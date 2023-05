Prinssi Harryn oleskelu Yhdysvalloissa joutuu syyniin – huumekommentteja selvitetään oikeudessa

Harryn huumepaljastuksien johdosta viisumiprosessia halutaan tutkia tarkemmin.

Britannian prinssi Harryn viisumihakemus Yhdysvaltoihin puhuttaa. Asiaa käsitellään Washingtonissa kesäkuussa, kun liittovaltion tuomari kuulee konservatiivisen ajatushautomon organisaatiota vaatimuksenaan julkistaa prinssi Harryn maahanmuuttoasiakirjat, uutisoi Independent.

Margaret Thatcher Centre for Freedom at the Heritage Foundationin johtaja Nile Gardner kirjoitti Twitterissä, että kuulemistilaisuus järjestetään 6. kesäkuuta.

Mikäli oikeus hyväksyy Harryn maahanmuuttoasiakirjojen julkistamisen, sillä voisi olla merkittäviä vaikutuksia prinssin elämään.

Elämäkerrassaan Harry tunnusti käyttäneensä huumeita, ja huumeidenkäyttö menneisyydessä voi olla peruste viisumihakemuksen hylkäämiseen Yhdysvalloissa.

Järjestö haluaakin nyt tietää, miten prinssi Harry on vastannut kohtaan, jossa tiedustellaan huumeidenkäytöstä. Järjestöä kiinnostaa, onko prinssi valehdellut viisumihakemuksessaan huumeidenkäytöstään. Järjestö haluaa selvittää myös sen, onko prinssi saanut erityiskohtelua viranomaisilta, mikäli hän on puhunut totta hakemuksessaan.

Oikeus hylkäsi järjestön aikaisemman vaatimuksen hakemusprosessin julkistamisesta.

Yhdysvaltoihin muuttaville myönnetään yleensä kolmen vuoden viisumi. Harry muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2020, joten on mahdollista, että prinssi joutuu hakemaan uutta viisumia tänä vuonna ja vastaamaan sen myötä uudelleen kysymyksiin huumeidenkäytöstä.

Huhtikuussa brittilehdistössä uutisoitiin, että Harry kertoi viisumihakemuksessaan rehellisesti käyttäneensä huumeita. Asiasta kertoi tuolloin prinssin lähipiiriin kuuluva henkilö Daily Mailille.

Ajatushautomon lakimies kommentoi samoihin aikoihin julkisuudessa, että olisi yleisen edun mukaista tietää, miten Harry on vastannut kysymykseen huumeista.

– Jos hän on ollut rehellinen ja avoin huumeidenkäytöstään, eikä ole mitään syytä uskoa, että hän ei ole ollut, voi hyvinkin olla, että hän rastitti "kyllä"-ruudun, Samuel Dewey sanoi Daily Mailille.

– Tämä tarkoittaa, että hänet olisi pitänyt haastatella henkilökohtaisesti ja jonkun olisi pitänyt myöntää hänelle poikkeuslupa. Me vain kysymme, kuka myönsi tämän poikkeusluvan, hän lisää.

Dewey korostaa, ettei viisumin hylkääminen aina tarkoita elinikäistä porttikieltoa Yhdysvaltoihin. Kielto saatetaan kumota henkilökohtaisen haastattelun jälkeen Yhdysvaltain konsulaatissa tai maahanmuuttovirastossa.

Prinssi Harryn tapaus on poliittinen ”kuuma peruna”, sillä maahanmuuttokysymyksestä odotetaan muodostuvan yksi vuoden 2024 Yhdysvaltojen presidentinvaalien pääaiheista. Republikaanit ovat hyökänneet presidentti Joe Bidenia vastaan syyttäen tätä liian löyhästä rajavalvonnasta.