Geir Rönning liukastui ja alkoi kärsiä kauheista kivuista – nyt edessä on iso leikkaus

Suomea euroviisuissa edustaneella Geir Rönningillä on edessään iso leikkaus. Iloa elämään tuo ensimmäinen lapsenlapsi, jota laulaja kävi juuri tapaamassa Norjassa.

Laulaja Geir Rönning, 60, on menossa kesäkuun alussa niskaleikkaukseen.

– Sanon suoraan, että pelottaa, mutta leikkaus on tehtävä. Päänsärky on hirveä ja kivut kovat, joten joudun syömään jatkuvasti kipulääkkeitä, Geir Rönning kertoo.

Vaiva alkoi maaliskuussa, kun hän kaatui liukkaalla kelillä.

– Vasen puoli niskaa alas vasempaan käteen asti ei toimi kunnolla. Niskanikama painaa hermoa, Geir sanoo.

Geir Rönning myöntää, että tuleva leikkaus jännittää.

– Lääkärit eivät ole varmoja, johtuuko tämä liukastumisesta vai jostain muusta, mutta leikattava on.

Leikkaus tehdään edestä kurkun läpi.

– Toivon, että ääneni selviää leikkauksesta. Se on selvää, että laulukuntoon toipumiseen menee aikaa, mutta toivon vielä laulavani, esiintyjäksi syntynyt mies sanoo.

Kesän kaikki keikat on pitänyt perua.

– Lääkärin mukaan pelkästään nielemisen kanssa on vaikeuksia pari kuukautta muusta toipumisesta puhumattakaan.

Rönningillä on seitsemän poikaa, joista kaksi vanhinta Norjassa, kaksi keskimmäistä Ruotsissa ja kolme nuorinta Suomessa. Muusikko erosi suomalaispoikiensa äidistä pari vuotta sitten.

– Ex-vaimoni jäi poikien kanssa taloomme ja minä muutin lähelle. Vähintään kerran kuukaudessa palaan taloon ja ex-vaimoni asuu silloin viikon minun asunnossani.

Rönning kävi juuri Norjassa. Hän halusi ennen leikkausta nähdä ensimmäisen lapsenlapsensa. Toiseksi vanhimman pojan esikoistytär Mia on nyt puolivuotias.

– Itkin onnesta, kun sain ensimmäistä kertaa oman lapsenlapseni syliini. Olin Norjassa viikon, ja tapasin hänet joka ainoa päivä.

Rönning vietti Norjassa paljon aikaa puolivuotiaan lapsenlapsensa Mian kanssa.

Nyt Norjassa pitää käydä uudestaan vielä ennen leikkausta vähemmän mukavissa merkeissä.

– Äitini kuoli viime viikolla. Hän eli hyvän elämän 96-vuotiaaksi, ja joutui vasta viimeisinä päivinään sairaalaan.

Rönning edusti Suomea euroviisuissa Ukrainassa vuonna 2005.

– Tapasin tuolloin Kiovassa ihania ihmisiä. On surullista ajatella, että jos he ovatkin elossa, ainakin joku heidän läheisistään on kuollut.

Geir Rönning edusti kappaleellaan Why Suomea euroviisuissa 2005.

Geir Rönning vuonna 2007.

Suomen edustuskappaleen Why sanoitus oli saanut alkunsa edellisenä vuonna Venäjällä tapahtuneesta koulukaappauksesta, jossa kuoli yli 300 panttivankia. Heistä puolet oli lapsia.

– Why-kappaleen sanoitus on valitettavasti edelleen hyvin ajankohtainen kaikkine maailman ongelmineen.

Muusikko ei tällä hetkellä pysty soittamaan kitaraa vasemman käden vamman takia, mutta yleensä lauluja syntyy myös muille artisteille.

– Kirjoitin biisin yhdessä Toton David Paichin kanssa, ja nyt biisi on ehdolla hänen sooloalbumilleen, Geir mainitsee.

Suomalaisbändille One Desire kirjoitettua Hurt-kappaletta on kuunneltu Spotifyssa yli seitsemän miljoonaa kertaa.

Geir Rönning sai tavata äskettäin ensimmäisen lapsenlapsensa.

Korona-aikana keikkailun mennessä tauolle Rönning aloitti työt ruotsinkielisessä päiväkodissa.

– Rakastan työskennellä lasten kanssa. Parivuotiaiden kanssa pitää konttailla lattialla, ja siihen en juuri nyt kipujen takia pysty, Rönning sanoo.

