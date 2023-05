Salkkarit-tähti Hanna Kinnunen jätti työt aamuradiossa yli kolme vuotta sitten – paljastaa nyt aikaisten herätysten karut seuraukset

Näyttelijän keholla kesti pitkään palautua aamuöisistä heräämisistä.

Salatuista elämistä tutun näyttelijä-juontaja Hanna Kinnusen kevät on ollut työntäyteinen. Salkkareiden lisäksi hän on juontanut Aito Iskelmä -radiokanavan päiväohjelmaa, ja illat ovat kuluneet Hanna as Adele -show’n parissa.

Kinnunen siirtyi 3,5 vuotta sitten pois aamuradiosta. Päätös on ollut hyvä, sillä aikaiset herätykset sotkivat kehon tasapainon.

– Minulla meni unirytmit sekaisin, aineenvaihdunta meni sekaisin ja hermosto ylikierroksille. Olin koko ajan yliväsynyt ja vähän kuin jatkuvassa aikaeroväsymyksessä, Kinnunen kertoi ravintola Farougessa järjestetyn Bottega-viinitalon illalliskutsuilla torstai-iltana.

– Siitä ikään kuin akuutista tilasta toipumiseen meni vuoden verran aikaa, ennen kuin unet palautuivat normaaliksi.

Kinnunen paljastaa, että poisjäämisen jälkeen häntä on kysytty pari kertaa takaisin aamuradioon.

– En enää lähde, että se kokemus oli aika kova. On ihanaa, että olen saanut kuitenkin kokea aamuradion juontamisen. Olen tosi kiitollinen niistä vuosista. Rakastan radiota ja minulle on sama, missä slotissa sitä teen.

Tulevalta kesältä hän odottaa paitsi lomaa ja mökkeilyä, myös ensimmäistä Inarin-reissuaan.

– Opin tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että minulla on kahdesta suunnasta saamelaisia sukujuuria, Kinnunen kertoi.

Asia selvisi sukulaisten tekemän sukututkimuksen kautta.

– Tiesin, että minulla on yksi saamelainen esiäiti. Sitten kuulin, että minussa on kahtapuolta saamelaista verta. Tuli sellainen fiilis, että mahtavaa, upeeta!

Tiedon saatuaan Kinnunen päätti lähteä tutustumaan Lappiin ja Inarin seutuun. Reissulla hän aikoo ainakin nauttia luonnosta ja vierailla saamelaismuseossa.

– Suvun yksi esi-isistä on ollut kuuluisa Lapin shamaani. Minulle on sanottu, että käsissäni on parantavaa energiaa, ja isomummoni on ollut myös kansanparantaja.

– Minulla on maaginen fiilis, että mitä kaikkea sieltä vielä paljastuukaan, hän miettii.