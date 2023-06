Aki Linnanahteen elämässä on viimeisen vuoden aikana mennyt moni asia uusiksi, sillä hän on luopunut aamuradiosta ja rakentanut arkeaan Espanjan auringon alle. Nyt hän pääsee nauttimaan unelmiensa podcastin tekemisestä yhdessä perheensä kanssa.

Töölöläisen kerrostalon kellarissa on ripaus juhlatunnelmaa. Hieman rypistynyt kultainen 3-vuotisilmapallo leijailee vastaan eteisessä. Roskakorissa lepää muovisia skumppalaseja.

– Vaikea uskoa, että podcastini tuli vappuna jo kyselyikään! Juhlistimme 3-vuotista taivaltamme ja järjestämme vielä toisetkin bileet, Aki Linnanahde, 44, kertoo.

Toimistotilan ison pöydän takana istuu Linnanahteen ja hänen vaimonsa Jonna Linnanahteen perheeseen kuuluva tytär Enna Halonen. Enna on tuottaja ja leikkaaja Tarinatalli Tuotannot Oy:ssa, joka tuottaa Aki Linnanahde Talk Show -podcastia. Aki on firman luova johtaja, Jonna-vaimo puolestaan toimitusjohtaja. Firma tuottaa muitakin podcasteja, joista yksi tunnetuimpia on Janni Hussin ja Sointu Borgin Sana on vapaa.

Podcastin 3-vuotisjuhlat olivat Aki Linnanahteelle tärkeä etappi.

– Enna ei ole täällä kuukausipalkkalaisena sen takia, että on tyttäremme, vaan sen takia, että hän on niin hyvä työssään, Linnanahde huomauttaa hymyillen.

Viereisestä huoneesta paljastuu viimeisen päälle varusteltu podcaststudio, jonka lounge-tilan on sisustanut tytär Senni Halonen, 22. Linnanahteen perheeseen kuuluu yhteensä kolme tyttöä ja yksi poika. Nuorin lapsista on Linnanahteen ja Jonna-puolison biologinen lapsi. Kolme vanhinta lasta ovat Jonna-puolison aiemmasta suhteesta.

– Olen tajunnut, että viihdyn nykyään kaikista parhaiten kellarissa villasukat jalassa tekemässä podcastia, Linnanahde toteaa istahtaessaan nojatuoliin.

Studion harmaat nojatuolit ovat tuttu näky heille, jotka ovat kuunnelleet ja katsoneet Linnanahteen podcastia. Aki Linnanahde Talk Show’n haastattelut ovat olleet nähtävissä Youtube-videoina viimeiset kaksi vuotta.

Nojatuoleissa ovat istuneet vuosien varrella lukuisat julkisuudesta tutut vieraat, kuten Samu Haber, Vappu Pimiä ja Toni Nieminen.

– Olen pohjattoman utelias ihminen. Mietin, että haastatella ainakin osaan. Sitten päätin vain uskaltaa kokeilla, Linnanahde muistelee podcastin alkuaikoja.

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Heini Hänninen, tuottaja ja leikkaaja Enna Halonen sekä luova johtaja Aki Linnanahde työn touhussa toimistollaan.

Podcastista tuli pian suosittu. Useat tahot kosiskelivat Linnanahdetta ostaakseen podcastin, mutta myyminen ei tuntunut oikealta.

Viime syksynä tapahtui kuitenkin sattumalta monta käänteentekevää asiaa: Linnanahde päätti jättäytyä Radio Novan aamuohjelmasta, jota hän juonsi Minna Kuukan kanssa. Pian sen jälkeen hän solmi diilin kuukausimaksullisen äänikirja- ja podcastpalvelun Podimon kanssa.

– Se mahdollisti sen, että tästä tuli ihan oikea työ. Nyt jaksoja ilmestyy 50 vuodessa. Aiemmin budjetti riitti kahdeksaan jaksoon keväällä ja kahdeksaan jaksoon syksyllä.

Muutokset työelämässä olivat isoja. Samaan aikaan mullistuksia tapahtui myös kotona, kun nuorin perheen neljästä lapsesta täytti 18 vuotta.

– Se vapautti perusarkea paljon. Tuntui, että oli kaikella tavalla oikea aika hypätä uuteen.

Tällä hetkellä Linnanahde on onnellisessa tilanteessa, koska hän voisi halutessaan elättää itsensä pelkällä podcastin tekemisellä.

– Tiedän, mitä televisiossa ja radiossa maksetaan. Olin radiossa hyvässä tilanteessa, mutta tämä kilpailee taloudellisesti ihan samoissa lukemissa.

” Työelämäni on nyt erittäin hyvässä balanssissa.

Podcastista on vihdoin tullut Aki Linnanahteelle usean sattuman kautta kokopäivätyö.

Aamuradioon paluuta Linnanahde ei osaa tällä hetkellä kuvitella. Mielessä siintävät yhä kirkkaasti vuosikausia jatkuneet lyhyet yöunet. Radion sijaan Linnanahdetta on nähty tammikuusta alkaen televisiossa noin kerran kuukaudessa yhden viikonlopun verran Huomenta Suomen juontajana.

– Sanoisin, että työelämäni on nyt erittäin hyvässä balanssissa.

Arki on Linnanahteen perheessä jakautunut tällä hetkellä kolmeen paikkaan.

Helsingin ytimestä löytyy näppärä kerrostaloasunto, Turusta vapaa-ajan paikkana toimiva kunnostettu rintamamiestalo ja Espanjan Aurinkorannikolta puolestaan asunto, jossa Linnanahde ja hänen vaimonsa aikovat viettää jatkossa talvet niin pitkälle kuin mahdollista.

– Olen kotihiiri, joten olen aina ollut valmis panostamaan asumiseen.

Ensimmäisen Espanjan-asuntonsa perhe hankki jo vuonna 2018. Rakkaus Aurinkorannikkoon ei hellittänyt, joten viime syksynä he vaihtoivat kahden makuuhuoneen asunnon suurempaan ja tilavampaan asuntoon.

Uusi asunto on näppärällä paikalla, noin alle puolen tunnin ajomatkan päässä Málagan lentokentältä.

– Ajatuksena tietysti olisi, että vaikka kaikki neljä lasta puolisoineen mahtuisivat sinne yhtä aikaa. Ja tulevat sukupolvet myös, vaikka en haluakaan asettaa lapsilleni mitään paineita, Linnanahde nauraa.

” Tunnelma Espanjassa on jotenkin rennompi.

Aki Linnanahteen mielestä parasta Aurinkorannikolla on valon määrä.

Seuraavan kerran Linnanahde suuntaa vaimonsa kanssa Espanjaan syyskuussa tarkoituksenaan olla etätöissä talven pimeimmät kuukaudet.

Podcastin nauhoituksia ja Huomenta Suomea tehdään Helsingissä, joten Linnanahde suunnittelee kalenterinsa niin, että lennähtää silloin tällöin muutaman viikon ajaksi Suomeen.

Arki Espanjassa on kaiken vaivan arvoista sään takia. Suurin ilonaihe on valon ja auringon määrä.

– En pidä liian tukalasta helteestä, siksi en viihdy siellä keskikesällä. Sää on miellyttävin loka- ja marraskuussa, jolloin on lämmin ja Suomessa on jo kunnon syksy päällä.

Linnanahde huomasi nopeasti, että espanjalaisessa ilmapiirissä on isoja eroja Suomeen verrattuna.

– Tunnelma Espanjassa on jotenkin rennompi. Arvostan sitä, että perheet viettävät aikaa yhdessä. Lapset otetaan lämpimästi vastaan ja he pyörivät ravintoloissa ja juhlissa mukana.

Sitäkään ei voi kieltää, etteivätkö asumisen edullisuus ja kauppalaskujen maltilliset loppusummat olisi olleet plussaa.

– Ruokakaupan lasku on kolmanneksen pienempi kuin Suomessa. Se on ihan konkreettinen ero, joka aina pistää silmään.

Lisäksi Linnanahde on huomannut yllättävän asian omassa sokerinkulutuksessaan: se vähentyy huomattavasti Espanjassa.

– Rakastan suklaata. Siinä missä joku ottaa yhden palan, minä syön heti puoli levyä. Suomessa kauppojen karkkikäytävät huutavat nimeäni ja suklaata on tyrkyllä kassallakin.

– Espanjassa tällaista ei ole, joten syön siellä sokeria paljon vähemmän kuin Suomessa. Siellä panostetaan leivoksiin, jotka taas eivät houkuta minua niin paljon.

Espanja on ollut kaikella tapaa yhdistävä tekijä koko perheelle. Tänä keväänä Linnanahteen kaksi vanhinta lasta tulivat kahdeksi viikoksi Espanjan-asunnolle.

– Elimme saman katon alla ja mietin, että vau, tämähän on kuin silloin kun he olivat lapsia. Se oli ihan mahtavaa, Linnanahde toteaa.

Aurinkorannikolla on vietetty yhdessä myös useat joulut, juhannukset ja uudetvuodet. Linnanahde tunnustautuu perinteitä rakastavaksi mieheksi, joten pari viikkoa ennen joulua perhe on saattanut pitää erillisen joulujuhlan Suomessa ja kutsua sukulaiset syömään.

– Silloin syödään tutut jouluruuat ja fiilistellään yhdessä. Espanjassa joulu on hyvin erilainen. Ruokana on ehkä mereneläviä, ja aattoperinteenä meillä on ollut mennä pelaamaan padelia.

Perhe on omaksunut myös espanjalaiseen kulttuuriin kuuluvia juhlaperinteitä. Espanjassa juhannusta vietetään San Juan -juhlan merkeissä aina 23. kesäkuuta. Kokemus on hyvin erilainen kuin Suomessa.

Espanjalainen kulttuuri on Aki Linnanahteen mieleen.

– Perheet istuvat uimarannalla. Se on vähän samannäköistä kuin vappuna Ullanlinnanmäellä, eli piknikiä ja grillausta. Lisäksi espanjalaisilla on juhannusrituaali ja uskomus, että puoliltaöin kahlataan takaperin mereen. Syy ei ole vielä selvinnyt minulle, Linnanahde nauraa.

Linnanahde on ehtinyt aiemmin uransa aikana tehdä niin radiota, juontaa omaa talk show’taan televisiossa ja voittaa myös palkintoja, kuten Kultaiset Venlat ohjelmasta Mestareiden mestari ja Enbuske & Linnanahde Crew. Hän on tehnyt dokumentin Jare Tiihosesta ja kirjoittanut kirjan muun muassa Jere Karalahdesta.

– Olen kuullut läheisiltäni, että olet tehnyt nyt jo enemmän töitä elämässäsi kuin moni on tehnyt eläkeikään mennessä.

Asian kanssa on kuitenkin käyty omat kipuilunsa. Kun Linnanahde voitti vuoden radiojuontajan pystin vuonna 2006 yhdessä Jussi Heikelän kanssa, jäivät oman äidin sanat mieleen.

– Äiti totesi, että hienoa, mutta milloin menet Ylelle töihin? Olen myös ainoa perheestämme, joka ei ole käynyt yliopistoa.

Linnanahteen äiti teki uransa taloustoimittajana, ja neljä vuotta sitten kuollut isä puolestaan toimittajana Ylellä.

– Äiti tarkoittaa hyvää, mutta on sen sukupolven ihminen, että hänen mielestään uran täytyisi näyttää tietynlaiselta. Olen tajunnut viime aikoina, että vimmani pyrkiä jatkuvasti tekemään erilaisia asioita juonsi juurensa äitisuhteeseeni.

Linnanahde kävi niin itsensä kuin äitinsä kanssa keskusteluja asiasta: joskus tie on raivattava itse, eikä se välttämättä näytä samanlaiselta kuin muiden.

– Olemme käyneet asiaa läpi ja tulleet yhteisymmärrykseen. Nykyään äiti fanittaa podcastiani ja katsoo tunnollisesti jokaisen jakson.

Tällä hetkellä Linnanahde uskoo olevansa juuri siinä, missä hänen pitääkin. Podcastia hän toivoo tekevänsä seuraavat 10-20 vuotta, jos yleisöä ja kiinnostusta riittää.

– Haluan olla podcastmaailman Arto Nyberg. Tarinoiden kertominen on ollut aina osa minua, mutta nyt se on päässyt täysiin oikeuksiinsa.

Aki Linnanahde aikoo keskittää kaiken tarmonsa podcastinsa kehittämiseen ja tekemiseen.

Linnanahde täyttää joulukuussa 45 vuotta. Ikä on tuonut elämään monella tapaa rauhallisuutta.

– Ymmärrän oman rajallisuuteni ja sen kautta valikoin tarkemmin, mitä teen. Tavallinen arki on mielestäni nykyään kaikkein parasta.

Ja perhe. Linnanahde ei keksi yhtään huonoa puolta siitä, että hän on työskennellyt vuosien varrella tavalla tai toisella oikeastaan jokaisen perheenjäsenensä kanssa.

– Joskus puhe lipsahtaa vapaa-ajallakin työasioihin, mutta se ei haittaa. Yhteinen aika on kaikkein tärkeintä.