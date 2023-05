Al Pacino, 83, saa lapsen 29-vuotiaan naisystävänsä kanssa

Pacino on pian neljän lapsen isä.

Näyttelijä Al Pacino, 83, saa pian lapsen naisystävänsä Noor Alfallahin kanssa. Pacinon edustaja vahvistaa tiedon People-lehdelle. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen TMZ:n mukaan Alfallah on kahdeksannella kuulla raskaana.

Pacino ja Alfallah on yhdistetty toisiinsa huhtikuusta 2022 lähtien. Romanssihuhut käynnistyivät, kun kaksikko bongattiin syömässä illallista yhdessä. Lukuisat lähteet kertoivat Page Sixille viime vuonna, että pari on pitänyt yhtä kaikessa hiljaisuudessa läpi koronapandemian.

Al Pacinolla on entuudestaan kolme jo aikuista lasta. 33-vuotiaan Julie Marien äiti on näyttelijävalmentaja Jan Tarrant. Esikoistyttären lisäksi näyttelijällä on 22-vuotiaat kaksoset Anton ja Olivia ex-puolisonsa Beverly D’Angelon kanssa. Pari seurusteli vuosina 1997-2003.

Yhdysvaltalaisen Pacinon tunnetuimpiin elokuviin kuuluvat Kummisetä-trilogia, Scarface - arpinaama ja Dick Tracy. Vuonna 1992 Pacino voitti Oscarin elokuvasta Naisen tuoksu.