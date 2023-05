Rammstein-fanit helpottivat oloaan röyhkeällä tavalla – ”Toivotaan, että ihmiset etsivät sen vessan”

Konsertin tuotantopäällikön mukaan vessoja oli varattu ihmisille tarpeeksi.

Osa saksalaisyhtye Rammsteinin keikkayleisöstä turvautui kiellettyyn ratkaisuun vessahädän hetkellä lauantaina Helsingin Olympiastadionilla.

IS:n lukijat raportoivat keikka-alueen pitkistä vessajonoista, jotka johtivat siihen, että tarpeita suoritettiin myös Olympiastadionin seinää vasten. Erään lukijan mukaan seinään eivät turvautuneet vain yksittäiset Rammstein-fanit.

– Arvioisin, että useita kymmeniä, jopa satoja. Seurasin vain hetken toimintaa, lukija kuvailee IS:lle.

IS:n keikkayleisössä olleen toimittajan mukaan vessatarpeita suoritettiin keikan aikana myös konserttialueen permannolla.

Konsertin tuotantopäällikön Tom Ahlbergin mukaan tuotantotiimi on tietoinen lauantai-illan lieveilmiöstä. Ahlbergin mukaan stadionin seiniä pyrittiin suojelemaan pystyttämällä rakennuksen nurkkakohtiin aitoja.

– Aitoja laitettiin sellaisiin paikkoihin, että ihmiset eivät menisi ihan joka nurkkaan. Koska kyseessä on 30-luvulla rakennettu rakennus, siellä on aika monta nurkkaa. Luonnollisesti toiveena on, että ihmiset käyttäisivät heille rakennettuja uusia wc-tiloja, Ahlberg kommentoi.

IS:n lukijoiden mukaan keikka-alueelle muodostui pitkiä vessajonoja, koska alueella ei ollut tarpeeksi vessoja. Ahlbergin mukaan vessoja oli varattu tarpeeksi loppuunmyydylle keikalle.

Olympiastadionin verkkosivujen mukaan uudistetulla olympiastadionilla on 502 vessaa ja urinaalia. Ahlbergin mukaan alueelle oli järjestetty myös noin sata lisävessaa eli siirrettävää kuivakäymälää.

– Kun ihmiset näkevät ensimmäisen vessajonon, he eivät ymmärrä kävellä kymmenen metriä eteenpäin vessaan, mihin ei ole jonoa. Pitäisi varmaan olla jokaiselle asiakkaalle vessaoheistaja, joka kertoisi mihin voi mennä.

Ahlbergin mukaan tiedossa ei ole, että ihmisten vessakäyttäytyminen olisi aiheuttanut vaurioita keikka-alueelle.

– Eiköhän vesiruiskulla lähde asiat puhtaaksi aika monessa paikassa.

Ahlbergin mukaan järjestäjät eivät aio varautua sunnuntai-illan keikkaa varten lisäkäymälöillä. Myös sunnuntai-illan keikka on loppuunmyyty eli paikalle odotetaan noin 40 000 ihmistä.

– Toivotaan, että ihmiset etsivät sen vessan, koska niitä on kyllä ihan tarpeeksi.

Ahlberg muistuttaa, että keikkayleisöä kannustetaan tutustumaan etukäteen stadionin verkkosivuilla oleviin ohjeisiin illan keikkaan liittyen. Sivuilta löytyy myös tietoa stadionin palveluista sekä vessatilojen sijainnista.

RAMMSTEININ toinen konsertti olympiastadionilla järjestetään sunnuntaina. Sekä lauantain että sunnuntain konsertit myytiin loppuun hetkessä. Keikoille oli myynnissä noin 80 000 lippua.