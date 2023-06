Anne Mattilan suuri haave lapsesta toteutui – lataa painavan mielipiteensä ihmisten kommenteista

Äitiys ei ole himmentänyt supersuositun iskelmätähden urasuunnitelmia.

Iskelmätähti Anne Mattila, 39, koki kauan odotetun ihmeen viime vuoden elokuussa: Mattilan pitkäaikainen haave äitiydestä toteutui, kun hänen Mikael-poikansa syntyi.

Laulaja oli jo ehtinyt hyväksyä sen, ettei hänestä ehkä koskaan tulisi äitiä, vaikka haave lapsesta olikin vahva.

Kysyttäessä siitä, olisiko hän ollut valmis adoptioon tai lapsettomuus­hoitoihin lapsihaaveen vuoksi hän kertoo, ettei ole koskaan edes miettinyt asiaa.

Hän oli suhtautunut asiaan rennolla otteella – lapsi saisi tulla, jos on tullakseen.

– Työ on aina pitänyt minut sen verran kiireisenä, etten ole juuri ehtinyt miettiä niin pitkälle. Mutta aina, kun työn suhteen tuli hiljaisia hetkiä mietin, että voi kun saisin olla vielä joskus äiti, Mattila kertoo IS:lle.

Nyt artisti kuvailee olevansa todella onnellinen yhdeksän kuukauden ikäisen vauvan äiti.

– Nyt minulla on ihana pieni poika ja tiedän onnellisuudesta paljon enemmän.

” Joillekin lapsettomuus voi olla hyvin herkkä asia, sellainen mörkö.

Anne Mattila ei näe ongelmaa vanhemmuuden ja työn yhdistämisessä. Hän toivoo, että tuoreen levyn myötä hänen uransa saa uutta potkua.

Mattila kertoo, että ihmiset utelivat melko paljon lapsen hankkimisesta häneltä ja hänen puolisoltaan Kari ”Kille” Tenkulalta.

Mattila ei tuomitse ihmisiä utelusta, sillä he eivät ehkä ole ehtineet miettiä, kuinka kohteliasta on kysellä lasten hankkimisesta. Toisaalta hän peräänkuuluttaa hienotunteisuutta.

– Uteleva ihminen ei välttämättä ole ajatellut asiaa loppuun saakka. Tietenkin sitä aina toivoisi, että ihmiset eivät utelisi hyvin henkilökohtaisia asioita, Mattila toivoo.

– Joillekin lapsettomuus voi olla hyvin herkkä asia, sellainen mörkö, hän perustelee.

Hänelle itselleen raskaaksi tuleminen oli iso ja iloinen yllätys. Pitkään odotettu äitiys on tuonut suurta onnellisuutta artistin elämään.

– Vauva-ajan päällimmäisenä tunteena on onnellisuus. Olen todella onnellinen, hän kertoo hymyillen.

Anne Mattilan tekee taidetta kotonaan Karvialla.

Anne Mattila piti konsertin taidekahvilansa edustalla kesällä 2018.

Mattila on paitsi iskelmälaulaja, myös kuvataiteilija. Hän asuu perheensä kanssa kotiseudullaan Karvialla, jossa hänellä on kotinsa lähettyvillä myös taidekahvila. Esillä siellä on Mattilan omia taideteoksia.

– Ei minulla niin sitovaa suhdetta ole omaan kotipaikkakuntaan. Aikoinaan keikkailin niin paljon ympäri Suomea. Tuntui, että on ihan sama missä asuu, kun autolla joutuu kuitenkin liikkumaan. Mutta Karvialla on vanhemmat ja siskot lähellä, niin se on kiva, hän kertoo.

–Isommalla paikkakunnalla on toki helpompaa löytää harrastuksia, hän pohtii ja jatkaa:

– Mutta nämä oman kuntani palvelut ovat kuitenkin olleet riittävät meidän elämään. On hyvin epätodennäköistä, että muuttaisimme muualle.

Ainakin toistaiseksi pieni Mikael siis saa varttua Satakunnassa. Poika kasvaa ja kehittyy Mattilan mukaan kovaa vauhtia, hän seisoo muun muassa jo tukea vasten. Lisäksi pojalla on ikäänsä nähden hieman erikoisempi taito:

– Mikael osaa viheltää, Mattila kertoo huvittuneena ja näyttää videota, jossa keinussa istuva vauva päästelee vihellyksiä ilmoille.

” Elämistä ja työntekoa ei pidä lopettaa siihen, kun saa lapsen.

Anne Mattila on nauttinut vauvavuodesta.

Keikkailevan artistin tulevaisuus pienen lapsen kanssa ei aiheuta Mattilalle huolia. Hänen mielestään elämän ei kuulu jämähtää paikalleen lapsen saamisen jälkeen.

Mattila on tosin rauhoittanut ensimmäisen vauvavuoden niin, että ehtii varmasti olla pienokaisensa kanssa.

– Kyllähän artisteilla on pieniä lapsia ollut useampikin, ja on ne ennenkin lapset kasvaneet artistien mukana. Elämistä ja työntekoa ei pidä lopettaa siihen, kun saa lapsen, hän toteaa.

– Mikään ei tietenkään kestä ikuisesti, ja haluan pitää toki kynsin ja hampain kiinni vauvavuodesta, että ehdin siitäkin ajasta nauttia, hän kertoo.

Keikkalavoille palannut Mattila kertoo, että ainakin toistaiseksi isä Kille hoitaa parin yhteistä lasta, kun äiti käy esiintymässä.

” Jos on oma unelma siitä mitä haluaa tehdä, niin siihen on lähdettävä rohkeasti.

Anne Mattila Karvialla vuonna 2022.

Uuden levyn äänittäminenkin onnistui hyvin niin, että lapsenvahti oli aina pari tuntia pojan kanssa, kun Mattila kävi äänittämässä musiikkia.

– Minullahan tosin on se äänitysstudio siinä pihalla, että matka sinne oli varsin lyhyt, hän naurahtaa.

– Toivon, että urani saa nyt uutta potkua uudesta musiikista ja taiteesta.

Elämänmakuinen – sellaiseksi iskelmätähti kuvailee toukokuussa julkaistua albumiaan Tie jonka sydän valitsee.

Mattilan edellisestä pitkäsoitosta Kuivaa koivua on kulunut seitsemän vuotta. Tuossa ajassa laulaja on kuullut erilaisten ihmisten tarinoita ja kokenut asioita, joista hän on ammentanut inspiraatiota uuteen albumiinsa.

Anne Mattila oli mukana suositussa Vain elämää -sarjassa vuonna 2018.

Mattila kokee, että on pysynyt hyvin samanlaisena ihmisenä koko artistiuransa ajan, mutta itsevarmuutta on tullut lisää.

– Olen aina ollut hyvin oma itseni. En ole antanut maailman muuttaa itseäni liikaa, olen halunnut pitää tietyn lapsenomaisuuden itsessäni.

– Laulullisesti ja musiikillisesti olen toki kehittynyt ja itsevarmuutta olen saanut lisää. Olen empaattinen, mutta en anna kenenkään kohdella itseäni väärin, hän kertoo kehittymisestään.

Mattila sanoo, että on oppinut olemaan vahvasti oma itsensä. Hän uskalsi pitkään pohdittuaan ryhtyä tekemään musiikkia omilla ehdoillaan. Uusimman albuminsa hän on tuottanut itse ja säveltänyt sekä sanoittanut suurimman osan levyn kappaleista.

– Oman intuition kuunteleminen oli tärkeää, sanoo Anne Mattila.

Myös taidekahvilan perustaminen vaati uskallusta. Aluksi oman taideprojektin pystyttäminen ”keskelle metsää” tuntui hullulta ajatukselta, mutta osoittautui lopulta oikeaksi ratkaisuksi.

– Aluksi mietin, että onkohan tässä mitään järkeä ja käykö täällä kukaan. Oman intuition kuunteleminen oli tärkeää, sillä niitä ihmisiä myös löytyi, jotka taidekahvilastani nauttivat, hän kertoo ja kannustaa:

– Jos on oma unelma siitä mitä haluaa tehdä, niin siihen on lähdettävä rohkeasti, vaikka se ei tuntuisikaan helpolta.

