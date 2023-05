Syynä peruuntumiselle on Take Thatin tiukasta aikataulusta syntyvät ongelmat.

Brittiyhtye Take Thatin In The Park: Take That -konsertti 27. kesäkuuta Helsingin Kaisaniemen puistossa on peruttu, tiedottaa Tiketti. Syynä peruuntumiselle on Take Thatin tiukasta aikataulusta syntyvät ongelmat.

Peruuntuvaan konserttiin ostettu lippu on mahdollista käyttää joko Radio Nova Festivaalissa Helsinki Suvilahdessa 16.-17.6.2023 tai Tapiola Festivaalissa Tapiolan Urheilupuistossa 18.-19.8.2023.

Jo ostetut liput on mahdollista päivittää festarilipuiksi Tiketin verkkosivuilla.