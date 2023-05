Tina Turner kamppaili elämässään vakavien terveysongelmien kanssa – aviomiehen uhraus pelasti itsemurhalta

Keskiviikkona 24. toukokuuta 83-vuotiaana kuollut Tina Turner vetäytyi lavoilta vuonna 2009 nauttiakseen tuoreesta avioliitostaan ja eläkepäivistä, jotka eivät menneet kuten hän suunnitteli.

OIKEAT HÄÄT 73-vuotiaana vuonna 2013 olivat rocktähti Tina Turnerille unelmien täyttymys: päivä, jolloin rokkari-Tina muuttui prinsessa Tinaksi. Komea sulhanen Erwin Bach, 57, linna Zürichissä, avomallin Rolls-Royce ja helikopteri, joka pudotti päivällisen aikana juhlaväen ylle ruusun terälehtiä.

Hääseremonian päätyttyä Tina tunsi olonsa oudoksi, mutta olihan päivä ollut helteinen ja hääpuku painava. Tina työnsi kummalliset tuntemukset taka-alalle – olihan päivä hänen elämänsä onnellisin.

Kolme kuukautta häiden jälkeen Tina heräsi siihen, että ei saanut suustaan sanaakaan. Uutta nuoruuttaan eläkkeellä elänyt tähti oli saanut aivohalvauksen.

Huippusuosittu laulaja törmäsi tulevaan aviomieheensä Erwiniin, Euroopan levy-yhtiönsä edustajaan, Kölnin lentokentällä jo vuonna 1985.

– Sydämeni alkoi sykkiä BUM BUM BUM – niin lujaa, että kaikki muut äänet peittyivät sen alle. Käteni olivat jääkylmät. Kehoni vapisi sisältäpäin. Tällaista on siis rakastua ensi silmäyksellä! Tina kuvailee syksyllä ilmestyneessä elämäkerrassaan Minun rakkaustarinani (Like).

Pari seurusteli pitkään, ja ensimmäisen kerran Erwin kosi, kun Tina oli täyttämässä 50. Menneisyydestään irti räpistelevä morsian vastasi kuitenkin myönteisesti vasta pari vuosikymmentä myöhemmin.

Erwin Bach ja Tina Turner tapasivat ensimmäisen kerran jo vuonna 1985.

TINAN ENSIMMÄISTÄ vihkitilaisuutta vuonna 1962 voi tuskin häiksi kutsua. Muusikko Ike Turnerin kanssa pakkoavioliittoon ajoivat neljä lasta ja yhteinen musiikkiura, vaikka Ike oli väkivaltainen, sortui päihteisiin ja uskottomuuteen. Maallikkotuomari vihki heidät Meksikon Tijuanassa likaisessa toimistohuoneessa. Muodollisuuksien jälkeen Ike halusi juhlia tyylillään: hän vei morsiamensa hääyönään live-pornoesitykseen paikalliseen ilotaloon.

Ike löi ja petti jatkuvasti. Lopulta Tina karkasi avioliitosta kesken keikkamatkan, taskussaan vain 36 senttiä ja huoltoaseman luottokortti. Hän alkoi rakentaa elämäänsä ja soolouraansa tyhjästä, ja vasta kansainvälinen läpimurto 1980-luvulla ja menestysvuodet auttoivat Tinan eroon vanhan liiton painolastista.

Ike ja Tina Turnerin avioliitto oli myrskyisä ja väkivaltainen. Lavalla he sädehtivät yhdessä.

ERWININ ja Tinan 16 vuoden ikäerosta on kirjoitettu paljon, mutta Tinaa itseään asia ei ole koskaan vaivannut.

– Maailma saattaa pitää Erwiniä ”Tinan nuorena miehenä”, mutta totuus on, että hän on sydämessään kuudenkymmenen ja minä kuudentoista. Erwin on aina ollut vanha sielu, Tina paljastaa kirjassaan.

– Öisinkään minusta ei millään tapaa tunnu, että minun olisi jotenkin työlästä näyttää nätiltä sängyssä. Me olemme jo ohittaneet ne ajat.

Pariskunta asettui asumaan Sveitsiin 1995. Tina ja Erwin rakensivat kotia ja elivät hiljaiseloa niin, että Google-hauissa ”Onko Tina Turner kuollut?” -sanayhdistelmä alkoi esiintyä yhä useammin. Hän teki vielä yhden kiertueen, mutta vuonna 2009 Tina oli valmis nauttimaan hyvin ansaituista eläkepäivistä.

AIVOHALVAUKSEN myötä Tina joutui opettelemaan kävelemisen uudelleen. Pariskunta teki kaikkensa pitääkseen sairauden piilossa julkisuudelta, jotta Tina saisi rauhan toipua.

Vain vuosi aivohalvauksen jälkeen iski uusi katastrofi. Kreikan-lomalla Tinan jalat menivät alta ja maailma alkoi pyöriä. Tinaan oli iskenyt vertigo, vakava tasapainohäiriö. Sen hoito oli kuin kauhuelokuvasta: pyörivään tuoliin sidotun potilaan korvakäytävässä liikkuva kide yritetään saada asettumaan paikoilleen.

– Siellä minä siis istuin, koneeseen kiinnitettynä ja sinkoilin tilassa edestakaisin, käsilläni puristaen, jalat ilmassa, ylösalaisin, poikittain, kaikin päin ja silmät auki, jotta lääkärit näkivät iiriksistäni, auttoiko hoito.

– Tunsin niin syvää ja kiihkeää pahoinvointia, että se tuntui ulottuvan sieluuni saakka.

Tasapaino palasi, mutta raju hoito vei Tinan uupumuksesta pyörätuoliin.

Seuraavat viholliset odottivat nurkan takana. Herran tähden, miten terveyden perikuva ja kansikuvatyttö saikin tällaista jobinpostia? Tina pohti. Munuaiset olivat lopussa, eikä Tina jaksanut enää poistua kotoaan.

TAMMIKUUSSA 2016 diagnosoitiin suolistosyöpä. Syöpäleikkaus esti munuaisensiirron, jota hän juuri nyt kipeästi tarvitsi. Elinsiirtoa olisi odotettava ainakin vuosi, mitä Tina ei uskonut enää jaksavansa.

– Oletko pahoillasi, että nait vanhan naisen, Tina itki Erwinille.

Tina paljastaa kirjautuneensa kaiken varalta asiakkaaksi yritykseen, joka tarjoaa avustettuja itsemurhia.

– Erwin sanoi, että ei halunnut toista naista eikä toista elämää, että me olimme onnellisia, että hän tekisi mitä tahansa pitääkseen meidät yhdessä.

– Siinä vaiheessa Erwin järkytti minua kertomalla, että haluaa antaa minulle munuaisensa.

Tina Turner palasi toipumisensa jälkeen julkisuuteen musikaalin ja elämäkertakirjansa myötä.

ERWIN LUOVUTTI Tinalle munuaisensa onnistuneesti vuonna 2017. Tähti palasi parrasvaloihin jo saman vuoden syksyllä hänestä kertovan musikaalin ensi-illassa.

Mutta elämällä oli vielä yksi musta pekka. Heinäkuussa 2018 Tinan poika Craig teki itsemurhan. Erwinin avulla hän uskoi kuitenkin selviävänsä tästäkin takaiskusta.

– Kun Erwin tuli elämääni, surullinen tarinani muuttui rakkaustarinaksi. Jos joku joskus epäili, olivatko tunteemme toisiamme kohtaan aitoja, Erwinin minulle antama suuri lahja – elämän lahja – todisti epäilykset vääriksi.

Sitaatit lainauksia teoksesta Tina Turner: Minun rakkaustarinani (Like). Artikkeli on uudelleenjulkaisu vuodelta 2019.