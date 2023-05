Eronneen Miki Liukkosen vointi romahti – seuraajat huolestuivat

Kirjailija päivittää kuulumisiaan Instagramissa.

Miki Liukkonen on julkaissut sekä runokirjoja että romaaneja.

Menestyskirjailija Miki Liukkonen on ollut viime aikoina julkisuudessa erottuaan kevättalvella laulaja Rita Behmistä.

Liukkonen kertoo nyt Instagramissa voineensa hyvin huonosti viime aikoina.

– Herään aamuisin paniikkiin ja kauhuun, illat myös kamalia. En tiedä. Tätä olotilaa, tätä tuskaa on mahdoton kuvailla, hän selittää.

Pitkässä, synkässä julkaisussa Liukkonen kertoo olevansa itkuinen ja pientenkin asioiden tekeminen on vaikeaa.

– Etten osaa kuin maata lattialla ja huohottaa pahaa oloa ulos vain jotta se samassa hetkessä palaa taas sisään. Tuntuu että olen tulossa hulluksi. Tai surusta vain vinossa. Että jokainen solu tekisi kuolemaa, olisi musta. Mieli on pelkkää murhetta ja ajattelen itseäni, etäällä, erillisenä itsestä ja sumeana, Liukkonen kirjoittaa.

Liukkosen seuraajat ovat ilmaisseet huolensa suositun kirjailijan voinnin romahtamisesta. Moni on kehottanut miestä hakeutumaan lääkäriin, jossa Liukkonen kertookin jo käyneensä.

– Olet meille upea ihminen myös jaksamattomana ja valittaessasi. Aina ei tarvitse haluta, voi keskittyä hetken pelkkään tunteissa rypemiseen ja olotilojen hyväksymiseen tai vaikka niille suuttumiseen.

– Jaksa vielä kahlata. Maailma tarvitsee sinua.

– Särkynyt sydän on maailman pahin ja v***umaisin keksintö.

– Kiitos Miki tekstistäsi. Sanoitat samalla myös meidän muiden tunteita. Se on suuren kirjailijan ominaisuus. Ja lahja meille.

– Joku päivä voit paremmin, lupaan. This too, shall pass.

– Muistathan, ettei aina tarvitse haluta tai jaksaa. Nyt riittää, että vain olet ja elät surun läpi. Suurin suru ei edes taivu sanoiksi, se vain on ja tekee saatanan kipeää. Vielä tulee parempi hetki, vaikkei nyt tunnu siltä.

Miki Liukkonen on kirjailija, runoilija ja muusikko, jonka yli tuhatsivuinen Elämä: Esipuhe oli yksi syksyn 2021 puhutuimmista kirjauutuuksista. Liukkosen romaani O ilmestyi vuonna 2017 ja oli Finlandia-palkintoehdokkaana.