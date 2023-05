Saimi Hoyer vieraili tänään Viiden jälkeen -ohjelmassa.

MATKAILUYRITTÄJÄ Saimi Hoyerin emännöimä Hotelli Punkaharju hakeutui konkurssiin maanantaina 17. huhtikuuta .

Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

– On ollut hirmuista hullunmyllyä, Hoyer kertoo MTV3:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Se, mikä on mahtavaa, niin olen saanut ainakin 14 000 tsemppiviestiä ja minua on taputettu selkään niin Punkaharjulla kuin Helsingissäkin. Jokainen viesti on merkittävä.

Hotellin osalta tilanne on selvä: se on suljettu.

– En osaa sanoa asiasta sen enempää. Pesänhoitaja tietää paremmin, Hoyer kertoo.

Hotelli Punkaharjuun oli tehty varauksia jo ensi kesälle. Niiden kohtalo on auki.

– En voi sanoa mitään, koska en ole enää tekemisissä asioiden kanssa. Tulevaisuudesta päättävät velkojat ja pesänhoitaja.

Konkurssin tekeminen on aina kipeä paikka.

– Eniten olen kantanut huolta mun pojista, isästä ja läheisimmistä ihmisistä. Saimi pärjää aina, mutta ympärilläni on muita ihmisiä, joihin tämä osuu samalla tavalla.

Hoyer toivoo, että hotellin henkilökunta pääsisi joskus takaisin töihin.

– Heissä on sitä henkeä ja sielua, mitä sinne kaivataan.

Hoyerin henkilökohtaiset tappiot ovat isot.

– Olin taannut sen lainan, eli maksan Suur-Savon Osuuspankille satatuhatta euroa. Yrittäjän on otettava riskejä. Epäonnistumisen pelkoa ei saa tuntea, kun lähtee yrittämään. Olen myös pääomittanut Punkaharjun Luontomatkailu Oy:tä ja ne rahat jäävät sinne. Ei ole helppoa.

Millaisista summista puhutaan? ohjelman toimittaja halusi tietää.

– Puhutaan isoista summista.

Hotellin konkurssihakemuksesta selviää, että suurimmat velkojat ovat Suur-Savon Osuuspankki 840 620 euron saatavilla, Työeläkeyhtiö Elo 128 000 euron saatavilla sekä Verohallinto, jolla on saatavia lähes 113 000 euroa.

IS kertoi huhtikuussa, että maksamattomia laskuja yhtiöllä on yli 350 000 euron edestä. 16-sivuisesta luettelosta selviää, että erääntyneitä laskuja on 196 kappaletta.

Yhtiö on jättänyt maksamatta muun muassa energialaskuja, vakuutuslaskuja, terveydenhuollon maksuja ja taksilaskuja.

Saataviaan karhuavat myös muun muassa yksi tai useampi puutarha-alan yritys, viinien tukkuliike, jätehuoltoyritys ja markkinointitoimisto.

Yhtiön taseesta selviää, että vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä Punkaharjun Luontomatkailu on tehnyt olemassaolonsa aikana tappiota yhteensä reilut 2,17 miljoonaa euroa. Saman taseen mukaan yhtiöllä oli helmikuun lopussa vierasta pääomaa eli erilaisia velkoja yhteensä jopa yli 3 miljoonaa euroa.

SAIMI HOYER pelasti vanhan Hotelli Punkaharjun vuonna 2016 yhdessä silloisen puolisonsa Thomas Hoyerin kanssa ja on siitä lähtien pyörittänyt siellä hotelliyritystä.

Kyseessä on Suomen vanhin valtionhotelli ja rakennettu alun perin 1844 metsänvartijantuvaksi, ja 1878 tsaari Aleksanteri II antoi luvan talon laajentamiseen hotelliksi.

Hoyer kertoi IS:lle vuonna 2020 hotellin kärsineen vaikeista ajoista. Korona-pandemia teki ison loven hotellin tuloihin. Vuonna 2021 tilikauden tulos jäi 141 000 euroa miinukselle.