Tina Turnerin konsertit myytiin lähes aina Suomessa loppuun.

Keskiviikkona menehtynyt laulajalegenda Tina Turner esiintyi useita kertoja myös Suomessa.

Ensimmäisen kerran Turner nähtiin Suomessa elokuussa 1982, kun hän esiintyi Helsingin Kulttuuritalolla.

"Amerikkalainen, rock’n’rollin kuningattareksi ristitty Tina Turner iski eilen suomalaiseen tajuntaan voimalla, jota harvoin kokee,” Ilta-Sanomat uutisoi konsertin jälkeen.

Itse juttu oli tuolloin otsikoitu ytimekkäästi ”Vau, mikä nainen!”

Tina Turner esiintyi Helsingin jäähallissa helmikuussa 1985.

Vuonna 1985 Suomeen rantautui Turnerin Private Dancer -kiertue. Tuolloin uutisoitiin, kuinka Turner lauloi Suomen maailmankartalle.

Private Dancer oli Turnerin viides sooloalbumi, joka julkaistiin toukokuussa 1984. Kyseisestä albumista tuli kansainvälinen myyntimenestys ja se sai moninkertaista platinaa. Albumin nimikkobiisin lisäksi singlenä julkaistiin muun muassa What’s Love Got to Do with It.

Lue lisää: Tina Turner on kuollut

Toukokuussa 1990 Turner esiintyi kahtena peräkkäisenä päivänä loppuunmyydyssä Helsingin jäähallissa. Foreign Affair -kiertueella kuultiin uutena kappaleena Turnerin kenties kaikkien aikojen tunnetuin kappale The Best, joka oli cover-versio Bonnie Tylerin kappaleesta.

”Tina sytytti! Räjähdeshown hillitsemiseen tarvittiin sammuttimia,” Ilta-Sanomat uutisoi ensimmäisen keikan jälkeen.

Kuusi vuotta myöhemmin Turnerin toi Suomeen hänen Wildest Dreams -kiertueensa. Tuolloin 50 000 fania täytti Helsingin Olympiastadionin.

Ilta-Sanomat uutisoi keikasta kahden aukeaman voimin.

”Tina Turner rokkasi, vaihtoi kolme kertaa vaatteita ja lopulta pokkasi 50 000-päiselle yleisölle Helsingin Olympiastadionilla. Yleisö eli vauhtiin päästyään joka solullaan kaksituntisessa konsertissa, jossa Tina villitsi etenkin vanhoilla klassikoillaan,” uutisoitiin.

Uutena kappaleena kyseisellä kiertueella kuultiin muun muassa James Bond -elokuvan 007 ja kultainen silmä tunnuskappale Golden Eye.

Lue lisää: Tällainen oli Tina Turnerin hurja elämä: täynnä menestystä ja tragedioita

2000-luvulla Turner esiintyi Suomessa vielä neljästi: kahtena päivänä peräkkäin Finnair Stadiumilla elokuussa 2000 ja kahtena päivänä peräkkäin Hartwall Areenalla huhtikuussa 2009.

”Ei mikään eläkemummo!” todettiin Ilta-Sanomissa vuoden 2000 konsertin jälkeen. Konsertin ohjelmistoon kuului sekä vanhempia Turnerin ja muiden levyttämiä 1960-luvun soul-klassikoita että Turnerin omia klassikoita.

Vuonna 2000 Tina Turnerin konsertti alkoi sateella, mutta se ei faneja haitannut.

60-vuotias Tina Turner piti tuttuun tapaan vauhdikkaan lavashow’n vuonna 2000 Helsingissä.

Huhtikuussa 2009 Turnerin keikat oli käytännössä jälleen loppuunmyyty.

”Mahtimummo Tina Turner on yhä uskomaton esiintyjä,” tuolloin uutisoitiin. Liki kolmen tunnin mittaiseksi venyneessä konsertissa kuultiin Turnerin legendaarisimmat kappaleet.

Vuoden 2009 kiertueen jälkeen Turner jäi eläkkeelle.