Andy McCoyn rinnalla nähty Sofia Zida avaa suunsa Maria Veitolan kohujaksosta

Andy McCoyn kanssa usein esiintyvä Sofia Zida toivoo, että hänet nähtäisiin itsenäisenä taiteilijana. Nyt hän sanoo suorat sanat taiteen tekemisestä Suomessa ja avaa ajatuksiaan julkisuudesta.

Roihupellon Taidekortteli näyttää päällepäin ankealta teollisuusalueelta, mutta vaikutelma muuttuu täysin, kun astuu sisään laulaja-kuvataiteilija Sofia Zidan, 39, työhuoneeseen.

Huoneen seinillä on Zidan käsialaa olevia, suuria ja abstrakteja akryylimaalauksia. Seinustalle on nostettu myös taiteilijan itse tekemiä hattuja ja taustalla soi rytmikäs afrobeat-musiikki.

– Tuo oli Aku Hirviniemellä Hirttämättömät-elokuvassa, Zida esittelee ja osoittaa tekemäänsä tummaa lierihattua.

Taiteilija Sofia Zidan työhuoneellaan Pulttitiellä. Hattu joka esiintyi uudessa Hirttämättömät-elokuvassa Aku Hirviniemen päässä.

Hän teki toisen hatun myös Hirviniemen vaimolle Sonjalle samaan elokuvaan.

Työhuoneen ikkunasta näkyy äänitysstudio, jossa Zida työstää syksyllä julkaistavaa albumiaan yhteistyössä rocklegenda Andy McCoyn kanssa.

Zida on esiintynyt julkisuudessa usein muusikko McCoyn rinnalla ja kaksikon suhde on herättänyt suuressa yleisössä kiinnostusta. Zida on aiemmin kertonut, että suhde on isä-tytär-tyyppinen ja he ovat ystäviä. Parivaljakko luo taidetta yhdessä: he maalaavat ja tekevät musiikkia.

Nyt Zida istuu työhuoneensa lattialla ja kertoo, että McCoy on myös opastanut ja auttanut häntä paljon musiikkialalla.

– Andy on auttanut mua paljon musabisneksessä. Hän on nähnyt ja kokenut paljon, Zida kertoo suhteestaan McCoyhin.

– Olen aina kulkenut sydän edellä, enkä ole oikein ymmärtänyt bisnespuolta musiikin tekemisessä, hän jatkaa.

Taiteilijana Zida on monipuolinen. Hän on ollut suurelle yleisölle esillä kuitenkin myös kohujen kautta, vaikka ei ole niitä itse aiheuttanut.

Tämän vuoden keväällä Zida nousi esille Yökylässä Maria Veitola -ohjelman jakson myötä.

Toimittaja Maria Veitola kyläili ohjelmassa McCoyn luona, ja myös Zida esiintyi jaksossa. Kohu aiheutui, kun McCoy menetti hermonsa ja päätyi haukkumaan Veitolaa rankoin sanankääntein.

– Mä olen antisosiaali. Pidä vaan turpasi kiinni ja kato mitä me tehdään! Tajuat sä? Ole varovainen läppäsi kanssa, McCoy rähjäsi.

Katsojissa McCoyn uhkaava käytös herätti ihmetystä ja jopa tyrmistystä. Myöhemmin hän pyysi Veitolalta anteeksi. Maria Veitola kertoi joutuneensa turvautumaan keskusteluapuun McCoyn käytöksen aiheuttaman ahdistuksen takia.

– Se meni jotenkin vain niin kuin humpsista, nopeasti ohi, Zida kommentoi nyt kohua.

– Outo juttu, mutta minulle ei tullut mitään negatiivista palautetta siitä. Sain kyseisestä jaksosta enemmänkin positiivista palautetta, että taiteeni on hienoa, Zida kertaa kohun jälkeistä aikaa.

Suhtautuuko Zida kohun jälkeen eri tavalla rock-legendaan?

– En suhtaudu häneen eri tavalla. Jokainen vastaa itse omista tekemisistään, Zida tiivistää.

– Haluan sanoa, että minusta oli ihana tutustua Mariaan ja tykkään hänestä, Zida lisää.

” Totta kai on tuntunut vähän epäreilulta, että kohujen kautta puhutaan.

Taiteilija Sofia Zidan työhuoneellaan, jossa työstää taulujaan ja tekee hattuja. Hän toivoo, että hänet tunnettaisiin oman taiteensa kautta.

Zidalle kohut ovat olleet ikäviä, ja hän toivoisi olevansa tunnettu taiteensa kautta.

– Olisi kiva, että puhuttaisiin ja annettaisiin palautetta minun taiteestani. Totta kai on tuntunut vähän epäreilulta, että kohujen kautta puhutaan. Teen kuitenkin taidetta ja sitä haluan tuoda esille, hän sanoo.

– Ne jutut ovat kuitenkin olleet ja menneet, hän toteaa.

Musiikkia Zida on tehnyt aina. Ensimmäistä kertaa hän nousi laulamaan lavalle suuren yleisön eteen vain 8-vuotiaana vuonna 1992, kun hän osallistu Tenavatähti-laulukilpailuun, jossa päätyi semifinaaliin saakka.

Zida kertoo, että solmi levytyssopimuksen vain 17-vuotiaana Universal Musicin kanssa. Levyä ei kuitenkaan koskaan julkaistu.

– En enää muista mitä siinä tapahtui, ettei sitä sitten koskaan julkaistu, Zida sanoo.

Musiikkityyliään Zida kuvailee reggae- ja pop-tyyliseksi tanssimusiikiksi, jossa on myös vaikutteita afrobeatista ja rockista.

Sofia on monipuolinen taiteilija.

Ensimmäisen julkaistun studioalbuminsa Disco Mamazida hän teki vuonna 2006.

Zida on vuosien varrella esiintynyt musikaaleissa, cover-keikoilla ja levyttänyt musiikkia. Hän on musiikkiurallaan julkaissut useampia singlejä ja kaksi studioalbumia.

Kaiken lisäksi hän on myös esiintynyt tanssiesityksissä taidemaalarin työn ohessa.

Artisti on on ollut lapsesta saakka hyvin taiteellinen, kuten koko hänen sukunsa isän puolelta. Hänen isänsä oli myös muusikko, mutta Zida ehti nähdä tätä vain hyvin vähän lapsuudessaan, sillä isä asui ulkomailla.

Zida on kertonut, että McCoy on tuntunut eräänalaiselta isähahmolta, sillä lapsuudessa oma isä ei ehtinyt olla paljon läsnä.

Isän kuoli noin kaksitoista vuotta sitten Meksikossa.

– Muistan, kun olin kahdeksanvuotias ja isä tuli käymään Suomessa. Olin odottanut sitä niin kauan. Muistan sen hetken, kun näin hänet lentokentällä ja pääsin halaamaan häntä. Muistan isän tuoksun ja sen tunteen. Mutta hän viipyikin luonamme vain viikon, Zida harmittelee.

” Poikani on minulle kaikki kaikessa, hän on minulle koko elämä.

– Ehkä tämä on minun vuoteni, Sofia Zida sanoo.

Nuoruusvuotensa Zida eli äitinsä ja kahden sisaruksensa kanssa Vaasassa. Hänen sukunsa on äidin puolelta suomenruotsalainen ja isän puolelta juuret ovat Meksikossa. Sisarpuolia laulajalla on ulkomailla myös useampi. Heihin hän pitää yhteyttä videopuheluilla.

Nyt taiteilija on itse 11-vuotiaan pojan äiti.

– Poikani on minulle kaikki kaikessa, hän on minulle koko elämä, Zida kertoo käsi sydämellä.

Zidan oma lapsuus ei ollut kaikilta osin helppo. Hän kertoo kokeneensa koulukiusaamista.

– Koulu ei ollut minulle mitenkään mielekästä aikaa. Oli sellaista kiusaamista, etenkin tyttöjen puolelta. Olin siksi enimmäkseen poikaporukoissa, hän kuvailee kouluaikojaan.

Taide ja musiikki antoivat kuitenkin voimaa sekä väylän käsitellä vaikeitakin tunteita.

Yhden ajanjakson Zida kertoo asuneensa ja työskennelleensä Ruotsissa, silloin kun hänen poikansa oli vauvaikäinen.

Hän kertoo, että naistaiteilijana toimiminen oli länsinaapurissa helpompaa kuin kotimaassa.

Sofia Zida haluaa tehdä taidetta omalla tavallaan.

– Ruotsissa tuntui siltä, että otettiin helpommin vastaan ja oltiin avoimempia, Zida kuvailee.

Onko Suomessa vaikeampaa päästä eteenpäin taiteen saralla?

– Täytyy sanoa, että on, Zida toteaa.

– Sen takia aloin tekemään itse juttuja, koska eteneminen on muuten vaikeaa.

Zida palasi takaisin Suomeen, sillä perhe ja tutut olivat täällä. Jonkinlaista juurettomuutta Zida kuitenkin kertoo aina kokeneensa.

– Tuntuu, että en ole ikinä oikein kuulunut mihinkään, hän sanoo.

Zida kokee nyt, että on kehittynyt artistina valmiiksi ja haluaa tehdä taidetta omalla tavallaan. Hän kertoo enimmäkseen keskittyvänsä omiin projekteihinsa.

Taiteessa kuitenkin myös yhteistyökumppanit ovat tärkeitä.

Muusikko Andy McCoy ja Sofia Zida pitävät yhteisnäyttelyn vuonna 2021 Art Exhibition in Granissa Kauniaisissa.

Kesken haastattelun Zidan puhelin soi. Soittaja on McCoy.

Yhteydenpitoa on, sillä yhteistyössä syntyvän albumin äänitykset ovat käynnissä ja seuraava single-kappale on tarkoitus julkaista juhannusaattona.

Kappaleet syntyvät Zidan mukaan hänen omista tunteistaan, jotka hän purkaa musiikin säveltämiseen. Taiteen kautta hän tuo tunteensa näkyviksi.

– Ensin tulee melodia ja sitten vasta sanat, hän kertoo musiikkinsa synnystä.

Zida haluaa korostaa, että tekee artistin työtä lähinnä itsenäisesti. Hän on saanut taiteelleen myös uusia yhteistyökumppaneita, kuten vaatekaupan ja taidesisustusliikkeen. Tämä on Zidalle tärkeä asia, koska hän saa omaa taidettaan näin näkyviin.

Sofian tekemä tilaustyö juuri valmistuneena hänen työhuoneellaan.

Taiteilija kertoo, että on todella tyytyväinen siitä mitä kaikkea on saavuttanut urallaan. Hän on tehnyt kovasti töitä ja opetellut itse maalaustekniikat sekä laulutekniikan. Hänestä huokuu määrätietoisuus.

Zidalla on haaveita tulevaisuuden suhteen. Hänen suuri unelmansa tällä hetkellä liittyy televisiokilpailuun.

– Haluaisin päästä mukaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Se on minun suuri haaveeni!

– Ja jos joskus pääsisi jotenkin auttamaan muita, nuoria ja aloittelevia artisteja niin, että he pääsisivät urallaan alkuun, hän haaveilee.

Zida suhtautuu elämäänsä ja tulevaan positiivisen innokkaasti.

– Ehkä tämä on minun vuoteni, hän toteaa hymyillen.