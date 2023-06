Sabina Särkän elämä vaikutti täydelliseltä, mutta sitten hän ilmoitti haluavansa avioeron – ”On ollut tosi vapaa olo”

Sabina Särkkä on avioeron jälkeen hakenut uutta suuntaa elämälleen. Vuosi on ollut melkoista tunteiden vuoristorataa, mutta vähitellen somevaikuttajan suunnitelmat ovat selkeytyneet.

– En ikinä kuvitellut, että olisin kolmekymppisenä käynyt läpi avioeron. Se ei todellakaan ollut se skenaario, joka minulla oli mielessäni, malli ja somevaikuttaja Sabina Särkkä sanoo.

Kulunut vuosi on ollut Särkän, 34, elämässä täynnä iloa ja oivalluksia, sekä kyyneliä ja luopumista.

Viime kesänä Särkän elämässä tapahtui käänteentekevä hetki, kun hän erosi aviomiehestään Ossi Kivimäestä. He olivat avioituneet kolme vuotta aikaisemmin Kreikassa Pórosin saarella. Häät ovat vain kerran elämässä, Särkkä sanoo miettineensä tuolloin.

– Asiat eivät menneetkään kuten olin suunnitellut. Siitä tuli aluksi tosi epäonnistunut olo, Särkkä kertoo.

Häiden jälkeen pari remontoi innoissaan vanhasta hirsitalosta unelmiensa kotia. Särkkä sanoo, että ulkopuolisten silmissä hän vaikutti elävän todellista unelmaa. Silti sisimmässä tuntui, että jotakin puuttui.

– Ossi jatkanee taloprojektia. Minulle tuli nyt tämä oma yksiöprojekti, Särkkä naurahtaa.

” Tämä elämänjakso on ollut käänteentekevä. Olen miettinyt mitä haluan elämältä, mitä tavoitteita minulla on.

– Oma hyvinvointi ja se, että löydän onnellisuuden ja tasapainon, on ollut isossa roolissa eron jälkeen, Sabina Särkkä sanoo.

Eropäätös ei ollut helppo, mutta molemmat olivat samaa mieltä siitä, että he olivat kasvaneet erilleen.

– Olimme ex-miehen kanssa yhdessä seitsemän vuotta ja ne olivat todella merkityksellisiä vuosia elämässäni. Vaikka parisuhde päättyi eroon, niin en silti vaihtaisi vuottakaan pois.

– Ossi on ihan superkiva tyyppi ja olemme edelleen ystäviä. Me molemmat kasvoimme paljon suhteen aikana ja ne olivat tärkeitä vuosia, hän painottaa.

Särkkä sanoo kääntäneensä uuden sivun elämässään eron jälkeen.

– Tämä elämänjakso on ollut käänteentekevä. Olen miettinyt mitä haluan elämältä, mitä tavoitteita minulla on.

Hän on pohtinut paljon sitä, millaisia paineita yhteiskunta asettaa kolmekymppisille naisille. Särkkä sanoo ymmärtäneensä, että unelma avioliitosta ja perheestä ei välttämättä olekaan se, mitä hän juuri tällä hetkellä haluaa.

” Se oli aika rankkaa aikaa minulle ja monille ystävilleni. Kyllä siinä yöunet menivät.

– Olen kokenut paineita siitä, että tähän ikään mennessä pitäisi olla esimerkiksi aviomies ja lapsia. Olen pohtinut, että ovatko ne kuitenkaan sitä, mitä haluan. En varmasti ole yksin ajatusteni kanssa, Särkkä sanoo ja jatkaa.

– Meidän päähämme on iskostettu tietty ajatus siitä, millainen elämä kolmekymppisellä naisella pitäisi olla. Mielestäni on ihan ok rikkoa sitä mielikuvaa.

Eron jälkeistä aikaa Särkkä kuvailee tunteiden vuoristoradaksi, johon on mahtunut paljon hyviä ja huonoja hetkiä. Pian eron jälkeen elokuussa 2022 hänet yhdistettiin pääministeri Sanna Marinin bilekohuun, joka nousi lehtien sivuille ulkomaita myöten.

– Se oli aika rankkaa aikaa minulle ja monille ystävilleni. Kyllä siinä yöunet menivät, hän sanoo.

Yksinolo ja muutto yhteisestä kodista yksiöön tuntuivat samaan aikaan jännittävältä ja haikealta. Särkkä sanoo, että on ollut käytännössä koko aikuisikänsä parisuhteessa, joten aluksi ajatus yksinolosta hirvitti.

– Se oli jollain tavalla kriisi, mutta myös voimaannuttavaa. Uuden aloittaminen on ollut hienoa, on ollut tosi vapaa olo. Tein syksyn ja talven ihan mitä halusin. Minulla on onneksi hyvä tukiverkosto, joten en jäänyt yksin murehtimaan.

Särkkä sanoo, ettei todellakaan etsinyt uutta suhdetta eron jälkeen, mutta elämällä on tapana yllättää.

– Niinhän siinä aina käy, että kun et etsi parisuhdetta, niin yhtäkkiä tapaatkin tosi mielenkiintoisen tyypin, hän naurahtaa.

Särkkä ei ole tuonut uutta miesystäväänsä julkisuuteen, vaan hän haluaa keskittyä rauhassa suhteeseen ja edetä päivä kerrallaan.

– Edellinen parisuhteeni oli aika julkinen, joten olen halunnut pitää tämän osan elämästäni ainakin tällä hetkellä hieman yksityisempänä, Särkkä kertoo.

– Uuden aloittaminen on ollut hienoa, on ollut tosi vapaa olo, Särkkä sanoo.

Sabina Särkkä ponnahti julkisuuteen 2012, kun hänet kruunattiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi Miss Suomi -kisoissa. Sen jälkeen hänet on nähty lukuisissa tosi-tv-ohjelmissa. Nykyään hän tekee töitä mallina ja somevaikuttajana.

– Ihan uskomatonta, että missikisoista on kulunut jo 11 vuotta! Särkkä laskee.

– Misseys oli unelmana jo pikkutytöstä asti. Olin katsonut heitä ylöspäin lapsesta saakka.

Hän aloitti mallintyöt teini-ikäisenä, jolloin ala oli hyvin erilainen kuin nykyään. Nuorelle tytölle muotinäytökset ja kuvaukset olivat aluksi jännittävä harrastus, josta kehittyi vähitellen ura.

– Olin 15 tai 16-vuotias tehdessäni ensimmäisiä näytöksiäni. Ulkonäköäni on arvosteltu teini-iästä asti, joten kyllä se varmasti jonkinlaisen jäljen jättää. Se on varmasti vaikuttanut itsetuntooni, eikä aina hyvällä tavalla, Särkkä pohtii.

– Se on vaikuttanut myös siihen, millaista uraa olen luonut koko aikuisiän. Urani on ollut aika ulkonäkökeskeinen ja se on ollut aika ajoin ahdistavaa.

Sabina Särkkä valittiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi Miss Suomi -kisoissa 2012. Toiseksi perintöprinsessaksi valittiin Viivi Suominen ja kirkkaimman kruunun sai Sara Chafak.

Särkkä tunnustaa, että somevaikuttajana työtä ja vapaa-aikaa on vaikea erottaa toisistaan. Toisinaan hän kaipaa hetkiä, jolloin puhelimen voi heittää nurkkaan. Se, että työ kulkee mukana kaikkialle ei siis Särkän mukaan ole yksinomaan positiivinen seikka.

– Some on välillä aika uuvuttavaa, vaikka olen todella kiitollinen siitä, mitä työtä saan tehdä ja miten se mahdollistaa asioita. Olen aika taiteellinen ihminen, joten tuntuu, ettei normaali kasista neljään työ edes sopisi minulle.

– Pidän sometyön vapaudesta, vaikka välillä koen, että olen työn kanssa naimisissa ja se kulkee mukanani kaikkialle. Siksi se on välillä tosi uuvuttavaa ja luo paineita olla kiinnostava ja luoda kiinnostavaa sisältöä. Se on työ, joka ei ole koskaan valmis. Vaikka menisit lomalle, niin et periaatteessa ole silloinkaan vapaalla.

Särkkä sanoo suhtautuvansa työhönsä intohimoisesti, mutta hänelle elämässä tärkeintä ovat ihan muut asiat kuin se, kuinka paljon tykkäyksiä joku hänen somepostauksensa saa.

– Rakkaus tekee mut onnelliseksi. Työ ei ole onnellisuuteni lähde, vaan läheiset ja ystävät.

Hän on kypsytellyt pikkuhiljaa ajatusta toisenlaisesta urasta.

– Olen välillä miettinyt, millaista elämäni olisi, jos olisin suuntautunut toiselle uralle. Minulla on kosmetologin koulutus, mutta minulle sopii ehkä paremmin se, että saan tehdä monipuolisesti erilaisia töitä.

– Minulla on paljon haaveita ja olen miettinyt käyväni jooga- ja pilates-ohjaajan koulutuksen. Hyvinvointi on itselleni todella tärkeää ja koen, että minulla on sillä alalla paljon annettavaa. Haluan rakentaa jotain kokonaisvaltaisempaa. En ole enää parikymppinen, Särkkä sanoo.

Uudessa elämäntilanteessa irtiotto tutuista kuvioista tuntuu hänestä mielenkiintoiselta mahdollisuudelta.

– Olen haaveillut siitä, että jättäisin hetkeksi Suomen, hyppäisin auton rattiin ja lähtisin reissaamaan ympäri Eurooppaa. Tai sitten ostan menolipun jonnekin ja palaan takaisin kotiin sitten kun tuntuu siltä. Nämä haaveet ovat kulkeneet mukanani aina. Ehkä jonain päivänä rohkaistun ja toteutan jonkun niistä.

– Olen spontaani ja tykkään reissata. Työni ei ole sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan tai aikaan, joten pystyisin sen takia toteuttamaan jotain spontaania ja erilaista, Särkkä hymyilee.

Sabina Särkkä haluaa tulevaisuudessa keskittyä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Unelmissa siintää jooga- ja pilates-ohjaajan koulutus.

Sabina Särkkä aloitti mallintyöt jo teini-ikäisenä, jolloin mallimaailma oli hyvin erilainen kuin nykyään. – Olen tyytyväinen siitä, mihin mallimaailma on mennyt. Ei ole enää tiettyä muottia, mihin kaikkien pitää mahtua.

Meikki ja tyyli Ida Jokikunnas. Meshmekko ja lila hame Samsøe & Samsøe, luumu hame ja toppi Envii, paljettitoppi stylistin oma.