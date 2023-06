Diilissäkin tänä keväänä nähty Emmi Suuronen laittoi elämänsä uuteen uskoon.

Vuoden 2019 Miss Suomi -kisasta julkisuuteen ponnistanut Emmi Suuronen oli jo missikisaajana monin tavoin poikkeuksellinen.

Kouvolasta lähtöisin oleva Suuronen työskenteli rakennusmestarina. Missinä rakentajia on nähty hyvin harvakseen, mutta tänä keväänä hän on ollut jälleen uuden äärellä.

Vuonna 2022 hän haki mukaan Diiliin ja myös pääsi. Meneillään olevalla kaudella ensi kertaa televisiossa esiintynyt Suuronen kuvaa kokemusta hauskaksi, mutta helppo se ei ollut.

– Olin tehnyt pitkän työkesän, kevään ja alkusyksyn alle ja sitten töistä menin suoraan kuvauksiin. Kyllä sen huomasi, että alkoi olla veto pois ja tarvitsi lepoa, Suuronen muistelee.

Emmi Suuronen työskentelee rakennusalalla. Hiljattain hän jätti päivätyönsä rakennusmestarina ja perusti oman yrityksen.

Diili-kokemuksen verottavimmat osat olivat Suuroselle sellaisia, joita ohjelmaa katsova ei välttämättä helposti huomaa.

– Kun valmistauduin kuvauksiin ennakkoon, olin kuunnellut vanhoja haastatteluja. Edellisen kauden voittanut Clarissa Hedman oli sanonut jossain podcastissa, että kuvauksissa ei pysty kunnolla nukkumaan.

– Mietin, että mitä, kyllähän siinä on aikaa nukkua, kun illalla hyvissä ajoin loppuu kuvaukset ja aamulla alkaa taas. No ei ollut, Suuronen toteaa.

Hän kertoo selvinneensä koko kuvausten ajan noin viiden tunnin huonoilla yöunilla, koska kisan stressaavuus yksinkertaisesti esti rauhallisen levon. Joskus uni jäi vielä vähemmälle.

Esimerkkinä Suuronen kertoo tapauksen, jossa kisaajien tehtävänä oli ”flipata” eli remontoida ja kaupata asunto. Tehtävään sai käyttää 36 tuntia.

– Eli me saimme valvoa kaksi yötä putkeen. No mehän sitten valvoimme ja sen jälkeen sitten lähdettiin heti uuteen tehtävään.

Suuronen erosi puolisostaan Akseli Herlevistä samaan aikaan, kun hänen elämässään oli meneillään monta muutakin mullistusta.

Diilin rankkuutta korostivat myös muutokset Suurosen muussa elämässä.

Vuonna 2022 hän päätti jättää päivätyönsä rakennusmestarina ja siirtyä yrittäjäksi. Töitä on riittänyt, mutta säännöllisestä päivätyöstä luopuminen oli totta kai suuri loikka tuntemattomaan.

– Yrittäjänä on tullut semmoinen jatkuva epävarmuus tietyllä tapaa. Sen kanssa joutui opettelemaan elämään. Nyt on pakko keskittyä luomaan asiakkuussuhteita ja hankkia töitä siten, että niille on jatkumoa. Oman osaamisen ja tekemisen myyminen korostuu, Suuronen tiivistää.

” Naisvihamielinen paikka raksamaailma ei ole. Siellä on väliä ainoastaan sillä, mitä teet ja millainen olet ihmisenä.

Yrittäjyyden tuoma valinnanvapaus on kuitenkin mahdollistanut sen, että Suuronen on nyt keskittynyt aiempaa enemmän esimerkiksi mediapuolen töihin. Hän kuitenkin painottaa, että rakennustöistä hän ei ole luopumassa.

– Kaikki päivät eivät enää koostu pelkästä rakentamisesta, mutta alalla aion pysyä. Se on mulle tosi tärkeä juttu ollut aina.

Diili oli Suurosen ensimmäinen iso tv-projekti. Hän toivoo, että voisi jatkossakin jatkaa tv-töitä ja yhdistää ne jotenkin rakennusalan kanssa.

Rakennusalasta Suuronen puhuu kauniisti. Vaikka äärimmäisen miesvaltaisen alan voisi luulla olevan nuorelle naiselle haastava ympäristö, Suuronen vakuuttaa, ettei asia ole näin.

– Naisvihamielinen paikka raksamaailma ei ole. Siellä on väliä ainoastaan sillä, mitä teet ja millainen olet ihmisenä. Missititteli ei siellä kulje, siellä raksalla on ihan vaan Emmi.

Hän ei koe tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi rakennustyömaalla. Sen sijaan tv-esiintymisen myötä törkyä on tullut, mutta Suuronen toteaa oppineensa kestämään sitäkin.

– Totta kai helpottaa, että on tottunut julkisuuteen, mutta en tiedä, tuleeko omasta vai lähettäjien puolesta enemmän paha mieli. Ei vaikuta kyllä keskinopeuteen, Suuronen sanoo huvittuneena.

Mullistukset työelämässä eivät tosin nekään olleet ainoita.

Alkuvuodesta Suuronen erosi. Hän ehti pitää yhtä burgeriyrittäjä Akseli Herlevin kanssa vuodesta 2021. Väleissä ex-pari on yhä.

” Kaikki tunteet ovat musta sallittuja ja tuskin kukaan lähtee parisuhteeseen sillä mielin, että ei sattuisi jos ero tulisi.

Suuronen ei halua käydä läpi eroaan syvällisesti, mutta hän tunnustaa, että prosessi on ollut henkisesti raskas varsinkin siksi, että samalla elämässä puski päälle paljon muita muutoksia.

– Onhan tässä ollut paljon muutoksia kerralla. Näkee itsensä ensimmäistä kertaa telkkarissa ja elämä, työt sun muut kuviot muuttuvat. Sanotaan, että mikä nyt ei tapa niin vahvistaa. Siltä musta on tuntunut.

– Musta on hölmöä, että ei voisi surra. Kaikki tunteet ovat musta sallittuja ja tuskin kukaan lähtee parisuhteeseen sillä mielin, että ei sattuisi jos ero tulisi.

Suuronen toivoo, että hän voisi esimerkillään inspiroida etenkin nuoria naisia tavoittelemaan unelmiaan.

Suuronen ei ole ensimmäinen Diili-osanottaja, joka avautuu julkisesti kuvausten rankkuudesta.

Kisan vuonna 2021 voittanut Sointu Borg kertoi turvautuneensa pikaruuan syöntiin eräänlaisena rituaalina, joka piti hänet käynnissä kuvausten ajan. Aivan vastaavaan Suuronen ei lähtenyt, mutta hänkin pyrki ottamaan omaa aikaa.

– Saatoin joskus pyhittää itselleni sen, että pitkän päivän päätteeksi tilasin itselleni hotellihuoneeseen jotain ruokaa. Kävimme porukalla saunomassa ja uimassa ja kotiin soittaminen oli myös itselle tärkeää.

Suuronen muistelee ohjelman kisaajien keskuudessa vallinnutta henkeä lämmöllä, vaikka konflikteilta ei aina vältytty. Kameroiden edessä Suuronen otti yhteen etenkin Viljami Harjuniemen kanssa, mutta hän vakuuttaa, että eripura sovittiin aina.

– Kyllähän me Viljamin kanssa käytiin tietynlaista kisaa, mutta asiat selvitettiin. Yleensä kun avaa suunsa ja puhuu, niin asiat selviävät.

Suuronen löysi kisasta myös ystäviä. Hän paljastaa olevansa lämpimissä väleissä etenkin Tiinan, Akin, Piian ja Emman kanssa.

Suuronen nähtiin Miss Suomi -kisassa sekä vuonna 2019 että uudelleen vuonna 2021.

Vaikka Suuronen on ylpeä omasta esiintymisestään Diilissä, aivan kaikessa hän ei mielestään onnistunut.

Henkeen ja vereen joukkuepelaajaksi itseään kuvaava Suuronen uskoo, että hänen omat vahvat periaatteensa kostautuivat hänelle.

– En ehkä pystynyt aina sanoittamaan asioita niin, että tulisin kuulluksi. Sehän siinä väsyneenä ja paineen alla on vaikeaa, että saa pointin perille ja pysyy silti diplomaattisena. Olisi pitänyt olla itsekkäämpi, mutta se vaan ei oikein sovi mulle.

Suuronen oppi Diilistä paljon ja nautti tv:n tekemisestä valtavasti. Tosi-tv:n pariin hän ei kuitenkaan usko palaavansa, ainakaan ihan heti.

Esimerkiksi Temptation Islandin kaltaiset konseptit hän tyrmää suoraan. Selviytyjiin hän ei puolestaan uskaltaisi lähteä, sillä hän ei erityisemmin perusta käärmeistä.

– En sano, että en koskaan, mutta ei musta ehkä realitytähteä saa, Suuronen toteaa naureskellen.

Suuronen on myös avoin ajatukselle siitä, että hän voisi yhdistää kaksi maailmaansa, mediatyön ja rakentamisen.

Kevään myötä otsikoissa pyöri pitkästä aikaa kansanedustajaksi eduskuntavaaleissa noussut Jorma Piisinen eli Remontti-Reiska. Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelmasta tuttu Piisinen valisti kansaa remonteista tv-ruudulla vuosikausia.

Suuronen kertoo, että hän näkisi mielellään vastaavan ohjelman nykypäivänkin televisiossa.

– Kyllähän remontointi ja rakentaminen koskevat kaikkia jollain tavalla. Uskon siihen, että kun tietoa tuolla tavoin jakaa, niin voi innostaa ihmisiä tarttumaan itse toimeen, Suuronen pohtii.

Muiden innostaminen on Suuroselle julkisuuden parhaita puolia. Hän kertoo saaneensa jo pitkään viestejä etenkin nuorilta naisilta, jotka ovat kertoneet uskaltaneensa lähteä rakennusalalle nähtyään Suurosen missikisoissa.

Hän toivoo kykenevänsä tähän jatkossakin.

– Ainahan puhutaan esikuvista. Esikuvaksi tullaan omien tekojen kautta, sellainen ei vain päätetä olla. Tekemällä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä ja omien arvojen mukaisia, sitä kautta voi inspiroida muita.