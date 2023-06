Kuka voisi unohtaa Pussy Galoren? Näin kävi Bond-tytön rooliin päätyneille näyttelijöille.

James Bondin rinnalla on vuosikymmenten varrella nähty naiskaunottaria laidasta laitaan. Joillekin rooli Bond-tyttönä oli ponnahduslauta menestykseen, mutta osa valitsi toisin.

Sean Connery seikkaili Bondina vuonna 1964 elokuvassa 007 ja Kultasormi. Silloin Bond-tyttö Pussy Galorena hurmasi Honor Blackman. Kypsä rotunainen oli ehtinyt jo ennen Bondia näyttelemään pääroolia tv-sarjassa Me kostajat.

Blackman oli elokuvan ilmestymisen aikaan 39-vuotias, joten hän kantoi vanhimman Bond-tytön näyttelijän kunniaa aina vuoteen 2015 asti. Silloin 50-vuotias Monica Bellucci rikkoi ennätyksen elokuvassa 007 Spectre.

15-vuotiaana näyttelemisen aloittanut Blackman on jatkanut uraansa valkokankailla ja tv-ruuduissa erilaisissa rooleissa aina näihin päiviin asti. Hän myös palasi Conneryn kanssa valkokankaille neljä vuotta Bondin jälkeen lännenelokuva Shalakossa.

Blackman kuoli kotonaan Britanniassa huhtikuussa 2020 94-vuotiaana. Pitkän iän salaisuudeksi hän kertoi kaksi vaatimatonta, mutta tärkeää asiaa: viikoittaiset hieronnat ja pyörällä polkemisen.

Muotilehtien kansissa poseerannut huippumalli Barbara Bach päätyi Bond-tytöksi elokuvaan 007 Rakastettuni (1977). Venäläistä vakoojaa esittänyt Bach laukoi myöhemmin suorat sanat Bond-elokuvista ja kuvaili James Bondia ”sovinistisiaksi, joka käyttää tyttöjä suojellakseen itseään luodeilta”.

Bondin jälkeen Bach yritti 70-luvulla saada menestysroolia suositun Charlien enkelit -sarjan neljännelle tuotantokaudelle, mutta tuottajat eivät vakuuttuneet. Myöhemmin Bach totesi tv-haastattelussa menettäneensä roolin vain siksi, että tuottajat pitivät häntä liian hienostuneena ja epäamerikkalaisena.

Bachin ansioluettelosta löytyy 28 elokuvaa. Hän on esitellyt kauneuttaan kahdesti Playboyn sivuilla.

Bachilla on kaksi lasta italialaisen bisnesmiehen kanssa. Nykyään kasvissyöntiä suosiva nainen on onnellisesti naimisissa Beatles-legenda Ringo Starrin kanssa. Pari päätyi 80-luvun lopulla vieroitukseen rankan alkoholin- ja huumeidenkäytön vuoksi, mutta on pysytellyt kaidalla tiellä siitä lähtien. Bach tunnetaan ahkerasta hyväntekeväisyystyöstä.

Ruotsista kotoisin oleva Britt Ekland tavoitteli läpimurtorooliaan pitkään. Vaalea kaunotar aloitti uransa 1960-luvulla ja näytteli yli kymmenen vuoden ajan erilaisissa pienemmissä rooleissa. Kova työ palkittiin vuonna 1974, kun hänet pestattiin elokuvaan 007 ja Kultainen ase.

Rooli hieman naiivina Bondin assistenttina nosti Eklandin joksikin aikaa Hollywoodin huipulle. Myös neljä vuotta kestänyt avioliitto näyttelijä Peter Sellersin kanssa kiinnosti maailmaa niin paljon, että Eklandin on arveltu olevan yksi aikansa kuvatuimpia julkkiksia – ja seksisymboleita.

Eklandilla on kaksi poikaa kahden eri miehen kanssa. Toinen lapsi syntyi liitosta Stray Cats -rumpali Slim Jim Phantomiin, joka oli 23-vuotias avioituessaan 42-vuotiaan Eklandin kanssa. Heidän poikansa Thomas syntyi 1988.

90-luvulle tultaessa Eklandin ura oli jo hiipumaan päin, eikä hän ole tehnyt enää suuria rooleja. Sen sijaan hän on kirjoittanut hyvin myyneen omaelämäkerran ja vuonna 2004 Charlize Theron näytteli Eklandia Peter Sellersistä kertovassa elokuvassa.

Elokuvien jälkeen Ekland on nähty useissa tosi-tv-sarjoissa. Vuonna 2010 hänet nähtiin tosi-tv-ohjelmassa Pelastakaa julkut, vuosina 2013-2015 häne oli yksi Ruotsin miljonääriäidit -sarjan naisista. Sarjassa nyt 80-vuotias Ekland esitteli ylellistä elämäänsä ja muistellut aikojaan Bond-tyttönä.

Vuonna 2018 hän putosi ensimmäisenä Ruotsin Tanssii tähtien kanssa -kisasta ja esiintyi sittemmin myös brittiläisessä matkailuohjelmassa Real Marigold Hotel.

Merestä nouseva vaalea nainen valkoisissa bikineissään piirtyi jokaisen katsojan verkkokalvoille kaikkien aikojen ensimmäisessä Bond-elokuvassa. Salainen agentti 007 ja tohtori No (1963) teki Ursula Andressista historian ensimmäisen Bond-tytön. Sveitsiläinen kaunotar hurmasi valkokankaalla Honey Ryderina, mutta hänen aksenttinsa oli niin voimakas, että hänen repliikkinsä luki uudelleen Nikki van der Zyl.

Seksisymboliksi ponnahtanut Andress jatkoi Bond-elokuvan jälkeen näyttelijänuraansa niin Amerikassa kuin Italiassakin. Nainen päätyi myös poseeraamaan Playboyn sivuille kolme vuotta Bondin ilmestymisen jälkeen.

87-vuotias Andress on edelleen terveydestään kiinnostunut nainen. Hän kertoi joitakin vuosia sitten yhdysvaltalaislehti Peoplelle pitävänsä kunnostaan nykyään huolta hiihtämällä, uimalla ja juoksemalla.

– Kaikki kuntoilu mitä tarvitsen, tulee elämällä. En koskaan kävele, vaan juoksen aina. Jokainen päivä on liian lyhyt minulle.

Andress jakaa nykyään aikansa Italian ja Sveitsin välillä.

Perinteet saivat kyytiä, kun Grace Jones astui yliluonnollisia voimia omanneen Bond-tytön rooliin elokuvassa 007 ja kuoleman katse (1985). Vuotta aiemmin hänet oli nähty Arnold Schwarzeneggerin rinnalla elokuvassa Conan hävittäjä.

Näyttelemistä enemmän jamaikalaistaustainen Jones on keskittynyt musiikkiuraansa. 1970-luvulla hän julkaisi kolme diskovaikutteista albumia ja hänestä tuli Andy Warholin muusa.

Jonesin androgyyni ja omaperäinen tyyli on inspiroinut tiettävästi niin Lady Gagaa kuin Rihannaakin.

Jones on ollut kolme kertaa naimisissa ja hänellä on yksi poika. Tuoreimpana Jones vieraili viime vuonna julkaistulla supertähti Beyoncen Renaissance-levyllä.

Malesialaiskaunotar Michelle Yeohin ura saattoi alkaa hongkongilaisista toimintaelokuvista, mutta vuoden 1997 jälkeen hänet tunsi koko maailma. Huominen ei koskaan kuole -elokuva nosti Yeohin maineeseen ja kunniaan – varsinkin, kun Bondia näytellyt Pierce Brosnan ylisti naista maasta taivaisiin.

Kylmäpäinen Yeoh olisi halunnut tehdä elokuvan huimapäiset stunttinsa itse, mutta ohjaaja Roger Spottiswoode kieltäytyi turvallisuussyistä. Vaikka Yeoh ei päässytkään tekemään hurjia stuntteja, hän näytteli elokuvassa kaikki taistelukohtauksensa itse.

Miss Malesiaksikin valittu Yeoh pääsi Bond-elokuvan myötä People-lehden kuuluisalle 50 maailman kauneimman ihmisen listalle. 60-vuotias Yeoh tekee edelleen aktiivisesti elokuvia ja on siirtynyt myös tuottajaksi.

Buddhistiksi tunnustautunut Yeoh on ollut yhden kerran naimisissa ja yhden kerran kihloissa, mutta pysyvän onnen hän löysi vuonna 2004 ranskalaisen autourheiluvaikuttajan Jean Todtin kanssa. Yeoh on puhunut avoimesti siitä, että lapsettomuus päätti hänen ensimmäisen liittonsa.

Helmikuussa 2023 Yeoh pokkasi parhaan naisnäyttelijän Oscar-palkinnon elokuvasta Everything Everywhere All at Once.

Tumma kaunotar Lana Wood ihastutti Timantit ovat ikuisia -elokuvassa 1971. Valokuvamallinakin työskennelleen Lanan sisko oli kuuluisa lapsitähti Natalie Wood. Syntyjään Lana oli nimeltään Svetlana Gurdin, mutta vaihtoi nimensä äitinsä kehotuksesta tavoitellessaan uraansa Hollywood-tähtenä.

Timantit on ikuisia jäi Sean Conneryn viimeiseksi viralliseksi Bond-leffaksi, ja nosti Lana Woodin maineensa huipulle. Wood jatkoi näyttelemistä vuoteen 1983 asti, kunnes jäi tauolle. Näyttelijän ura otti uudelleen tulta alleen 2000-luvulla.

Lana oli vuosina 1962–1980 naimisissa peräti kuuden eri miehen kanssa. Kaikki liitot päättyivät eroon. Vuonna 2017 maailma järkyttyi uutisista, joiden mukaan yli 70-vuotias Wood oli ajautunut todelliseen syöksykierteeseen. Hänen tulonsa olivat huvenneet lääkkeisiin tyttärelle, joka kuoli vain 42-vuotiaana, ja huono taloustilanne oli ajanut naisen kodittomaksi. Hän majaili usean sukulaisensa kanssa samassa motellihuoneessa.

Naisen onneksi hänen faninsa onnistuivat keräämään hänelle peräti 30 000 dollaria, joiden avulla hän sai kursittua elämänsä takaisin kokoon.

Vuonna 2022 Wood, nyt 77, teki paluuroolin omaa elämää mukailevassa elokuvassa Dog Boy, joka kertoo konkurssin partaalla olevan Hollywood-kasvon elämästä.

Kun Mie Hama palkattiin Bond-tytöksi elokuvaan Elät vain kahdesti, oli hän ehtinyt näytellä jo peräti 60 elokuvassa. Hama oli nimittäin ennen 1967 ilmestynyttä Bond-elokuvaa yksi Japanin suosituimpia ja tunnetuimpia näyttelijöitä. Rooli ninja-agentti Kissy Suzukina nosti hänet myös länsimaalaisten tietoisuuteen.

Menestysroolin jälkeen Hama sai tarpeekseen bisnesalasta ja teki todellisen elämänmuutoksen. Hän paljasti myöhemmin New York Timesin haastattelussa vetäytymisensä johtuneen siitä, että hän halusi elää aivan tavallista elämää kotimaassaan Japanissa.

Hama ansioitui myöhemmin kirjoittajana, ja hän on julkaissut 14 kirjaa. Lisäksi Hama on nähty kotimaassaan tv- ja radiojuontajana. Tv-alalta löytyi myös elämän rakkaus, sillä Hama oli lähes 50 vuotta naimisissa japanilaisen tv-pomon kanssa, kunnes puoliso kuoli vuonna 2018. Heillä on neljä lasta.

Nykyään 79-vuotias Hama on intohimoinen ympäristöaktivisti ja kantaa huolta vanhojen farmien ja maanviljelytapojen säilyttämisestä. Hän on käyttänyt suuria summia rahaa tukeakseen Japanin luonnonihmeitä.

Harva Bond-tyttö on saanut kunniaa taltuttaa salaisen agentin sydäntä. Yksi heistä on kuitenkin Diana Rigg, jonka roolihahmo asteli alttarille Bondin kanssa vuoden 1969 elokuvassa Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Tracyn piti seikkailla vielä seuraavassakin elokuvassa, mutta ideasta luovuttiin, kun Bondia esittänyt George Lazenby astui syrjään Conneryn palattua takaisin rooliinsa.

80-vuotias Rigg ei ole luopunut koskaan intohimostaan näytellä, vaan on jatkanut menestyksekästä uraansa. Television ja elokuvien lisäksi nainen on hurahtanut myös teatteriin.

Yhden lapsen äiti on kritisoinut äänekkäästi feminismiä, vaikka paljastikin ahdistuneensa valtavasti noustuaan yhdessä yössä seksisymboliksi Me kostajat -menestyssarjan myötä 60-luvulla.

Suuri yleisö muistaa Riggin Bondin lisäksi roolistaan suursarja Game of Thronesissa. Rigg esitti menestyssarjassa Lady Olenna Tyrellia vuosina 2013–2017. Hän sai roolistaan paljon tunnustusta ja neljä Primetime Emmy -ehdokkuutta.

Hän kuoli syöpään 82-vuotiaana syyskuussa 2020.

Myös Halle Berry on yksi niistä Bond-tytöistä, joiden ura on alkanut kauneuskilpailuista. Miss USA -perintöprinsessa esiintyi niin The Flintstones – Kiviset ja Soraset -elokuvassa kuin X-Menissäkin ennen rooliaan Bond-tyttönä 2002. Berryn ja Brosnanin tähdittämä Kuolema saa odottaa oli siihen asti yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä Bond-elokuvia, jossa myös Madonna tekee pienen roolin.

Yksi Berryn uran tähtihetkiä oli, kun hän sai ensimmäisenä afroamerikkalaisena parhaan naispääosan Oscarin roolistaan elokuvassa Monster’s Ball. Toisaalta 2005 Berry sai kyseenalaisen kunnian vastaanottaa huonoimman näyttelijän Razzie-palkinnon roolistaan Catwomanina.

56-vuotias Berry on ollut naimisissa kolme kertaa: baseballpelaaja David Justicen, muusikko Eric Benétin ja näyttelijä Oliver Martinezin kanssa. Hänellä on kaksi lasta.

