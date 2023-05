Muistatko Tina Turnerin paidattoman saksofonistin? Näin huumeaddiktista tuli kehonrakentaja ja meemi

Tim Cappello soitti 15 vuotta Tina Turnerin taustalla, esiintyi tv-sarjoissa ja leffoissa. Häntä on parodioitu SNL-ohjelmassa ja onpa miehestä tehty myös meemi.

Vuonna 1955 syntyneestä Tim Cappellosta on moneksi. Mies on muusikko, säveltäjä, laulaja ja multi-instrumentalisti. Parhaiten Cappello muistetaan Tina Turnerin bändistä, jossa hän soitti 1980- ja 1990-luvuilla.

Jazzfuel-sivuston mukaan Cappello kamppaili heroiiniaddiktion kanssa uransa alussa. Mies soitti tuolloin Peter Gabrielin bändissä. Huumeet jäivät vuonna 1979, kun Cappello lopetti aineiden käytön kertalaakista ja keskittyi kehonrakennukseen.

Siitä lähtien Cappellon tavaramerkkinä ovat olleet suuret muskelit, seksuaalisesti provosoivat esiintymiset ja tapa nousta lavalle ilman paitaa – usein yläkeho öljyttynä.

New Yorkissa kasvanut Cappello aloitti musiikin opinnot isänsä johdolla jo 4-vuotiaana.

15-vuotiaana hän lopetti koulun ja päätti satsata musiikkiin. Cappello sai paikan New England Conservatory of Music -opinahjosta. Koesoitossa hän näytti kykynsä sekä rumpalina, että kosketinsoittajana.

Cappello teki ensimmäisen keikkansa koomikko Billy Crystalin stand up show’n pianistina. Yhteistyö jatkui viiden vuoden ajan.

Cappello kiersi laulaja-lauluntekijä Garland Jeffreysin kanssa, kunnes pääsi Peter Gabrielin bändiin.

Päästyään eroo huumekoukusta Cappello liittyi Carly Simonin yhtyeeseen vuonna 1980. Simon halusi bändin, jonka soittajat ovat itsevarmoja showmiehiä.

Cappello perusti myös oman yhtyeen, The Ken Dollsin. Bändin johtaminen oli kuitenkin hankalaa, ja mies löysi pian itsensä Tina Turnerin kiertuekokoonpanosta.

Cappello tapasi Turnerin yhteisen ystävän kautta, mutta joutui silti koesoittoon.

Fonisti teki vaikutuksen ja Turner kiinnitti hänet vuonna 1984.

Cappello soitti Turnerin riveissä 15 vuotta.

Hänen saksofonia kuullaan Turnerin isoilla hiteillä We Don’t Need Another Hero ja One of the Living.

Cappello muistetaan toki muustakin kuin hauiksen pullistelusta Turnerin taustalla.

Hänet nähtiin The Lost Boys -vampyyrielokuvassa, jossa mies esitti biisin I Still Believe. Esitystä on parodioitu muun muassa Saturday Night Live -ohjelmassa.

Sexy Sax Maninan tunnetun Cappellon voi bongata myös televisiosta. 1980-luvulla mies esiintyi The Equalizer ja Miami Vice -sarjoissa.

Vuonna 2011 Cappellosta tehtiin meemi. Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä videoita, joissa paidaton – Cappelloa muistuttava – saksofonisti häiriköi ihmisiä mitä oudoimmissa paikoissa soittaen Careless Whisper -popkappaletta.

Vuonna 2022 Cappello kiersi Amerikkaa promoamassa Blood on the Reed -levyään.

Viime syyskuussa Cappello nähtiin Reservation Dogs -sarjan kakkoskauden finaalissa. Hän laulaa ja soittaa saksofonia viimeisen jakson loppukohtauksessa. Kappale on tietenkin Lost Boysista tuttu I Still Believe.