Poliisi kommentoi: Näin Rammsteinin fanit ovat hulinoineet Helsingissä

Saksalaisyhtyeen ensimmäinen keikka Helsingin Olympiastadionilla toi yhteen noin 40 000 fania. Myös sunnuntain keikka on loppuunmyyty.

SAKSALAISYHTYE Rammsteinin keikka Helsingin OIympiastadionilla työllisti poliisia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tavallisen yleisötapahtuman tavoin.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että yleisötapahtumasta aiheutui 11 hälytystehtävää.

– Tehtävien sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa, mutta kyse on todennäköisesti liittynyt ihmisten häiriö- ja päihdekäyttäytymiseen. Tiedossa ei ole mitään vakavampaa, johtokeskuksen yleisjohtaja Juha Åkerman kertoo.

Konsertin tuotantopäällikön Tom Ahlbergin mukaan lauantaina järjestetyn, loppuunmyydyn keikan yleisö saatiin konserttialueelle kokonaisuudessaan puoli tuntia ennen keikan alkua. Portit alueelle avattiin kello 17 ja Rammsteinin keikka alkoi kello 21.30.

– Jonoja oli, mutta virta sisään oli jatkuvaa ja sujuvaa, Ahlberg kuvailee.

Keikkayleisö saapui hyvissä ajoin paikalle Helsingin Olympiastadionille lauantaina.

Konsertin tuotantopäällikön mukaan keikka-aluetta rakennettiin Olympiastadionille kuuden päivän ajan. Purkaminen aloitetaan välittömästi sunnuntain konsertin päätteeksi. Purkutöihin osallistuu ensimmäisen yön aikana noin 250 hengen tiimi.

– Alueella on reilut 50 rekkaa tuotannolle. Siinä menee noin viisi tuntia, että valot, äänet ja pyrovehkeet saadaan purettua. Yön yli jää myös porukkaa hommiin purkamaan jo pikkuhiljaa lavan kantta.

Ahlbergin mukaan lava saadaan kokonaan purettua maanantai-iltaan mennessä. Tiistaina aloitetaan lattian purkaminen.

– 12 rekkaa on varattu alumiinilevyjä varten, joilla keikka-alueen nurmikko on suojattu. Purkamiseen menee noin 12 tuntia ja heti perään saapuu uusi nurmikko Ruotsista.

Saksalaisyhtye on tunnettu keikkojen näyttävästä pyrotekniikasta. Ahlbergin mukaan yhtyeelle työskentelee oma pyrotekniikasta vastaava firma.

– Käytössä on kansainvälisiä laitteita ja yhtyettä varten tehtyjä elementtejä. Muutama rekka on varattu pelkästään pyrotekniikalle, siellä on tulikanuunaa ynnä muuta.

– Pyrotekniikka toimi loistavasti lauantaina, se pitää ihmiset lämpimänä kun on tämmöinen viilenevä ilma.

Rammsteinin keikat ovat tunnettuja näyttävästä pyrotekniikasta.

Ahlbergin mukaan viranomaiset ovat vierailleet keikka-alueella useita kertoja kuluneen viikon aikana. Tarvittavia tarkastuksia tehdään myös sunnuntaina ennen yhtyeen toista keikkaa.

– Jokainen putki, pätkä, liitin ja suutin ja tutkittu ja heille esitelty.

RAMMSTEININ toinen konsertti olympiastadionilla järjestetään sunnuntaina. Sekä lauantain että sunnuntain konsertit myytiin loppuun hetkessä. Keikoille oli myynnissä noin 80 000 lippua.

Keikoista aiheutuvat poikkeukset liikenteeseen jatkuvat myös sunnuntaina.

Rammsteinin molemmat keikat loppuunmyytiin hetkessä.

Olympiastadionin aukio ja osa Mäntymäen kentästä on varattu konserttijärjestelyille. Turvallisuussyistä myös Pohjoinen Stadiontie, Stadionpolku, Hammarskjöldintie ja osa Paavo Nurmen tiestä suljetaan ajoliikenteeltä. Alueella on pysäköintikielto.

HSL on järjestänyt lisäliikennettä bussien, raitiovaunujen ja lähijunien osalta sunnuntaille. Tapahtuma-alueen läheisyyteen ei pääse ajamaan autolla eikä alueen läheisyydessä ole pysäköintialueita.