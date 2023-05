Maria Veitolan lihotetut kuvat ilmestyivät mainoksiin – tv-kasvo tyrmistyi härskistä tempusta

Maria Veitolan kuvia on käytetty muokattuina ennen ja jälkeen -henkisissä laihdutustuotteen mainoskuvissa.

TV-toimittaja Maria Veitola kertoo Instagramissa laihdutustuotteesta, joka käyttää hänen kasvojaan markkinoinnissa luvatta.

– Viimeinen asia, missä haluaisin olla mukana on pikadieettibisnes, Veitola jyrähtää Instagram-tarinoissaan.

Osa mainosten teksteistä vaikuttaa Google-kääntäjän kömpelöltä suomennokselta.

” ”Hei kaikki. Maria Veitola täällä, ja haluan puhua kaikille ihanille naisilleni siellä, jotka kamppailevat liiallisen weight.”

Veitolan kuvalla höystetyn Keto Plus -tuotteen mainoksissa lupaillaan jopa 20 kilon laihtumista kahdessa kuukaudessa.

– Se ei ole terveellinen tahti pudottaa painoa, eikä johda mihinkään hyvään! Älkää uskoko, älkää ostako, Veitola kirjoittaa.

Mainoksissa on käytetty muokattuja kuvia Veitolasta, jotta voitaisiin esitellä tuotteen avulla saatuja tuloksia. Ennen-kuvissa Veitola on saatu näyttämään parisenkymmentä kiloa painavammalta.

Mainoksessa Veitolan ulkonäköä on muokattu, jotta hänet saataisiin näyttämään isokokoisemmalta.

Veitola kirjoittaa, että valheisiin perustuva laihdutus- ja pikadieettibisnes ottaa häntä päähän jopa enemmän kuin hänen kuviensa luvaton käyttö.

– Manipuloituja kuvia, katteettomia lupauksia ja läskifobiaa, hän listaa laihdutusbisneksen toimintatapoja.

IS:n tavoittama Veitola sai tietää somessa pyörivästä mainoskampanjasta seuraajiltaan saamiensa viestien kautta.

– Ensimmäiset viestit eivät olleet sellaisia, että oletko huomannut naamaasi käytettävän luvatta, vaan ihmiset kysyivät, että hei, syöt tällaisia, ovatko nämä oikeasti hyviä ja toimivatko nämä, Veitola kertoo.

Veitola ei tiedä, ovatko ihmiset päätyneet ostamaan tuotetta. Osa on kuitenkin selkeästi luullut mainoskampanjan olevan oikea ja uskonut Veitolan mainostavan tuotteita aidosti.

– Se on kaikkein ikävintä tässä. Vaikka itse näen, että kuvat ovat selkeästi muokattuja, niin joillekin ne menevät läpi oikeana mainoskampanjana. Se on mielestäni järkyttävää, toimittaja sanoo.

Veitolalle ei ole selvää, mikä yritys kampanjan takana on. Somekampanjassa mainoksia jakavat eri sivustot. Linkin takaa löytyy tilauskaavake, joka kysyy nykyistä painoa ja tavoitepainoa.

Veitolan mukaan järjestelmä ei hälytä, vaikka tavoitepaino olisi radikaalisti alipainoisuuden puolella.

Identiteettivarkautta enemmän Veitolaa häiritsee se, että mainoksessa on hänet yhdistetään ulkonäkökeskeiseen laihdutusbisnekseen, joka on täysin hänen arvomaailmansa vastaista.

– Tässä on niin paljon kaikkea moraalitonta. Se, että kuvani on photoshopattu isommaksi kuin olen ja minut esitellään sellaisena, että se ulkonäkö on huono ja väärin. Suuhuni laitetaan sanoja, että unelmavartaloni on hoikka. Miten niin on? Veitola kyseenalaistaa.

Veitolalle on ollut hälyttävää huomata ihmisten olevan valmiita ostamaan nopeaa laihtumista lupaavia tuotteita, vaikka tutkimustulokset osoittavat, etteivät pikakeinot johda pysyviin tuloksiin.

– On kuvottavaa, kuinka paljon meillä on lihavuusfobiaa ja sitten tämä laihdutusbisnes, jossa luvataan epärealistisia tuloksia, ja sitten ihmiset haksahtavat niihin.

Veitola ei osaa vielä sanoa, ryhtyykö toimenpiteisiin mainoksen takia.

– En tiedä, onko meidän järjestelmällämme mahdollisuutta tutkia tällaisia asioita. On vähän lohduton olo, kun on tehnyt kaikenlaisista poliisille rikosilmoituksia asiattomista viesteistä ja laittomista uhkauksista, eivätkä ne yleensä johda oikein mihinkään. En tiedä, kannattaako tähän taisteluun lähteä, hän miettii.

Viime aikoina myös muut julkkikset ovat joutuneet samankaltaisten laihdutustuotteiden keulakuviksi tahtomattaan. Esimerkiksi Sara Sieppi on jakanut Instagram-tarinoissaan kuvan, jossa hänen muokatulla kuvallaan markkinoidaan tuotetta.

– Nyt liikkuu paljon huijauksia joistain laihdutuspillereistä, joihin on "vähän" editoitu kuvia. En ole millään tavalla mukana tässä! Sairasta toimintaa! Sara kirjoittaa.

Myös juontaja Vappu Pimiän kuvilla on markkinoitu samaa laihdutustuotetta. Pimiä pyytää ilmiantamaan valheelliset mainokset.