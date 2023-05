Tina Turner jätti lähtemättömän vaikutuksen suomalaisiin: ”Antoi mukavan pyyteettömän halauksen nuorille miehille”

Musiikkimaailmasta kantautui todellinen suru-uutinen keskiviikkona. Moni IS:n lukija kertoi, kuinka merkittävä hahmo Tina Turner heille oli.

Legenda on poissa.

Ikoninen ääni hiljentyi eilen keskiviikkona 24. toukokuuta, kun Tina Turner nukkui pois 83 vuoden iässä.

Turnerin suuria hittejä olivat muun muassa Proud Mary, The Best, Private Dancer sekä We Don't Need Another Hero (Thunderdome).

James Bond -fanit muistavat varmasti myös hänen laulunsa Golden Eye saman nimisestä elokuvasta vuodelta 1995.

Ilta-Sanomat kysyi lukijoilta heidän muistojaan Turnerista, joka esiintyi Suomessa ensi kertaa jo vuonna 1982 Helsingin Kulttuuritalolla.

Lukijoiden muistoja yhdistävät Turnerin ääni, energia ja mieletön lavakarisma.

Ihmiset kävivät jättämässä viimeiset tervehdyksensä Tina Turnerin tähdelle Hollywoodin Walk of Famella.

Simply the Best! Mikä voimalaulu naisille, etenkin erossa, kun mies on pettänyt! Lepää rauhassa legenda. – Nainen, 80

Muistan ihan täsmälleen, missä olin, kun kuulin ensimmäisen kerran Tinan laulaman "River deep, Mountain high" ja se oli varsinainen jysäys. Phil Spectorin Wall of Sound oli taustana. Se oli kesällä 1966. Markku Helismaa soitti Ylellä aina torstaisin USA:n Top 20:n, maanantaisin Brittien vastaavan, joten taisi olla torstai. Vielä siihen aikaan sanottiin, että Ike & Tina Turner. – Mies, 71

Näin Tinan konsertit vuonna 1996, 2000 ja 2009. Artisti jonka kaltaista ei koskaan enää tule. Yksityiselämän puolella loistava esimerkki naisesta, joka selvisi perheväkivaltahelvetistä voittajana. Simply the BEST! – Nainen, 55

Tina Turnerin uskomaton ura alkoi jo 1950-luvulla. Kuvassa Turner keikallaan 1960-luvulla New Yorkissa.

Olimme mieheni kanssa Tinan konsertissa Dallasin Fair Parkissa Teksasissa juuri tuolla jäähyväiskiertueella vuonna 2008. Hänessä ei ikä tuntunut painavan lainkaan. Upea keikka, The Best on lempikappaleeni. Vielä kun asuimme Tampereella, soitin paikallisradioon ja toivotin miehelleni ja hänen huonekavereilleen hyvää työpäivää Nokian toimistolle juuri tuon The Best biisin myötä. Ensimmäinen lapsemme oli puolivuotias vuonna 1989 ja elimme onnellisinta aikaa. Eli Tina Turner on ollut osa elämäämme vuosikymmenien ajan. Olen katsonut kaikki mahdolliset dokumentit Tinan elämästä ja myös Simply the Best elokuvan. Omistan myös hänen kokoelmalevyn. En tiennyt että hän oli sairas, joten tieto hänen poismenostaan oli shokki tänä aamuna. R.I.P Tina. Olemme asuneet Dallasin alueella vuodesta 1996. – Nainen, 57

Tinan voimakas ääni, esiintyminen lavoilla ja elämäntarina tekivät minuun vaikutuksen. – Nainen, 48

Moni ei tänä päivänä ymmärrä Tina Turnerin vaikutusta musiikkiin ja ennen kaikkea naisten asemaan musiikkimaailmassa. Legenda. – Mies, 43

Näin Tina Turner rokkasi loppuunmyydyllä Olympiastadionilla elokuussa 1996.

Todella upea taiteilija, oikea rock mimmi. Kävin kaikissa hänen Suomen konserteissaan, ei ole Tinan voittanutta. – Nainen, 66

Raveissa aina soitettiin The Bestiä. Sitten kun ikää tuli itselle, tutustuin muihinkin muusikon kappaleisiin. Aina tuli hyvä fiilis. –Nainen, 25

Helsingin konsertti on jättänyt minuun voimakkaan ja lähtemättömän ihailun vaikutuksen. Tina Turner oli ilmiö. Muistelen sitä usein, kuinka konsertti alkoi, lavalla oli useita peilejä ja Tina "monistui" kaikista peileistä, joten oli suorastaan vaikea tietää missä kohtaa hän oikeasti lavalla oli. Vaikuttavaa. Jalkani miltei pettivät alta. Upea legenda lavalla, upea musiikki, ääni vailla vertaa. Kunnioitan häntä yhtenä suurimpana laulajana, ihailtavana ihmisenä. Nousi vaikeuksista voittoon. – Nainen, 62

Sade ei haitannut juhlakansaa, joka oli kerääntynyt Tina Turnerin keikalle Finnair Stadiumille (nykyinen Bolt Arena) vuonna 2000.

Paras live-esitys olemme vaimoni kanssa käyneet kahdessa konsertissa Helsingissä. On vieläkin paidat, joita yritettiin ostaa, kun olimme ulkomailla. Nyt kyllä ovat jo kutistuneet vaatekaapissa, vaikka ovat ihan priima kunnossa hyvää laatua, kuten Tina. Otan osaa maailman parhaan laulajan muistolle. Hyvää matkaa Tina. – Mies, 63 Tina Turnerin The Best oli ensimmäisiä lauluja, jonka opettelin laulamaan. En silloin lapsosena osannut kuvitellakaan, vaikka vähän haaveilinkin, että minusta todella tulisi ammattilaulaja. Sitä olen yhä. Tina on siis ollut idolini alusta saakka. Laulan The Bestiä, sekä muitakin Tinan klassikoita yhden kokoonpanon kanssa keikoilla. Musiikki elää ikuisesti. – Nainen, 35

Olin Tina Turnerin eläkkeelle siirtymistä edeltäneen kiertueen konsertissa. Näin hänet livenä, olen nähnyt myös Tom Jonesin Turussa. Erosin vuonna 1995 ja Tina Turnerin elokuva lohdutti erosurussa. Tyttäreni antoi koiralleen nimeksi Dina, Tina Turnerin mukaan. – Nainen, 70

Tina Turner muistetaan äänestään, lavakarismastaan sekä värikkäästä tyylistään. Kuva Lontoon jäähyväiskiertueelta vuodelta 2009.

Tinan 80-luvun "comeback-albumi" Private Dancer vuodelta 1984 iski minuun, silloin 13-vuotiaaseen teinipoikaan lujaa ja siitä hetkestä lähtien olen ollut fani. Biisit ja vähintään yhtä paljon myös Tinan hurja karisma sekä live-esiintyminen ovat koskettaneet aikanaan ja koskettavat yhä minua. Onnekseni sain nähdä hänet kolmesti Helsingissä vuosina 1996, 2000 ja 2009. Ja täytyy kyllä sanoa, että tuo viimeinen keikka oli kyllä kovin. Uskomaton tunnelma Hartwall-areenassa. Samaa en ole kyseisessä keikkapaikassa kokenut kenenkään muun maailmanstaran konserteissa. Tinasta huokuva lämpö ja aitous oli minun mielestäni hänen suuren menestyksen salaisuus ja taika. – Mies, 51 Helsingin konsertin yhteydessä oli Hesperian yökerhossa Tinan tilaisuus ja siellä vaihdettiin pari sanaa. Lopuksi hän antoi mukavan pyyteettömän halauksen nuorille miehille. Aina muistoissa kun hänestä puhutaan. – Mies, 61

Turner konsertoi Helsingin jäähallissa helmikuussa 1985.