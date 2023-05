Kim Kardashian antaa lapsilleen omalaatuisen syntymä­päivälahjan – ”Kyllä he varmasti jossain vaiheessa arvostavat”

Miljardiomaisuudestaan huolimatta Kim Kardashian luottaa kutikutoisiin lahjoihin.

Seurapiiritähti Kim Kardashian on tätä nykyä neljän lapsen äiti.

Lapsiperhearjestaan useampaankin otteeseen avautunut Kardashian paljastaa Jay Shettyn hiljattain julkaistussa podcastissa, että uskomattomasta omaisuudestaan huolimatta hän haluaa antaa jokaiselle lapselleen tietyn, hyvinkin kotikutoisen syntymäpäivälahjan joka vuosi.

North, Saint, Chicago ja Psalm saavat kaikki äidiltään kirjeet kerran vuodessa.

– Joka vuosi kirjoitan neljä tai viisisivuisen kirjeen jokaiselle lapsistani, jossa käyn läpi vuotta, ketkä heidän kavereitaan ovat, hassuja sanoja joita he toistelevat, heidän lempiruokiaan ja muita hassuja pieniä juttuja mitä he tekevät, Kardashian kertoo.

Kardashian kertoo, että etenkin 9-vuotiaan Northin kehitystä on ollut hauskaa seurata näiden vuosittaisten kirjeiden kautta. Hän toivoo ja uskoo, että myös lapset osaavat ennemmin tai myöhemmin arvostaa tätä ja muitakin pieniä osia Kardashianin tavasta olla äiti.

– Kyllä he varmasti jossain vaiheessa arvostavat kaikkea, vaikka he nyt ehkä ajattelevat, että voin olla joskus vähän ankara. Tiedän, että he tajuavat sen, koska minäkin tajusin sen omasta äidistäni, Kardashian pohtii.

Kim Kardashianilla on neljä lasta.

Kardashian tunnusti samassa podcastissa, että toisinaan jopa miljardöörille vanhemmuus tuntuu liian raskaalta.

– Se on maailman haastavin asia. On öitä, kun itken itseni uneen. Kun talossani on tällainen vitun tornado. Niinku, mitä juuri tapahtui!

Hän havainnollistaa ”tornadoa” näin:

– Niin monet mielialat ja persoonat taistelevat keskenään. Välillä minun täytyy leikkiä hyvää kyttää ja pahaa kyttää.

Kardashianin lasten isä on hänen ex-miehensä, viime vuosina kohusta toiseen pyörinyt rap-suuruus Kanye West.