Kaksinkertainen Miss Suomi -finalisti Katariina Juselius kertoo karmeista kokemuksistaan Jokelan kouluammuskelussa Roope Salmisen Kolme käännekohtaa -podcastissa.

Juselius oli tuolloin 13-vuotias. Hän kertoo Salmiselle eläneensä juuri elämänsä parhaan kesän.

– Mulla oli iso kaveriporukka, korisporukka, ja mentiin aina koriskentältä kentälle. Olin niin iloa täynnä, Juselius muistelee.

Marraskuisena aamuna hänellä ei ollut aavistustakaan, mitä olisi edessä. Juselius oli törmännyt käytävällä koulun rehtoriin.

– Avasin hänelle oven, sillä opettajalle avattiin aina ovi ja mumistiin hyvää huomenta. Hän kuoli myöhemmin sinä päivänä aika lähelle sitä luokkaa, missä olin, Juselius kertoo.

Katariina Juselius kertoo olleensa kotitaloustunnilla, kun Jokelan kouluammuskelu alkoi.

Juselius oli ollut kotitalousluokassa aloittelemassa oppituntia, kun rehtorin hätäiseltä kuulostava kuulutus keskeytti kääretorttujen leipomisen. Juselius kertoo, että oppilaat eivät heti ymmärtäneet tilanteen vakavuutta, vaan naureskelivat oudolle kuulutukselle. Kotitalousopettajan olemus kuitenkin viestitti muuta.

– Muistan, että opettaja oli vakavissaan, koska tällaista kuulutusta ei ollut tullut aiemmin. Kaverini sanoi, että minkä takia putket kolisevat. Ne olivat niitä ampumisääniä, Juselius muistelee.

– Me ajateltiin, että tämä on joku kaasuräjähdys tai luokkaan tulee myrkyllistä kaasua. Muistan, että näin ikkunasta, että oppilaita juoksee tosi kovaa ja osa nilkuttaa. Sitten saimme viestejä, että koulussa on ammuttu.

Juselius ei itse nähnyt Auvista tai ampumista, mutta hän kuuli sen. Auvinen oli Juseliuksen kertoman mukaan arviolta vain noin 15–20 metrin päässä kotitalousluokasta, jossa Juseliuksen luokka oli piilossa.

Auvinen oli ampunut luokan alapuolella ja myös viereisessä ruokalassa. Auvinen oli käynyt ampumassa Juseliuksen mukaan myös viereiseen luokkaan yhden luodin, mutta jättänyt juuri Juseliuksen kotitalousluokan välistä.

– Hän oli sitten ampunut itsensä meidän viereiseen vessaan. Se tapahtui lähellä, mutta onneksi niin kaukana, Juselius toteaa Salmiselle podcastissa.

Juselius kertoo, että hänelle iski välittömästi tarve paeta ja hän tarttuikin parhaaseen ystäväänsä ja veti hänet mukaansa viereiseen kotitalousluokkaan, sillä siellä olisi varauloskäynti.

– Muistan, kun muut luokkalaiset menivät pöytien alle. Mietin, että jos hän nyt tulee sisälle, niin keretään ainakin kaverin kansa paeta sieltä pois, Juselius kertoo lisäten, että yritti viittoa myös muita luokkalaisia mukaansa.

Juseliuksen vanhemmat yrittivät saada tyttärelleen apua ja tukea, mutta Juselius ei kokenut 13-vuotiaana tarvitsevansa sitä. Hän ajattelee edelleen, että ”pääsi helpolla”, sillä ei menettänyt ketään läheistään eikä kuollut itse.

– Moni koulukavereistani sekosi, ja muistaakseni kaksi teki itsemurhan myöhemmin. Kesä 2007 oli elämäni paras, mutta kesä 2008 ei ollut sellainen. Eristäydyin.

Juselius kertoo, että yllättäen hänestä tuli perfektionisti. Hänen piti olla paras kaikessa, mitä teki.

– Ajattelin, että kun nyt elän, täytyy elää täysillä. En käynyt kotibileissä enkä käyttänyt alkoholia, ne olivat niin sanotusti asioita, jotka olivat väärin. Piti olla hyvä koulutus, syödä hyvin ja treenata, Juselius kertoo.

Katariina Juselius oli Jokelan kouluampumisten aikaan 13-vuotias.

Juselius kertoo, että ampuminen jätti häneen myös toisenlaisen jäljen. Tapahtumien jälkeen aina, kun Juselius oli esimerkiksi koululuokassa, hän tarkisti ensin, mistä pääsee helpoiten pakoon. Tarkisteluun saattoi Juseliuksen mukaan mennä kokonainen oppitunti.

Tuorein esimerkki tapahtui vastikään ulkomailla.

– Vieläkin jos tapahtuu jotain, mietin, miten pääsen pakenemaan. Pari viikkoa sitten olin ulkomailla taksissa ja yhtäkkiä taksikuski pysähtyi ja meni takakontille. Eka ajatukseni oli, että hän hakee aseen ja ampuu minut, Juselius kertoo.

Todellisuudessa taksikuski oli hakenut takakontista vesipulloja ja tarjosi niitä Juseliukselle, sillä ulkona oli niin kuuma.

Kouluampumisen jälkeen Juselius on ajatellut erityisesti omia läheisiään.

– En ajattele niin paljon itseäni vaan vanhempiani. Olen heidän ainoa lapsensa, ja he odottivat minua koulun ulkopuolella. Heidän vieressään odotti yksi vanhempi, joka ei koskaan saanut lastaan takaisin. Ajattelen, että jos minä olisin kuollut, olisivatko he selvinneet siitä ikinä, Juselius muistelee Salmiselle herkistyen itkuun.