Jalkansa menettänyt tanssija sai tuomarit herkistymään ja teki historiaa Talent-ohjelmassa

Tanssijan esitys sai yleisön hurmioitumaan.

Tanssija Musa Motha, 27, sai tuomarit herkistymään ja yleisön villiksi taidokkaalla tanssillaan Britain’s Got Talent -ohjelmassa.

Etelä-Afrikasta hiljattain Lontooseen muuttanut mies herätti huomiota heti lavalle astellessaan, sillä hän käytti apunaan kainalosauvoja. Motha kertoi menettäneensä vasemman jalkansa ollessaan lapsi.

– Sairastuin syöpään, ja se johti amputaatioon. Olin jalkapalloilija ennen amputaatiota, Motha kertoi ohjelmassa.

CNN:n mukaan Motha sairastui 10-vuotiaana osteosarkoomaan eli luusyöpään, jonka takia jalka jouduttiin amputoimaan. Kemoterapiasta ei ollut apua.

Intohimoisesti jalkapalloa harrastanut Motha päätti opetella tanssimaan.

– Amputaation jälkeen rakastuin musiikkiin. Pyysin tanssia harrastavilta ystäviltäni, voisivatko he opettaa minulle tanssiliikkeitä, Motha kertoi ohjelmassa.

Ennen kuin tanssi alkoi, tuomarit vaihtoivat keskenään muutaman sanan.

– Voitko käsittää, mitä hän on käynyt läpi? Bruno Tonioli kysyi.

– En, Alesha Dixon vastasi.

Yleisö osoitti suosiotaan läpi taidokkaan esityksen, jonka päätyttyä tuomarit ja yleisö ottivat tanssijan vastaan seisten.

– Tämä oli poikkeuksellisin esitys koko ohjelman historiassa! Dixon ylisti.

Yleisö hurrasi ja vaati äänekkäästi Mothalle kultaista summeria, joka on Britannian Talent -kilpailussa suora menolippu ohjelman semifinaaliin.

Valitettavasti tuomarit olivat tuhlanneet kultaiset summerinsa jo ennen Mothan esitystä. Tuomariston vastusteluista huolimatta hurmioitunut yleisö ei luovuttanut vaatimuksessaan.

– Katsokaa tuota, Simon Cowell hämmästeli selkänsä takana mellastavaa väkijoukkoa.

Lopulta tuomarit ratkaisivat asian ja painoivat kultaista summeria yksissä tuumin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta ohjelman historiassa, kun kaikki neljä tuomaria puolsivat kultaista summeria.

Yleisö villiintyi äänekkääseen huutokonserttiin, ja Motha lyyhistyi polvilleen lavalle.

– Se oli yksi upeimmista esityksistä, joita olemme nähneet ohjelman aikana. Aidosti, Cowell sanoi halatessaan Mothaa.

– En ole koskaan kuullut tällaista reaktiota, Cowell päivitteli yleisön mylvintää.

Motha kertoi halunneensa osallistua Talent-kilpailuun tavoittaakseen entistä suuremman yleisön ja inspiroidakseen yhä enemmän ihmisiä tarinallaan.

Mothan taidot on huomattu jo aiemmin: hän on esiintynyt eteläafrikkalaisissa tv-mainoksissa ja -ohjelmissa. Tanssija nähdään myös Draken One Dance -musiikkivideolla.