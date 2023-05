Tällainen oli Tina Turnerin hurja elämä: täynnä menestystä ja tragedioita

Keskiviikkona 83-vuotiaana kuollut Tina Turner oli yksi maailman menestyneimmistä naisrokkareista. Helppoa hänen elämänsä ei silti ollut.

Yhdysvaltalaissyntyisen Tina Turnerin pitkän elämän ja uran varrelle mahtui monenlaisia tähtihetkiä, kohuja ja tempauksia, jotka ovat jääneet elämään. Henkilökohtaisilta tragedioiltakaan hän ei välttynyt.

1. Ura alkoi duosta

Kun Tinan ura alkoi, hänet tunnettiin nimellä vielä syntymänimellään Anna Mae Bullock. Elettiin 50-lukua, ja lukiota käyvä Tina tutustui muusikko Ike Turneriin. Pian laulamista rakastava Tina perusti miehen kanssa duon nimeltä Ike and Tina Turner. Ystävyys syveni samalla kuin varkain rakkaudeksi.

Tina ja Ike Turner perustivat duon ja menivät naimisiin.

2. Piinaava avioliitto

Tinan ja Iken ajoivat avioliittoon perheenlisäys ja yhteinen musiikkiura. Maallikkotuomari vihki heidät Meksikon Tijuanassa likaisessa toimistohuoneessa. Muodollisuuksien jälkeen Ike halusi juhlia viemällä morsiamensa katsomaan livepornoesitystä paikalliseen ilotaloon.

Karmiva totuus alkoi paljastua: Ike oli väkivaltainen sekä sortui päihteisiin ja uskottomuuteen. Samalla hän oli kuitenkin sairaalloisen mustasukkainen vaimostaan. Tina halusi päästä Ikesta eroon mahdollisimman nopeasti, mutta Ike raivostui Tinan avioerohakemuksesta silmittömästi.

Vuosikymmenten piinan jälkeen, vuonna 1978 Tina karkasi avioliitosta kesken keikkamatkan, taskussaan vain 36 senttiä ja huoltoaseman luottokortti. Myöhemmin Ike sai vankilatuomion huumausainerikoksista. Hän kuoli vuonna 2007 kokaiinin yliannostukseen.

Ike ja Tina Turner.

3. Kohti menestystä

Sinnikäs nainen alkoi rakentaa elämäänsä ja soolouraansa tyhjästä. Vuosikausia miehensä varjossa ollut Tina teki paluun vuonna 1984 albumilla Private Dancer. Vasta kansainvälinen läpimurto 1980-luvulla ja menestysvuodet auttoivat Tinan eroon entisen avioliittonsa painolastista.

Hän on julkaissut soolourallaan kahdenkymmenen vuoden aikana useita menestyssinglejä ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Rolling Stonesin, Tom Jonesin, Eric Claptonin, Eros Ramazzottin, Bryan Adamsin ja Phil Collinsin kanssa.

4. Nuori tuottaja vei jalat alta

Vuonna 1985 saksalainen musiikkituottaja Erwin Bach vei Tinan sydämen. 46-vuotias Tina rakastui 17 vuotta nuorempaan mieheen nähtyään tämän levy-yhtiön juhlissa Lontoossa.

Parin suhde sinetöitiin avioliitolla vuonna 2013. Tällöin he olivat olleet yhdessä jo 27 vuotta. Hääjuhla vietettiin heidän Sveitsin-kodissaan.

Tina Turner ja Erwin Bach vuonna 1989 New Yorkissa.

5. Poika teki itsemurhan

Suuri tragedia kohtasi Tinaa vuonna 2018, kun hänen poikansa menehtyi. Craig Turner oli laulajaäitinsä esikoispoika, jonka tämä sai vain 18 vuoden iässä yhdessä saksofonisti Raymond Hillin kanssa. Tinan myöhempi aviomies Ike Turner adoptoi Craigin parin mentyä naimisiin vuonna 1962.

Craig Turner työskenteli kiinteistöalalla. 59-vuotias Craig löytyi kotoaan Kaliforniasta kuolleena. Viranomaisten mukaan hän menehtyi ampumahaavaan, jonka uskotaan olevan itse aiheutettu.

6. Jagger repäisi hameen irti

Uransa huipulla ollut Tina esiintyi legendaarisessa Live Aid -konsertissa vuonna 1985. Hän kiipesi Philadelphiassa lavalle Mick Jaggerin keikan aikana ja esitti kaksi kappaletta rocktähden kanssa. Kuusi minuuttia kestäneen show'n aikana ehti tapahtua paljon, sillä jonkin ajan kuluttua Jagger tempaisi paitansa pois.

Tunnelman tiivistyessä sai lähteä myös Tinan nahkamekko, jonka Jagger repäisi irti jättäen 45-vuotiaan Tinan yleisön eteen pelkissä alusvaatteissa ja sukkahousuissa. Tallenteista päätellen tempaus oli kuitenkin etukäteen sovittu.

Tina Turner vuonna 1972.

7. Popdiiva valkokankaalla

Tina Turner on kokeillut uraa myös elokuvien maailmassa. Hänet nähtiin vuoden 1985 elokuvassa Mad Max - ukkosmyrsky. Aunty Entityn roolia varten Tinan piti ajaa itsensä kaljuksi, jotta roolin vaatima peruukki pystyttiin pukemaan. Tämä ei tuottanut tähdelle ongelmia. Turner myös teki elokuvan soudtrackille kaksi kappaletta, joista maailmanlaajuiseksi hitiksi nousi We Don't Need Another Hero.

Mad Max -elokuvan lisäksi Tina on tehnyt pikkuroolit mm. Arnold Schwarzenegger -rymistelyssä Last Action Hero ja tv-sarjassa Ally McBeal. Vuoden 1995 Bond-elokuvan Goldeneye tunnusmusiikkina kuultiin Turnerin esittämä samanniminen biisi.

Tinan omaelämäkertaan perustuva What's Love Got to Do with It täytti vuonna 1993 leffateatterit kautta maailman. Elokuvassa Tinaa esitti Angela Bassett.

Vuonna 1985 Tina Turner tähditti elokuvaa Mad Max - ukkosmyrsky.

8. Kuusi kertaa Suomessa

Tina Turner konsertoi Suomessa ensimmäisen kerran elokuussa 1982. Tällöin maailmantähti esiintyi Kulttuuritalossa Helsingissä. Seuraavan kerran hänet nähtiin Suomessa kolme vuotta myöhemmin, kun Private Dancer -kiertue saapui Helsinkiin.

Myös Foreign Affair -kiertue vuonna 1990 ulottui Suomeen asti peräti kahden keikan verran Helsingin jäähallissa.

1996 Turner valloitti jo olympiastadionin, jossa hän konsertoi 50 000 kuulijalle.

Myös vuonna 2000 hänet nähtiin kahden keikan verran Suomessa, kun 24/7-kiertue toi hänet Finnair Stadiumille Helsinkiin. Viimeisen kerran Turner esiintyi Suomessa huhtikuussa 2009.

Tina Turnerin levyjä myytiin vuosien aikana 200 miljoonaa.

9. Menetti toisen poikansa

Hiljattain Turner kohtasi jälleen tragedian, kun hänen 62-vuotias poikansa Ronnie Turner kuoli yllättäen vuoden 2022 lopussa. Turner julkaisi tuolloin koskettavan kunnianosoituksen äkillisesti menehtyneelle pojalleen.

– Ronnie, poistuit maailmasta aivan liian aikaisin. Surussani suljen silmäni ja ajattelen sinua, rakas poikani, Turner kirjoitti Instagramissaan.

Ronnie Turner löydettiin Los Angelesin kotinsa ulkopuolelta. Hänen kerrotaan kärsineen hengitysvaikeuksista ja menehtyneen naapureidensa elvytysyrityksistä huolimatta.

10. Terveysongelmia

Tähti kamppaili elämänsä aikana myös terveyshuolien kanssa. Aivohalvauksen jälkeen Turner joutui opettelemaan kävelemisen uudelleen, ja vain vuosi aivohalvauksen jälkeen iski uusi katastrofi. Kreikan-lomalla Tinan jalat menivät alta ja maailma alkoi pyöriä. Tinaan oli iskenyt vertigo, vakava tasapainohäiriö.

Vuonna 2016 Turnerilla diagnosoitiin suolistosyöpä. Syöpäleikkaus esti munuaisensiirron, jota hän olisi tuolloin kipeästi tarvinnut. Myöhemmin aviomies Erwin Bach luovutti Tinalle munuaisensa onnistuneesti vuonna 2017. Tähti palasi parrasvaloihin jo saman vuoden syksyllä hänestä kertovan musikaalin ensi-illassa.