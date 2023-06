Suomeen saapuvat rokkarit yrittivät salata seksiseikkailunsa vastenmielisellä kikalla

Mötley Crüen värikäs historia hakee vertaistaan. Pahamainen bändi esiintyy pian Suomessa. Jos kohauttaneita keikkoja on muistaminen, on järjestäjän varauduttava moneen.

Missä Mötley Crüe, siellä yleensä kohuja.

Näin tapahtuu myös Suomessa?

Pahamaineinen, mutta samalla tarunhohtoinen Mötley Crüe esiintyy Hyvinkään Rockfestissä perjantaina 9. kesäkuuta. Kun maailman sekoilevimmaksi bändiksi tituleerattu Mötley Crüe on astunut lavalle, järjestäjien on usein ollut varauduttava kaikkeen.

Vokalisti Vince Neilin, basisti Nikki Sixxin, kitaristi Mick Marsin ja rumpali Tommy Leen yksityiselämässä on tapahtunut toinen toistaan hurjempia ja traagisempia käänteitä, eikä lavallakaan ole sekoilulta vältytty. Monesti yhtye on myös tehnyt ”oharit”, eikä ole ilmestynyt keikalle lainkaan.

– Tiedostamme täysin, että kun on Mötley Crüesta kyse, niin mikä tahansa on milloin tahansa mahdollista. Juuri sekin on kuitenkin iso osa sitä legendaarista tarinaa, jonka vuoksi halusimme bändin Rockfesteille, kertoo tapahtumaa järjestävän Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola.

– "Mötikät" ovat löytäneet taas uuden sukupolven rockfaneja. Jo pelkästään hyvin sujuneen lipunmyynnin perusteella myyttistä bändiä on todella janottu Suomeen, Markkola sanoo.

Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee ja Mick Mars vuonna 2014.

Kohusta toiseen kulkenut amerikkalaisyhtye ei juuri esittelyjä kaipaa. Mötley Crüe sai alkunsa Los Angelesissa vuonna 1981. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Girls, Girls, Girls, Stick to Your Guns, Kickstart My Heart ja Shout at the Devil.

Yhtyeestä tuli pian yksi rockmaailman kuuluisimmista kokoonpanoista, koska sen ympärillä tuntui vallitsevan aina jonkinlainen kaaos. Perustajajäsen Tommy Lee on muun muassa pyytänyt yleisöä, naisia sekä miehiä, näyttämään sukupuolielimiään ja saanut siten monet järkyttymään.

– Olemme nähneet naisten rintoja keikoilla jo kyllästymiseenkin asti, Vince Neil räväytti Vanity Fairin haastattelussa 2009.

Yhtyeen tarina on kerrottu The Dirt – Törkytehdas -kirjassa ja siitä tehdystä suositussa Netflix-elokuvassa. Kirjassa käytiin läpi esimerkiksi yhtyeen jäsenten päihteiden käyttöä, naisseikkailuja, Vince Neilin lapsen kuolema ja suomalaisia eniten koskettanut tapaus – Hanoi Rocksin rumpalin Razzlen kuolema.

Mötley Crüe laittoi pillit pussiin 2015 järjestetyn jäähyväis­kiertueen jälkeen, mutta palasi lavoille muutama vuosi myöhemmin. Tuolloin mediassa kerrottiin, että paluukiertuetta varten jäsenet halusivat olla elämänsä kunnossa ja laittoivat elämäntapansa ruotuun.

– Jotkut heistä treenaavat kuntovalmentajien, toiset ravitsemusasiantuntijoiden kanssa. He haluavat olla parhaassa mahdollisessa kunnossa, manageri Allen Kovac kertoi Fox Business -lehdelle.

Viime aikoina tarunhohtoinen bändi on asiantuntijoiden mukaan ollut USA:n ja Euroopan keikoillaan huippuvedossa. Törkytempauksia ei ole nähty, bändi on keskittynyt täysillä itse musiikkiin ja esiintymiseen. Lavalla housutkin ovat pysyneet jaloissa.

– Euroopassa nähdään todennäköisesti musiikillisesti parempi Mötley Crüe kuin koskaan. Rockfest avaa suomalaisen festarikesän ryminällä, Markkola arvelee.

Bändi esiintyi Helsingin jäähallissa vuonna 2007.

Mötley Crüe kiertää maailmaa yhdessä toisen maailmankuulun bändin, Def Leppardin, kanssa. Def Leppard esiintyy myös Hyvinkään Rockfestiin odotetaan yhteensä noin 50 000:ta kävijää.

– Mötley Crüen saapuminen on jo jonkin aikaa ollut selkeä puheenaihe paitsi Hyvinkäällä myös muutoin suomalaisissa rokkipiireissä, Hyvinkään sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen kommentoi.

IS kokosi Mötley Crüen ympärillä velloneita kohuja vuosikymmenten varrelta.

Legendaarinen yhtye on pitänyt meteliä missä ikinä vaikuttaakaan.

Hanoi Rocks -jäsenen traaginen kuolema

Etenkin suomalaisille tunnetuin bändiin liittyvä tapaus sattui joulukuussa 1984. Tuolloin Mötley Crüen ja Hanoi Rocksin jäsenet olivat olleet yhdessä juhlimassa.

Viinanhuuruinen yö päättyi Mötley Crüen jäsenten asunnolle, josta Vince Neil ja Hanoi Rocksin rumpali Nicholas ”Razzle” Dingley lähtivät aamulla hakemaan täydennystä juomavarastoihinsa.

Matkalla Neil menetti autonsa hallinnan, ja seuraukset olivat traagiset: kaksikko törmäsi vastaantulevaan autoon. Razzle menehtyi kolarissa saamiinsa vammoihin vain 24-vuotiaana.

Päihtyneenä ajanut Vince Neil on myöhemmin katunut sitä, että pääsi tapauksesta liian helpolla.

– Kirjoitin 2,5 miljoonan shekin liikennekuoleman tuottamisesta. Minun olisi pitänyt joutua vankilaan. Olisin ehdottomasti ansainnut sen. Olin 30 päivää vankilassa, sain seksiä ja join olutta, koska niin toimii rahan voima. Se on ihan sekopäistä, hän on kommentoinut.

Razzlen kuolemalla oli isot vaikutukset Michel Monroen ja Andy McCoyn tähdittämän Hanoi Rocksin ilmapiiriin ja tulevaisuuteen.

” Hieroimme burritoja haaroihimme, jotta se peittäisi vieraiden tyttöjen hajun.

Karut lähtökohdat

Uransa alussa Mötley Crüen jäsenet asuivat Los Angelesin Sunset Stripin tuntumassa sijaitsevassa talossa. Törkytehdas-kirjassa asunnon huonoa kuntoa kuvaillaan hyvin yksityiskohtaisesti.

Asunnossa oli muun muassa paha torakkaongelma. Esimerkiksi uunin piti antaa paahtaa 10 minuuttia täydellä teholla ennen sen käyttämistä, jotta siellä olleet torakat kuolisivat.

Kaupungin viranomaiset antoivat talon asukkaille määräyksen hankkiutua eroon takapihalle kerääntyneistä roskavuorista. Taloon ei myöskään koskaan ostettu vessapaperia, vaan asia hoidettiin sanomalehdillä, käytetyillä sukilla tai lentolehtisillä.

Bändin kerrotaan jopa kisailleen siitä, kuka pystyisi olemaan pisimpään peseytymättä. Tommy Lee voitti haasteen oltuaan kaksi kuukautta ilman suihkua. Tuona aikana hän makasi useiden eri naisten kanssa.

Mick Mars, Tommy Lee, Nikki Sixx ja Vince Neil vuonna 1997.

Auto seksiä vastaan

Tommy Lee kertoo Törkytehtaassa halunneensa epätoivoisesti päästä ajamaan erään tuntemansa naisen Jaguarilla, mutta nainen ei antanut tähän lupaa ilman, että Tommy harrastaisi hänen kanssaan seksiä.

Lee ei omien sanojensa mukaan tuntenut naiseen minkäänlaista vetoa, mutta suostui seksiin, jonka pari suoritti keskellä olohuonetta, muiden talossa asuneiden katsellessa.

Tommy Lee silloisen puolisonsa Pamela Andersonin ja heidän yhteisen poikansa kanssa vuonna 1997.

Basisti oli kuolla

Vuonna 1986 basisti Nikki Sixx tutustui Andy McCoyn johdolla paikalliseen diileriin Lontoossa ja oli kuolla heroiinin yliannostukseen. Diileri säikähti tajuttomaksi retkahtanutta muusikkoa niin pahoin, että yritti saada tämän hereille väkivallalla.

– Diileri otti pesäpallomailansa ja yritti hakata minuun eloa. Hän ei onnistunut, joten hän raahasi minut roskikseen. Kukaan ei halua kuollutta rokkistaraa nurkkiinsa, Nikki Sixx kertoi Heroiinipäiväkirjat-kirjassaan.

Nikki Sixx elementissään vuonna 1984.

Vuonna 1987 Sixx oli kuolla uudelleen heroiinin yliannostukseen. Heti tajuihinsa tultuaan hän lähti sairaalasta ilman lupaa. Hän sai kyydin kotiin sairaalan ulkopuolella päivystäneiltä faneilta.

Välittömästi kotiin päästyään hän jatkoi uudelleen heroiinin käyttöä. Kokemuksesta syntyi yksi bändin tunnetuimmista kappaleista, Kickstart My Heart.

Mutapainia vähissä vaatteissa

Laulaja Vince Neil rakennutti taannoin kotiinsa mutapainikehän, johon hän kutsui naisia painimaan vähissä vaatteissa ja viihdyttämään itseään ja bilevieraitaan. Hän tapasi toisen vaimonsa Sharise Ruddellin tämän painiessa Neilin bileissä.

Vince Neil ex-vaimonsa Lian kanssa vuonna 2009.

Pettäminen piiloon burritolla

Vince Neil on kertonut Hustler-lehdelle bändin erikoisesta tavasta peittää jälkensä maattuaan vieraiden naisten kanssa tyttöystäviensä ja vaimojensa selän takana.

– Otimme Tommyn auton ja ajoimme erääseen ravintolaan, josta tilasimme burritot. Hieroimme burritoja haaroihimme, jotta se peittäisi vieraiden tyttöjen hajun. Sitten selitimme tyttöystävillemme, että pudotimme vain burritot syliimme. Naisemme luulivat meidän olevan vain hyvin kömpelöitä syöjiä. Jostain syystä mieleemme ei koskaan tullut peseytyä seksin jälkeen vedellä, hän on kertonut.

Tommy Lee iski peniskuvilla

Kuluneen vuoden aikana rumpali Tommy Leen genitaalikuvat ovat olleet otsikoissa. Rokkari esitteli Instagramissa viime elokuussa penistään. Varsin intiimistä kuvasta tuli viraalihitti.

Leen alastonkuvien sarja jatkui helmikuussa, kun hän julkaisi Twitteriin kuvan kiveksistään.

Kuvan ohessa Tommy Lee ehdotti sanaleikkisästi amerikkalaisyritys Plantersin Mr. Peanut-mainoslogolle (suom. herra pähkinä) yhteistyötä.

– Minä tuon pähkinät! Tommy Lee kirjoitti Twitterissä viitaten kiveksiinsä.

Ihmiset vitsailivat kuvasta, mutta osa ihmetteli, miksi rokkarilla on tarve julkaista kuvia sukuelimistään.

Tommy Lee oikeudessa.

Bändikaveri oikeuteen

Mötley Crüen keskinäiset välit eivät ole viime vuosina olleet muutenkaan erityisen lämpimät.

Tuorein soppa kiehahti vain reilu kuukausi sitten, kun kitaristi Mick Mars nosti kanteen bänditovereitaan vastaan Los Angelesin piirikunnan korkeimmassa oikeudessa.

Syynä on raha. Lokakuussa terveyssyistä yhtyeen kiertuekokoonpanosta jättäytynyt Mars on väittänyt, että Mötley Crüen muut jäsenet päättivät "yksipuolisesti" poistaa hänet riveistään sekä Mötley Crüen yhtiön johtotehtävistä. Mars väittää, että myös hänen osuutensa yhtiön omistuksesta poistettiin.

Mick Mars vuonna 1984.

Mies sairastaa selkärankareumaa, joka aiheuttaa muun muassa jäykkyyttä nivelissä ja vaikeuttaa näin ollen soittamista. Mars on omien sanojensa mukaan tehnyt selväksi, että voi silti levyttää yhtyeen kanssa ja esiintyä satunnaisesti. Marsin tilalle yhtyeeseen tuli muun muassa Rob Zombie -yhtyeessä soittanut John 5.

Lue lisää: Kesällä Suomeen saapuvan Mötley Crüen leirissä kiehahti outo soppa: kitaristi haastoi bänditoverinsa oikeuteen

Nyt Mars väittää, että hänen bänditoverinsa ovat leikanneet hänen osuutensa bändin saamista tuloista 25 prosentista viiteen prosenttiin.

Yhtyettä edustavan oikeusavustajan Sasha Fridin mukaan Marsin kanne on ”valitettava ja täysin perusteeton”.

Lähteet: IS-arkisto, Abc7News, Vanity Fair, CNN. Mötley Crüe esiintyy Rockfesteillä perjantaina 9.6. Ilta-Sanomat ja tapahtuman järjestävä Nelonen Media Live kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.