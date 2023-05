Jenni Janakka suivaantuu podcastissa Tuomas Enbuskelle: ”V***u sun kanssa!”

Jenni Janakka paljastaa Enbusken parisuhde -podcastissa Tinderin käyttöön liittyvän tietämyksensä. Juontaja Tuomas Enbusken näkemykset naisista eivät saa Janakalta ymmärrystä osakseen.

Kirjailija Jenni Janakka, 37, kertoo Tuomas Enbusken juontamassa Enbusken Parisuhde -podcastissa, miten Tinder-seuranhakusovellusta kannattaa käyttää.

– Minkälaiset miehet saavat Tinderissä mätchejä? Enbuske kysyy viitaten sovelluksen toimintoon, joka etsii käyttäjälle sopivan kumppaniehdokkaan.

– Miehet, joilla on selkeitä ja hyviä kuvia itsestään, Janakka vastaa ja jatkaa:

– Sellaisia kuvia, jotka eivät ole hämärässä ja peilin kautta otettuja. On kiva, että joku on sen kuvan ottanut, koska silloin tietää, että et ole yksinäinen ihminen. Tinderin algoritmin tiedetään suosivan hyvälaatuisia kuvia, joten jos sinulla on sellaisia, niin ne tulevat todennäköisemmin esille muille käyttäjille, hän kertoo.

Janakan mukaan kannattaa myös välttää passiivis­aggressiivista viestintää sovelluksessa.

– Semmoinen, että tää on ihan paska sovellus ja jos et ala mulle viestittelemään, niin ei tarvis mätchätä, hän selittää.

” Sanon kaikille lyhyille miehille, että odottakaa, että ne naiset kasvavat vähän kypsemmiksi

Enbuske kertoo huomanneensa, että useille Tinderissä seuraa hakeville naisille miehen pituus on hyvin tärkeä seikka.

– Miksi tämä pituus on niin tärkeää? Ensbuske kummastelee

Janakka kertoo, että ei ole koskaan ymmärtänyt, miksi seuranhakijoita kiinnostaa niin paljon kumppani­ehdokkaan pituus.

– Mä en suostu lähtemään tähän pituusleikkiin mukaan. En ole ikinä ilmoittanut sitä. Mä olen barrikadeilla tätä ikuista pituusleikkiä vastaan, Janakka julistaa.

– Sanon kaikille lyhyille miehille, että odottakaa, että ne naiset kasvavat vähän kypsemmiksi, niin voi olla, että he ymmärtävät paremmin ihmisenä olemisen moninaisuuden, hän neuvoo.

Tuomas Enbuske juontaa parisuhdeaiheista podcastia.

Lisäksi Janakka neuvoo, että ei kannata jakaa naiselle kalastuskuvia.

– Kalastus on kiva, kala ja äyriäiset ovat hyviä, mutta kuolleen tai vielä kituvan eläimen roikuttaminen...näytä ne kalakuvat kavereille mieluummin, hän sanoo.

” ...ei dickpicejä, ei one-night-standeja, ei sitä ei tätä, nämä ovat yleensä mun mielestä sellaisilla naisilla, jotka on rumia.

Enbuske esittää podcastissa myös oman arvionsa naisten suhtautumisesta peniskuviin eli niin sanottuihin dickpiceihin.

– Yleensä naisista ne kaikkein negatiivisimmat vaativat, että ei dickpicejä, ei one-night-standeja (yhdenyönjuttuja), ei sitä ei tätä, nämä ovat yleensä mun mielestä sellaisilla naisilla, jotka on rumia. Ajattelen, että tämä johtuu siitä, että he ovat saaneet nämä geneettisen poolin pisuaarin alhaisimmat miehet. He eivät ole saaneet niitä parhaita miehiä, Enbuske selittää näkemyksiään.

– Et sellaisilla mallin näköisillä tai klassisen hyvännäköisillä naisilla ei ole tällaista, Enbuske jatkaa.

Janakka miettii hetken ja vastaa:

– Ömmm..en nyt äkkiseltään keksi mitään tutkimusta, jonka kautta voisin argumentoida puolesta tai vastaan. Voin ainoastaan suivaantumisellani sanoa, että v****u sun kanssa.

Asiasta ei keskustella juurikaan sen enempää.

Janakka kääntää aiheen itse Tinder-sovellukseen. Hän haluaa muistuttaa, että Tinderin tarkoitus on olla koukuttava ja pitää ihminen Tinderissä.

– Tinderiä ei kiinnosta se, että pariudutko vai et, vaan että käytät sitä. Tinder tekee liikevaihtonsa sillä, että käyttäjä pysyy siellä.

Janakka on muun muassa kirjoittanut vuonna 2021 teoksen nimeltä Himokirja yhdessä Kaisa Merelän kanssa. Kirjassa puhuttiin avoimesti seksiin liittyvistä teemoista. Janakka kertoi tuolloin myös perehtyneensä Tinderiin ja päätyneensä poistamaan sovelluksen.

