Ukrainalainen Boombox saapuu Suomeen – yhtyeen keulakuvan yllätysveto sai aikaan historiallisen tempauksen

Boombox esiintyy Suomessa kesäkuussa. Yhtyeen keulakuvan tempaus sai Pink Floydinkin liikkeelle vuosi sitten.

Ukrainalainen yhtye Boombox saapuu konsertoimaan kesäkuun alussa Helsinkiin. Yhtye on ollut otsikoissa Ukrainan sodan tiimoilta, sillä kaikki sen jäsenet ovat liittyneet maansa asevoimien vapaaehtoisjoukkoihin.

Yhtye on myös ottanut voimakkaasti kantaa maansa karuun tilanteeseen ja sotaan Venäjää vastaan. Laulaja Andrij Khlyvnyuk julkaisi sosiaalisessa mediassa paljon huomiota herättäneen videon, jossa hän esitti Kiovassa armeijan asuun pukeutuneena version kappaleesta Oh, the Red Viburnum in the Meadow (ukrainaksi Oj u luzi chervona kalyna).

Lue lisää: Ukrainalainen tähtimuusikko ilmoitti olevansa valmis sotimaan – julkaisi paljonpuhuvan videon

Tästä inspiroituneena maailmankuulun Pink Floyd -yhtyeen keulakuva David Gilmour halusi tukea Ukrainaa. Hän kirjoitti ja julkaisi kappaleen Hey, Hey, Rise Up!, jossa myös Andrij Khlyvnyuk vierailee laulamassa. Kappale näki päivänvalon huhtikuussa 2022.

Tämä oli historiallinen hetki, sillä kyseessä ensimmäinen kerta, kun Pink Floyd julkaisi uutta musiikkia noin 30 vuoteen.

Lue lisää: Pink Floyd julkaisee uutta musiikkia ensi kertaa noin 30 vuoteen – uusi laulu on tuenosoitus Ukrainalle

Helsinkiin saapuva Boombox kertoo tuoreessa mediatiedotteessa uskovansa, että sodankin aikana tarvitaan lauluja ja musiikkia.

– Jos olet pitkäaikainen fani tai olet vasta äsken löytänyt meidät, tervetuloa konserttiimme Helsingissä. Tukenne on erittäin tärkeää meille. Kiitos, ystävät, bändi viestittää.

Boombox Savoy-teatterin salissa perjantaina 2. kesäkuuta kello 19.