Podcast: Cristal Snow on tehnyt deittaillessa karun havainnon – vaatimuslistat hämmästyttävät

Cristal Snow puhuu Ina Mikkolan podcastissa mieltymyksistään sekä vaikeuksista löytää parisuhdetta.

Cristal Snow eli Tapio Huuska on tunnettu juontaja, tv-esiintyjä ja drag artisti.

Juontaja ja drag artisti Cristal Snow eli Tapio Huuska, 47, vierailee Ina Mikkolan luotsaamassa Runkkarin ystäväkirja -podcastissa.

Podcastissa hän vastaa ystäväkirjamaisesti erilaisiin kysymyksiin. Mikkola kysyy Snow’lta, mikä on tunnelman latistaja. Snow’lla on tähän selkeä näkemys.

– Mä inhoon sellaista koreografi-seksiä, missä ollaan tosi fetissinhakuisia, ja ohjeistetaan tarkasti, että tee tätä ja älä tee tota, niin mulla menee heti fiilikset. Silloin toinen on vähän omat tarpeensa edellä, hän selittää.

– Se on tunnelmanlatistaja, kun alkaa tuleen sitä tekstiviestiä tosi yksityiskohtaisesti, minkälaiset nännit sulla on, onko sun olkapäässä karva, onko sun vasen korva korkeammalla kuin toinen, hän nauraa podcastissa.

– Samaan aikaan on toki hienoa, että toinen tietää mitä haluaa ja osaa sen ilmaista, Ina Mikkola kommentoi.

Cristal Snow on myös drag artisti.

Snow harmittelee, kuinka yleistä tällainen on nykyään internetissä. Se tuottaa liikaa paineita, että ei voi edes ensin tavata ja katsoa, mitä tapahtuu. Jännitys ja avonaisuus on unohdettu hänen mukaansa. Mikkola lisää, että Tinder on nykyään täynnä erilaisia vaatimuslistoja kumppanille.

Snow paljastaa myös, mikä on hänen heikkoutensa miehissä.

– Jos näytät sellaiselta koulukiusaajalta, niin sit mä oon ihan sulaa vahaa!

Podcastissa Cristal Snow viittaa elämäänsä New Yorkissa.

– Mäki deittailin siellä ihan hirveästi. Olin sellainen pikkulumppu, elin semmosta Carrie Bradshaw’n sinkkuelämää!

Snow avaa podcastissa myös homoseksuaalisuuteen liittyvistä tabuista. Hän kertoo kokeneensa yksinäisyyttä, etenkin korona-aikaan, kun monet ravintolat olivat suljettuina. Se vaikeutti parisuhteen löytämistä, koska ei päässyt lähelle muita ihmisiä.

– Koemmeko vieläkin, ettemme ole parisuhteen arvoisia, hän pohtii.

– Ollaanko niin seksiorientoituneita, että halutaan vaan sitä ja suljetaan kaikki muut ovet. Silloin suljetaan myös mahdollisuus löytää se oikea ihminen.

Snow kertoo podcastissa, että julkisena henkilönä ja drag-artistina oleminen vaikeuttaa parisuhteen löytymistä entisestään.

– Sen lisäksi, että olen homo, olen myös drag-artisti. Sen vuoksi olen vielä epähaluttomampi homomiehelle, koska en ole lääkäri tai poliisi. Kun ihmiset kuulee kuka olen ja mitä teen, he vastaavat, että eivät halua julkisuutta, eivätkä sitä, että tuon korkokenkiäni kotiin.

Runkkarin ystäväkirja -podcast Suplassa. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.