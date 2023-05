Kiira Korpi laittoi Tampereen-asuntonsa myyntiin – parvekkeelta avautuu hulppea näköala

Kiira Korpi luopuu upeasta kaksiostaan.

Ex-taitoluistelija Kiira Korpi, 34, on laittanut Tampereella sijaitsevan asuntonsa myyntiin.

Kyseessä on avara 51-neliöinen kaksio, joka sijaitsee Lapinniemessä. Lasitetulta parvekkeelta avautuu kaunis järvimaisema. Vuonna 1996 valmistuneen asunnon hintapyyntö on 315 000 euroa.

Korpi kertoi asuntonsa myymisestä Instagram-tilinsä tarinat-osiossa maanantai-iltana.

Myynti-ilmoituksen mukaan ylimmän kerroksen kaksiossa on avoin keittiö, remontoitu kylpyhuone ja oma sauna.

Asunnossa on makuuhuone, olohuone, keittokomero ja lasitettu parveke.

Parvekkeelta näkee komeasti veden yli Tampereen keskustaan.

Myös Ranta-Tampella siintää ikkunasta.

Asunnosta löytyy sauna.

Myös Tampereen Torni-hotelli siintää ikkunasta. Huomaa katonrajassa ilmalämpöpumppu.

Ex-taitoluistelija on kotoisin Tampereelta. Hän on asui pitkään New Yorkissa, mutta muutti eron jälkeen takaisin Suomeen.

Korpi erosi viime vuoden lopulla kumppanistaan Pekasta ja muutti asumaan omilleen.

Viime syksynä hän hankki koiran, jonka hän nimesi Pikaksi.