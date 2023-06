Wellness-malli Josefiina, 23, on salannut Love Island -osallistumisensa kaikilta – tällainen mies vie jalat alta

Josefiina ei ole vielä aikaisemmin seurustellut. Nyt hän etsii ruskeaa nappisilmää Love Islandilta.

Josefiina on valmis löytämään parisuhteen.

Love Islandin neljännelle kaudelle lähtee helsinkiläinen Wellness-malli 2020 Josefiina, 23. Hän ei ole koskaan aikaisemmin seurustellut, mutta on toiveikas sen suhteen, että oikea kumppani löytyy rakkauden saarelta.

– On jo pidemmän aikaa tuntunut siltä, että olisin vihdoin valmis löytämään jotain kestävää, Josefiina kertoo IS:lle.

Aikaisemmin elämässä on ollut muita asioita, jotka ovat menneet parisuhteen edelle. Josefiinalla on muun muassa 17 vuoden taitoluistelutausta. Noin vuoden verran hän on kokenut olevansa valmis löytämään parisuhteen.

Josefiina on seurannut aiempia Love Island -kausia innokkaasti, sillä hänen tuttujaan on ollut mukana. Se antoi potkua hakea itsekin mukaan ohjelmaan.

– Viime kaudelta hyvä ystäväni Salli ja hänen parinsa Eeli jäivät mieleen. Heti, kun Eeli tuli villaan, sanoin, että tuossa on tuleva pari. Toivoisin jotain samanlaista itselleni.

” Ruskeat nappisilmät kiinnittävät heti mun huomion

Täydellinen kumppani olisi sellainen, jolla on samat arvot ja elämänasenne, kuin Josefiinalla. Hänellä olisi myös hyvät elämäntavat, mitä urheilullinen Josefiina arvostaa. Myös hauskuus ja huumori ovat tärkeitä piirteitä naiselle.

– Ruskeat nappisilmät kiinnittävät heti mun huomion.

Ylimielisyys ja käytöstapojen puute karkottavat nopeasti Josefiinan pois.

Josefiina kokee, että aikaisemmin on ollut paineita löytää parisuhde. Hän kertoo, että hänellä on ollut muutamia lyhyitä tapailusuhteita, mutta parisuhdetta ei vielä ole löytynyt.

– Vanhemmat ovat sanoneet, että voisit tuoda näytille jonkun. En ole vielä ikinä vienyt.

– Jos Love Islandilta joku löytyy, kai se pitää viedä heti näytille, Josefiina nauraa.

Parisuhteelta Josefiina toivoo seikkailua ja maailman näkemistä yhdessä. Hän kuvailee itseään myös seikkailuhenkiseksi persoonaksi.

– Energinen, heittäytyvä extempore-luonne viehättää. Kaipaisin jotain samanlaista, mitä itse olen.

Matkalle lähtemisessä jännittää yleisesti kaikki. Josefiina on pitänyt lähdön salassa ystäviltään, jotka ovat itsekin olleet aiemmilla kausilla mukana.

– He ovat kyllä kovasti kyselleet, että olenko menossa. Ehkä joku saattaa arvata.

Yksi asia jännittää Josefiinaa eniten.

– Ilman puhelinta oleminen jännittää kaikista eniten! Eiköhän tässä pikkuhiljaa totu ajatukseen, hän kertoo.

Kilpailuhenkinen Josefiina odottaa pelejä Love Islandissa. Hän kuitenkin kokee, että Love Islandissa ei voi kilpailla.

– Toivon, että siellä on hyviä tyyppejä mukana, kenestä kiinnostuisin.

Alkuun Josefiina kertoo osoittavansa kiinnostustaan katseilla, eleillä ja toisen seuraan hakeutumalla. Hän kuvailee itseään sosiaaliseksi ja kaikkien kanssa toimeen tulevaksi, joten uskoo pärjäävänsä saarella hyvin.

Aikaiset aamut voivat olla Josefiinalle haaste, sillä hän kertoo torkuttavansa joku aamu monta kymmentä minuuttia. Hän on valmistautunut matkalle asiaankuuluvalla tavalla.

– Olin pari viikkoa sitten mökillä ottamassa brunan kuntoon, hän nauraa.

Love Island Suomi alkaa 5.6. MTV Katsomossa ja MTV-kanavalla.