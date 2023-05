Tuija Pehkonen julkaisi kuvia, jotka paljastavat raskauden vaietun puolen – tuskallinen tila vaati sairaalahoitoa

Tuija Pehkonen joutui tiputukseen, kun hän oksensi jopa 20 kertaa päivässä.

Juontaja Tuija Pehkonen odottaa parhaillaan toista lasta yhdessä puolisonsa Eero Ettalan kanssa. Nyt Pehkonen kertoo Instagramissa, ettei raskausaika ole ollut hänelle pelkkää ruusuilla tanssimista. Sen sijaan hän on kärsinyt erittäin voimakkaasta pahoinvoinnista.

Pehkonen julkaisi itsestään useita kuvia, joissa hän kärvistelee pahoinvoinnin kourista. Yksi kuvista on otettu sairaalassa. Kuvatekstissä Pehkonen avaa tarkemmin sitä puolta raskaudesta, jota ei yleensä nähdä sosiaalisessa mediassa.

– Raskaus voi olla näyttää myös tältä. Ei hehkua, vaan ennemminkin selviytymistä. Pahoinvointia ja oksentamista aamusta iltaan. Yleensä raskaudesta nähdään vai sopivasti kasvanut masu ja hymyilevät tulevat äidit. Seesteiset, onnesta säihkyvät raskauskuvat. Puhutaan raskaushehkusta ja toisen kolmanneksen energiapiikistä.

– Sitten on myös jotain ihan muuta. Hyperemeesi eli poikkeuksellisen voimakas raskausajan pahoinvointi. Oksentamista aamusta iltaan, usein 10, välillä 20 kertaa päivässä. Ja pahinta on jatkuva pahoinvointi 24/7. Aamun ensimmäinen ajatus on joka päivä, että olispa jo ilta.

Terveyskirjaston mukaan poikkeavan runsasta pahoinvointia ja oksentelua eli hypermeesiä esiintyy enintään 1 %:lla odottavista äideistä eli se on harvinaista. Oksentelun lisäksi odottavan äidin paino ja verenpaine laskevat, hänellä voi esiintyä sydämen tykytystä ja yleistila heikkenee nopeasti. Pahimmillaan oksentelu johtaa jo parissa päivässä kuivumiseen.

Pehkonen kertoo, että hän on joutunut hakeutumaan voimakkaan pahoinvoinnin vuoksi sairaalaan.

– Kertaalleen jouduin tiputukseen. Ensin mut tosin käännytettiin keskellä yötä päivystyksestä taksilla takaisin kotiin. Apua ei ollut saatavilla, vaikka taksikuski joutui taluttamaan mut tiskille, kun omat jalat eivät juuri kantaneet. Aamulla olin riittävän huonossa kunnossa päästäkseni sisään, Pehkonen kirjoittaa Instagramissa.

Pehkosen onneksi hänen pahoinvointinsa on helpottanut raskauden edetessä. Tilanteeseen on myös suhtauduttu hänen tapauksessaan vakavasti.

– Sain myös paljon apua ja tukea, mikä ei suinkaan ole itsestäänselvyys. Moni rajusta raskausajasta kärsivä kohtaa vähättelyä ja saa kuulla niin hoitohenkilökunnalta kuin lähipiiriltään ”aamupahoinvointi on normaalia” -tyyppisiä kommentteja. Toivottavasti siitä päästäisiin pikkuhiljaa tiedon lisääntyessä.

Tällä hetkellä Pehkonen voi hyvin. Hän pystyy tekemään töitä ja elämään tavallista arkea. Hän on kiitollinen pian saapuvasta uudesta perheenjäsenestään, vaikka takana onkin vaikeita hetkiä.

– Hyperemeesi tekee myös mahdottomaksi elämän ihmeellisimmästä ajasta nauttimisen. Vaikka lasta toivoisi kovasti, raskausaika ei välttämättä suju kuin somekuvissa. Kuten ei elämä yleensäkään, Pehkonen muistuttaa.

Pehkonen ja Ettala kertoivat perheenlisäyksestään huhtikuussa Instagramissa. Parin esikoislapsi syntyi vuonna 2020, noin kaksi vuotta heidän ensitapaamisensa jälkeen.