Viva: Reijo Oras joutui yllättäen sairaalaan – Johanna-vaimo säikähti

Reijo Oras kertoo lehdelle, että sopivaa lääkitystä sairauteen etsitään parhaillaan.

Taidekauppias Reijo Oras, 77, ja taiteilijavaimo Johanna Oras, 52, kertovat Viva-lehdessä Reijon joutuneen joulun alla sairaalaan hengitysvaikeuksien ja yskän vuoksi.

Diagnoosiksi tuli keuhkofibroosi, joka on keuhkokudosta rappeuttava sairaus. Lehden mukaan sairaus on aisoissa, mutta voi tulevaisuudessa pahentua.

– Parantavaa lääkitystä ei ole, mutta toivon, että sairaus ei leviäisi keuhkoihini laajemmin. Maratoonariksi minusta ei enää ole, myös astmaa sairastava Reijo sanoo.

Johanna kertoo olleensa huolissaan puolisostaan.

– Kunnon heikkeneminen ja joutuminen sairaalaan säikäyttivät, hän myöntää Vivalle.

Johanna ja Reijo Oras kertoivat syksyllä IS:lle kamppailustaan sähkön hintojen kanssa. Pari asuu Koskella, ja ison talon sähkölämmitteinen päärakennus on noin 500 neliötä. Sähkölasku on kova tavallisinakin aikoina.

Ennen Ukrainan sotaa sähkön kulutus Koskella oli muutama 10 000 kilowattia vuodessa eli 5000-6000 euroa vuodessa.

Tulisijat laskevat reippaasti kustannuksia. Talven puuvarastot täytettiin hyvissä ajoin. Omalta tontilta kaadettiin mäntyjä ja vaihdoksi saatiin koivuklapeja.

Halkopinoja riitti myös Sääksjärvellä sijaitsevalle kesämökille. Orakset käyvät siellä joulukuuhun asti.

Johanna Oras on jo pitkään miettinyt, että heillä on vähän liikaa kiinteistöjä.

Pariskunta omistaa Punkaharjulla ison puukartanon, jossa on yli 300 neliötä lämmitettävää tilaa. Kesäisin päärakennuksessa toimii Taidekartano Johanna Oras.

– On vaikea ajatella, mistä kiinteistöstä luopuisi ensimmäisenä. Koski on kiinnekohta ja koti, Punkaharjulta tulee pääosa tuloista ja järvenranta-ateljee on akkujen latauspaikka.

– Täytyy kärvistellä ja katsoa, mihin tämä maailman tilanne menee.