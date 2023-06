Shirly Karvinen tunsi olevansa henkihieverissä ja lopetti työnsä – kertoo nyt, mitä sen jälkeen tapahtui

Radiopestin piti olla Shirly Karvisen unelmatyö, kunnes hän uupui täysin. Kaiken myötä myös suhtautuminen ulkonäköön on muuttunut.

Hymyilevä Shirly Karvinen istahtaa kahvilan pöytään. Alkukesän aurinko paistaa. Tunnelma on leppoisa. Hyvää kuuluu.

– Keittelin aamulla kahvia ja mietin samalla, että nyt on oikeasti aika mukavaa. Elämä tuntuu mielekkäältä – varsinkin kun vuosi sitten tähän aikaan tuntui siltä, että olisin henkihieverissä. Heräsin ja juoksin pää kolmantena jalkana kellon ympäri. Elämä oli tosi erilaista ja haaveilin rauhallisimmista ajoista. Ne olivat vielä silloin aika kaukaisia ajatuksia.

Kyllä Shirlyn arki edelleenkin on täynnä tekemistä, mutta nyt se ei tukahduta elämäniloa.

– Kyllä mulla puuhaa on. Pitkäänhän olin, etten tehnyt oikein mitään sen jälkeen kun jäin pois radiosta viime kesänä.

Radiopesti oli Shirlyn unelmahomma ja hän oli siinä hyvä. Sitten se alkoi käydä liian raskaaksi.

– Kyllä mä edelleen rakastan radiota. Mä rakastan sitä, koska radio elää kiinni tässä hetkessä ja se on nopeaa. Jos tulisi maailmanloppu, niin todennäköisesti joku radiokanava toimisi edelleen.

” Tajusin, että se vero, jonka joudun maksamaan oli henkisesti liikaa. Tasapaino elämästä katosi.

Radion kiivas rytmi alkoi lopulta painaa. Työ lohkaisi Shirlyn arjesta liian ison siivun.

– Aamuradio määrittää koko elämänrytmiä. Se on yllättävän kokonaisvaltainen ammatti ja minä en ole mikään aamuihminen. Tajusin, että se vero, jonka joudun maksamaan oli henkisesti liikaa. Tasapaino elämästä katosi.

Shirly sanoo sen suoraan: hän uupui.

– Radio oli merkityksellinen työpaikka, mutta jossain vaiheessa olin vain niin väsynyt. Uni ei enää palauttanut. Silloin työn tärkeys pienenee koko ajan ja väsymys vain pahenee. Kun työ syö sulta ekstrapaljon, niin jossain vaiheessa homma pitää laittaa poikki.

Kun työt radiossa olivat ohi, Shirly ei tehnyt mitään kolmeen kuukauteen.

– Siihen ajanjaksoon ei mahtunut yhtään työasiaa. Totta kai mä laskuni maksoin, etten ihan tipahtanut elämänpyörästä. Sitten aloin hiljalleen tekemään asioita, koska faktahan on se, että rahat loppuu jossain vaiheessa.

Shirlyllä on jälleen uusia projekteja tulilla, mutta niitä edistetään pikkuhiljaa. Oppi on mennyt perille ja turha kohkaaminen on jäänyt taakse.

– Mietin, että mitä oikeasti haluan tehdä. Mietin, että mitkä projektit ovat tarpeeksi kiinnostavia. Olen löytänyt uudenlaisen balanssin. Jos minulla on tiukka palaveripäivä, niin koetan pitää seuraavan päivän kevyempänä. Olen tosi tietoinen siitä, että en vahingossakaan kippaa sinne liian raskaalle puolelle. Ei tästä ole kuin vasta vuosi, kun jäin raskaasta elämänvaiheesta pois.

Shirly on oppinut tunnistamaan, milloin kuormitus on liian kova. Siihen ei tarvita älykelloja tai fiksuja sormuksia.

– Joskus mittasin mun unta sellaisella sormuksella. Tajusin aika nopeasti, että se ei ole mua varten. Alan helposti suorittamaan asioita ja kun näin, että uneni on katkonaista, niin sain siitä mittalaitteesta vain yhden stressitekijän lisää, Shirly naurahtaa.

Mitä radiotyöhön tulee, niin Shirly painottaa olevansa tauolla.

– Se on ihanaa, että mulle on annettu hetki palautua rauhassa ja miettiä, että mihin suuntaan mennään. Sellainen ei ole itsestäänselvyys. Kun olen puhunut tästä, niin olen huomannut ihmisten olevan lämpimiä ja ymmärtäväisiä. Se on iso juttu.

Aina näin ei ole ollut. Uupunutta ihmistä on saatettu pitää laiskana, saamattomana, jopa hulluna.

– Se on niin vahingollista. Ja käsittämätöntä. Sitä aina välillä ihmettelee, että missä ihmisten empatia on. Kuinka haitallista uupuneiden arvostelu on, ja miten paljon häpeää se tuottaa. En yhtään ihmettele, että ihmiset eivät ole uskaltaneet puhua, jos heillä on ollut vaikeaa. Se on niin syvällä meidän kulttuurissa. En tiedä, onko kyseessä vain minun oma kuplani, mutta mulla on sellainen olo, että nykyisin näistä asioista puhutaan enemmän ja enemmän. Ilman häpeää.

Shirly voi lähteä radiosta, mutta radio ei lähde Shirlystä. Vaikka työt radioaalloilla on hetkeksi työnnetty sivuun, hän palaa eetteriin podcastin muodossa. Ensimmäinen jakso tulee ulos juhannuksen alla.

– Olen pyöritellyt tätä ideaa jo monta vuotta. Punaisena lankana on, että perehdyn kuulijoiden lähettämiin tarinoihin. Olen aina rakastanut kuunnella muiden ihmisten tarinoita tai ongelmia. Ja koettaa ratkaista niitä. Ystäväpiirissäkin olen ollut ”terapeuttina” monelle. Olen auttanut ja analysoinut.

Shirly painottaa, että hän ei esiinny podcastissa minään muuna kuin kokemusasiantuntijana.

– Sen verran on huonoja kokemuksia omasta takaa, että jotain voin aina sanoa. Samaistumispintaa löytyy. Ohjelmassa on mukana myös huumoria. En ole ammattilainen, että jos jollain on oikeita ja pahoja ongelmia, niin sitten annan numeron mihin voi soittaa.

Podcastin tarinat kerätään aluksi somekanavilta. Shirlyn oma suhde sosiaaliseen mediaan ei ole aina ollut tasapainossa.

– Joskus some on ahdistanut. Varsinkin jos olen saanut negatiivisia viestejä. Sinne ei ole halunnut hirveästi mennä. Sitten on sanottu, että some kuuluu työnkuvaan ja sitä pitää tehdä. Nyt olen vihdoinkin löytänyt jonkinlaisen balanssin ja asioita, joita haluan jakaa. Some on nykyään mulle sellainen hupipaikka, jossa asioita ei oteta niin vakavasti.

Shirly painottaa, että oikea elämä ja oikea arki pysyvät hänellä itsellään. Somessa hän näyttää vain pieniä palasia sieltä ja täältä. Jakaa asioita, jotka tuntuvat mielekkäältä.

– Joskus vuosia sitten olin tilanteessa, että joka päivä piti julkaista jotain. Jokainen, joka tekee somea työkseen kokee varmaan samanlaisia paineita. Jos mä olen nyt päivän tai kaksi ihan hiljaa, niin ei sitä kukaan huomaa. Olen laittanut asioita perspektiiviin: mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä eivät.

– Jos musta tuntuu, että ei ole mitään sanottavaa, niin voin olla hiljaa. Se on sosiaalinen media, ei se ole niin vakavaa. Oikea elämä on kuitenkin se paikka, missä asiat tapahtuvat.

Shirly on Miss Suomi vuosimallia 2016. Missivuodesta on jo niin paljon aikaa, että hänestä puheet kauneuskilpailusta voisi jo unohtaa. Shirly vertaa tilannettaan opiskelijaan, joka on valmistunut ammattiinsa jo vuosia sitten mutta saa yhä kuulla olevansa koulussa.

– Mäkin olen tehnyt näitä muita töitä vaikka kuinka pitkään. Se on tietysti totta, että ilman missikisoja en välttämättä olisi näissä hommissa tai tässä elämäntilanteessa. Olen kiitollinen ja ylpeä, että osallistuin kisoihin, mutta pelkästä missitaustasta puhuminen tuntuu vähän oman uran ja ammattitaidon pienentämiseltä.

Misseys on tänä päivänä muutakin kuin kilpailu siitä, kuka on kaunein. Silti siitä ei pääse yli eikä ympäri, että lavalla mitataan ulkonäköä.

Miten suhtaudut nykyisin omaan ulkonäköösi?

– Huomattavasti lempeämmin. Nuorena ulkopuolisten kommentit olivat yllättävän painavia. Nyt kun on enemmän ikää ja elämänkokemusta, en ole niin tiukka itseäni kohtaan. Mulla on isompi rauha itseni kanssa. Nuorena olin epävarma ja laitoin paljon painoarvoa sille, miltä näytin ja mitkä meikit ja vaatteet on päällä. Arvomaailma, mihin perustan oman ihmisarvoni, on mennyt parempaan suuntaan.

Shirlya kiusattiin koulussa ja hän tunsi olevansa ulkopuolinen. Misseys tarkoitti, että hän oli vihdoinkin hyvä ja hyväksytty. Ainakin hetken.

– Kun sen tittelin saavutti, niin korjasiko se oikeasti mitään? Ei se muuttanut sitä sisäistä tunnetta, vaan ne asiat piti korjata ihan itse. Tehdä se työ ja tutkia omia kipukohtiaan.

Shirly on ollut julkisuudessa yli seitsemän vuotta. Aikaan mahtuu useita haastatteluja. Kuinka hän suhtautuu aiempiin sanomisiinsa tänä päivänä.

Testataan.

Olet sanonut: ”Vasta sitten sä olet hyvä, kun sä muistutat miestä. Sitä kuulee todella paljon, että ihanaa, kun olet yksi äijistä.”

– Kyllä tuohon ajatukseen törmää edelleen. Miksi nainen on vasta silloin hyvä, kun hän muistuttaa miestä? Itse näin naiseksi tunnustautuvana koen, että mun ei tarvitse muistuttaa jotain mieshahmoa.

”Aina ei tarvitse olla sievä ja hiljainen.”

– Olen täysin samaa mieltä edellään. Olenko oikeasti sanonut näin nuorempana? Olenpa ollut aika rohkea. Sinun ei tarvitse olla mitään, mitä et halua itse olla.

”Olen itse yrittänyt täyttää muiden odotuksia ja hakea hyväksyntää.”

– Tunnistan itseni ihan täysin tuosta. Tämä oli nuoren Shirlyn ajattelumaailma. Muut ihmiset kertoivat mulle, olenko tarpeeksi hyvä vai en. Olin samalla todella hyvä peittämään sisälläni ollutta epävarmuutta. Olin rempseä ja kovaääninen, koska sisälläni asui epävarmuus.

”Eniten odotan sitä, että pääsen tutustumaan siihen, kuka minä itse olenkaan.”

– Jotain tasapainoa olen selkeästi hakenut, jos olen sanonut näin. Toivottavasti itseensä tutustuminen on koko elämän kestävä tie. Kyllähän sitä toivottavasti kasvaa ja muuttuu koko ajan. Olisi aika noloa, jos tekisi kolmekymppisenä päätöksen, että tämä oli nyt tässä. Tämmöinen mä olen. Se olisi tavallaan ilmoitus, että nyt kuoltiin pystyyn. Kukaan ei ole koskaan valmis, eikä pidäkään olla, koska silloin elämä olisi tylsää.

”En ole koskaan pitänyt itseäni kauniina. En kyllä rumanakaan.”

– Mulla on nämä ulkoiset piirteet ja olen oppinut arvostamaan itseäni ja sitä, kuka olen. Maailmassa on miljoona kertaa kauniimpia kuin minä, ja kauneushan on katsojan silmissä. Absoluuttinen kauneus on hankala käsite. Mun mielestä kaikki ihmiset ovat kauniita.