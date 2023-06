Muistatko Aqua-yhtyeen? Tältä jättihitin tehnyt bändi näyttää nyt

Viime vuosituhannen lopussa hurjasti soittokertoja superhitillään kerännyt ysäribändi päivittelee ahkerasti sosiaalista mediaansa.

1990-luvulla musiikkimaailmassa vaikutti vahvasti eurodance-tyylisuuntaus. Yksi kyseisen musiikkityylin isoista nimistä on Aqua, joka tanskalaisnorjalaisellakokoonpanollaan valloitti Eurooppaa kyseisen vuosikymmenen kuumina loppuvuosina.

Aqua on julkaissut äskettäin Tiktok-tilillään videon, jossa esiintyy yhtyeen norjalainen laulaja Lene Grawford Nystrøm. Samalla hän ikään kuin dubbaa omat osuutensa Barbie Girl -jättihitistä.

Hitillään hurjia lukuja takonut Aquaan kuuluu Lenen lisäksi René Dif ja Søren Nystrøm Rasted. Naislaulaja Lene oli naimisissa yhtyeessä soittavan Sørenin kanssa vuosina 2001–2017. Heillä on kaksi lasta.

Yhtye on myös julkaissut Instagram-tilillään somepäivityksiä, joista huomaa, miltä jäsenistö näyttää nykyään. Kolmihenkisenä tunnetun ysäri-ihmeen uusimmasta päivityksestä näkee, että heidän keikkakokoonpanossaan on muitakin henkilöitä mukana.

Lukuisat ihmiset odottavat kuumeisesti heinäkuussa elokuvateattereihin saapuvaa Barbie-elokuvaa. Tämä liittyy myös Aquaan, joka on saanut uutta näkyvyyttä elokuvaan liittyvän mediahuomion myötä.

Yhtye on itse aiemmin maininnut, että heidän kappalettaan ei tulla kuulemaan kyseisessä elokuvassa.

Apple Music on julkaissut listauksen Barbie-elokuvan soundtrackista. Tältä listauksella löytyy kuin löytyykin kappale nimeltä Barbie World, jonka esittäjiksi on merkattu yhdysvaltalaisartistit Nicki Minaj ja Ice Spice. Kappaleen tietoihin on kuitenkin merkattu, että Aquakin olisi mukana, tavalla tai toisella. Nähtäväksi siis jää, miten tämä toteutus näkyy ja kuuluu lopulta itse elokuvassa.

Julkisuudessa on spekuloitu, että syy Barbie Girl -kappaleen poissaololle elokuvasta juontaa juurensa vuosikausien taakse. Kappaleen julkaisuvuonna 1997 Barbie-nukkea valmistava Mattel-yhtiö ei pitänyt kappaleen sanoituksista. Vuosien takaista kiistaa avaa esimerkiksi Variety.

Varietyn mukaan Mattel piti kappaleen sanoituksia Barbieta seksualisoivina. Lisäksi sen mukaan sanoitukset teki nukkehahmosta ”bimbon”. Yhtiö käynnisti yhtyettä vastaan oikeustaistelun, joka päättyi Yhdysvalloissa vasta 2000-luvun puolella. Tuolloin useamman oikeusasteen kautta päädyttiin siihen lopputulokseen, ettei Mattelin tekemällä kanteella ollut perusteita. Myös vastapuoli oli nostanut omat kanteensa yhtiötä vastaan, joten viranomaiset pyysivät osapuolia rauhoittumaan oikeuskanteiden suhteen.