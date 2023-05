Kiira Korven ex-puoliso Arthur Borges: kihlat tennistähden kanssa!

Borges tiedottaa kihlauksesta Instagramissa.

Pukusuunnittelija Arthur Borges on mennyt kihloihin tennistähti Garbine Muguruzan kanssa.

Borges on julkaissut Instagramissa parista yhteiskuvan, johon on kertynyt valtavasti onnitteluja. Kuvassa onnellinen pari nojaa toisiaan vasten, ja Muguruzan kihlasormus on näyttävästi esillä.

Onnittelijoiden joukossa on myös Borgesin ex-vaimo Kiira Korpi.

– Onnittelut, Korpi toivottaa.

Borgesin ja Muguruzan suhteesta uutisoitiin loppuvuodesta 2021, kun he edustivat yhdessä Vanity Fairin gaalassa Madridissa.

Korpi ja Borges erosivat kesällä 2021.

Viime kesänä Muguruza vieraili Suomessa. Hän julkaisi Instagramissa aurinkoisen kuvasarjan, johon oli ikuistettu parhaita paloja reissulta.

– Näiden päivien parhaimmistoa, espanjalaisurheilija kirjoitti kuvatekstissä Suomen lipun ja sydämen kera.

28-vuotias tennisammattilainen näyttää nauttivan perinteisestä mökkielämästä. Yhdessä kuvassa hän köllöttelee nurmella, toisessa istuu riippukeinussa ja kolmannessa ihailee suomalaista järvimaisemaa soutuveneestä.

Muguruza on julkaisun mukaan seikkaillut myös Porvoon pienillä mukulakivikaduilla.

Tennistähti on voittanut urallaan kaksi Grand Slam -turnausta: Ranskan avoimet 2016 ja Wimbledonin 2017.