Viihde

Batman esiintyy kaksin kappalein valkokankailla tämä kesänä – mistä on kyse?

Andy Muschiettin ohjaama The Flashista povataan yhtä tämän kesän elokuvatapauksia. Ezra Millerin esittämän nimihahmon lisäksi elokuvassa nähdään legendaarisen Batmanin roolissa peräti kaksi näyttelijää, Ben Affleck ja Michael Keaton. Molemmat on nähty ”Yön ritarin” roolissa aikaisemmin Mistä on oikein kyse? Videotoimittaja Ville Riste avaa asioiden laitaa.

