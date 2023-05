90-luvun teinitähti Janita, 44, muutti Manhattanille – tällaista on hänen elämänsä nykyään

Pitkään julkisuudessa ollut artisti Janita elää nykyään muusikkopuolisonsa kanssa New Yorkin sydämessä.

Artisti Janitan, 44, kanssa jutellessa huomaa, kuinka levollisen tyytyväiseltä hän nyt vaikuttaa.

– Maailmassa on haasteellinen vaihe, mutta omassa elämässäni olen ollut viime vuodet onnellinen. Ehkä onnellisempi kuin koskaan, hän sanoo.

Artistina hän käyttää vain etunimeä, mutta virallisesti koko nimi on nykyään Janita Maria. On ollut siitä lähtien, kun Janita sai Yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 2013. Silloin hän vaihtoi nyt jo päättyneen avioliiton myötä tulleen sukunimensä virallisesti uudeksi sukunimeksi Maria.

– Henkilökohtaisessa elämässä asiat ovat hyvin, ja myös ura on jatkuvasti paremmassa vaiheessa. Edellinen levyni nosti urani seuraavalle tasolle.

Se näkyy striimauspalveluiden soittomäärissä ja kasvavina yleisöjoukkoina keikoilla. Omat kappaleensa kirjoittava Janita tekee parhaillaan ensi vuoden puolella julkaistavaa albumia, jolta ilmestyy ensimmäinen single loppuvuodesta.

– Teen musiikkia, jota ei voi pureskella kerralla. Uskon kuulijakuntani arvostavan, että haluan aina ilmaista jotain syvempää.

Nuori artisti vuonna 1998.

Muutama kuukausi sitten tuli 30 vuotta siitä, kun Janitan esikoisalbumi Oma planeetta julkaistiin vuoden 1993 alussa.

– Suomenkieliset levyni tulivat viime vuonna saataville striimauspalveluihin. Nyt siitä voi taas kuunnella.

Janita oli esikoisalbuminsa ilmestyessä 14-vuotias, ja ensimmäiset julkaistut biisinsä hän lauloi 13-vuotiaana.

– Tulee lämmin fiilis, kun kuuntelen noita kappaleita.

Janita kuvattuna kotikadullaan West Villagessa. Hänen kotinsa sisäpihalla on puutarha.

Janita on asunut New Yorkissa vuodesta 1996. Hän on avoliitossa muusikko ja levy-yhtiöpomo Blake Morganin kanssa.

– Olemme olleet yhdessä 13 vuotta. Asumme Manhattanin sydämessä West Villagessa.

Muusikon maanläheisempi puoli pääsee esiin, kun hän upottaa sormensa kotinsa sisäpihalla sijaitsevan puutarhansa multaan ja hoitaa kasvattamiaan kukkia ja yrttejä.

Suomessa Janita esiintyi viimeksi vuonna 2021.

– Uskon esiintyväni siellä seuraavan kerran, kun uusi albumi ilmestyy ensi vuonna.

Suunnitelmissa ei ole palata tänne asumaan, mutta mukavaa täällä on käydä.

– Olen onnekas, koska koen minulla olevan kaksi kotia. Sekä New York että Suomi ovat minulle rakkaita. Suomalaisuus on osa minua ja tapaani katsoa maailmaa.

New York on ollut jo pitkään Janitan koti. Suhde Suomeen on säilynyt kuitenkin vuosien varrella.

Suhde Suomeen on lämmennyt erityisesti viime vuosina.

– Luen suomalaisia sanomalehtiä verkossa. Haluan tietää, missä siellä mennään, Janita perustelee.

Hänellä on kaksoiskansalaisuus ja sen myötä äänestysoikeus kummassakin maassa. Janita on viime vuosina toiminut vapaaehtoisena Yhdysvaltain vaalikampanjoissa.

– Haluan olla aktiivinen kansalainen, ja teen ruohonjuuritasolla sen, mitä pystyn, hän perustelee.

– Meillä on nyt Yhdysvalloissa paras presidentti pitkään aikaan, ja toivon hänen saavan toisen virkakauden, Janita kiteyttää.

