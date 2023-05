HS:n haastattelema Rammstein-fani, joka on osallistunut jatkobileisiin useasti, ei ole havainnut bileissä väärinkäytöksiä. Bändi kiistää somessa levinneen syytöksen tiukasti.

Rammsteinin jatkobileisiin kertomansa mukaan yhdeksän kertaa osallistunut nainen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että hänen käsityksensä mukaan bändin jatkoilla on alkoholia, nuoria naisia ja seksiä.

– Todellakin on. Olen ihan satavarma, että seksiä on, mutta olen myös varma siitä, että se on täysin vapaaehtoista, hän sanoo HS:n haastattelussa.

– Kaikki ovat aikuisia ihmisiä ja tekevät omat päätöksensä.

Nainen kertoo HS:n haastattelussa myös ”casting directorina” työskentelevästä henkilöstä, joka hänen mukaansa valitsee ns. nollariville eli lavan eteen pääsevät fanit heidän Instagram-profiiliensa perusteella. Väitteiden mukaan kyseinen henkilö etsii nollariville kauniita nuoria naisia, jotka pääsevät myös bändin yksityisbileisiin.

– Se on vähän sellainen epäilyttävä ja vähän ikävä systeemi, HS:n haastattelema nainen toteaa.

Ilta-Sanomat kertoi jo aiemmin maanantaina naisesta, joka kertoi osallistuneensa Rammsteinin solistin Till Lindemannin soolokiertueen jatkobileisiin Helsingissä vuonna 2020. Lindemann esiintyi Helsingissä alkuvuodesta 2020.

Naisen mukaan hänet kutsuttiin keikan takatilassa järjestettyihin jatkojuhliin, ja keskustelu asiasta käytiin erityisessä WhatsApp-ryhmässä. Hänkään ei kertomansa mukaan kokenut mitään asiatonta.

– Tuolloin ei tapahtunut mitään kummallista, naisiahan sinne vaan oli kutsuttu. Runsas juomatarjoilu, mietoja ja vodkaa. Itse Till ei ollut paikalla, mutta muutama muu bändin jäsen kylläkin, nainen kertoo IS:lle.

– Poistuin hotellille hieman ennen bäkkärijatkojen päättymistä, minkä jälkeen kutsuja organisoinut henkilö viestitti lokaation ja pyysi bändin hotellijatkoille. En mennyt, IS:n haastattelema nainen kertoo.

IS:n haastattelema nainen kertoi myös WhatsApp-ryhmästä, jossa on sovittu keikan yhteydessä järjestettävistä juhlista. Myös hän kertoi ”casting directorista”, joka etsi faneja jatkoille.

Nainen lähetti Ilta-Sanomille myös kuvakaappauksia, jotka hänen mukaansa ovat bileisiin liittyvän WhatsApp-ryhmän keskusteluista.

Yhdessä kuvakaappauksessa näkyvässä keskustelussa ohjeistetaan, että naiset ottavat mukaan henkilöllisyystodistuksensa, sillä bileisiin päästäkseen täytyy olla täysi-ikäinen.

Nainen kertoo olleensa viime viikolla mukana myös WhatsApp-ryhmässä, jossa kutsuttiin Rammsteinin Helsingin-konserttien etko- ja jatkobileisiin. Naisen mukaan viestissä annettiin ohjeistukseksi ”hyvät hiukset ja meikki” ja pukukoodiksi värikäs, elegantti, cocktail-mekko tai kukkamekko.

– Samalla tavalla tälläkin kiertueella kaikki organisoitiin kuin silloin vuonna 2020, suomalaisnainen kertoo.

Naisen käsityksen mukaan Helsingin kutsuvierasbileet kuitenkin peruttiin.

Rammstein on ollut viime päivät kohun keskellä, kun useat naiset ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan Rammsteinin keikoilta ja niiden jatkoilta. Keskustelu keikkojen bilekulttuurista on ollut kiihkeää.

Monet ovat kertoneet, että keikoille jaetaan netissä erityisiä ”row 0” (rivi nolla) -kutsuja ja kutsuja yksityisiin etukäteis- ja jatkobileisiin bändin kanssa.

Mitään näyttöä mistään laittomuuksista ei ole esitetty.

Row 0 -termillä viitataan mahdollisuuteen katsoa keikkaa aivan lähietäisyydeltä.

Fanien kutsuminen bileisiin on rockmaailmassa yleinen tapa.

Kohu alkoi viime viikon lopulla, kun Rammsteinia kohtaan esitettiin sosiaalisessa mediassa vakava väite. Väitteen mukaan yksi Rammsteinin keikalle ja yksityisiin jatkobileisiin osallistunut nainen olisi tullut epäasiallisesti kohdelluksi keikan jälkeen. Tapahtumat sijoittuisivat väitteiden mukaan Liettuan Vilnaan, jossa Rammstein esiintyi viikko sitten ennen Helsinkiin saapumistaan. Väitteen tueksi ei ole esitetty todisteita.

Rammstein kiisti väitteet jyrkästi maanantaiaamuna virallisella Twitter-tilillään.

– Mitä tulee netissä pyöriviin syytöksiin Vilnan tapahtumista, voimme sulkea pois sen mahdollisuuden, että tällaista olisi tapahtunut meidän tilaisuudessamme. Emme ole tietoisia, että asiasta olisi minkäänlaista virallista tutkintaa, Rammstein viestittää.

Rammstein esiintyi Helsingissä lauantaina ja sunnuntaina 27. ja 28. toukokuuta.