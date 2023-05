Käärijä lomailee upeissa maisemissa – Slovenian viisuedustajalta naseva reaktio somejulkaisuun

Käärijä karkasi viisujen jälkeen paratiisimaisemiin.

Suomen euroviisuedustaja Käärijä eli Jere Pöyhönen lomailee parhaillaan upeissa maisemissa auringon alla.

Käärijä on jakanut sosiaalisessa mediassa lomatunnelmiaan. Tuoreimpaan Instagram-julkaisuun laulaja on napannut kainaloonsa flamingon muotoisen uimapatjan.

– Minä ja uusi ystäväni Frank. Olemme uineet, snorklanneet, juoneet pina coladaa ja chillailleet, Käärijä kirjoittaa.

Käärijä ystävystyi Liverpoolissa Slovenian Joker Outin laulajan Bojan Cvjetićanin kanssa. He julkaisivat viisujen aikana eeppisiä yhteisvideoita, joissa on parodioitu muun muassa Titanicia. Aiemmin kerrottiin, että Bojan on tulossa Suomeen Käärijän kutsumana.

Kaksikon välit näyttävät edelleen olevan läheiset, sillä Bojan on käynyt jättämässä puumerkkinsä julkaisuun. Hän on julkaissut meemikuvan surullisen miehen kasvoista.

Käärijä on rientänyt lohduttamaan ystäväänsä.

– Mutta sinä olet aina numero yksi. Olethan? Käärijä kirjoittaa flamingo- ja sydänemojien kera.

Bojan on vastannut tähänkin.

– Oletko sinä? hän kirjoittaa nauru- ja sydänemojein.

– My mään! Yesyes! Käärijä vastaa.

Fanit ovat riemuissaan kaksikon ystävyydestä.

– Te kaksi piristätte päiviämme.

– Voitteko jo mennä alttarille, eräs toivoo.

– Bojan emme malta odottaa laulua flamingosta, joka varasti parhaan ystäväsi.

Käärijän lomaviikko on sujunut varsin rennoissa merkeissä upeissa paratiisimaisemissa. Laulaja on jakanut somessa videoita, joissa hänet on nähty nauttimasta veneilystä huvijahdilla ja uiskentelemassa uima-altaassa ja valkoisten hiekkarantojen ympäröimässä turkoosissa meressä.