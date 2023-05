Legendaarinen laulaja kuoli rauhallisesti pitkän sairauden jälkeen.

Laulaja Tina Turner on kuollut 83-vuotiaana. Hän kuoli rauhallisesti pitkän sairauden jälkeen kotonaan Küsnachtissa Zürichin lähellä Sveitsissä.

Turner tunnetaan rock’n’rollin kuningattarena. Hänet tunnetaan esimerkiksi hiteistä What’s Love Got to Do with It ja (Simply) The Best.

Tina Turner syntyi Anna Mae Bullockina 26. marraskuuta 1939 Nutbushissa, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Hänen isänsä työskenteli työnjohtajana maatilalla. Hänen äitinsä oli jättänyt perheen, kun Turner oli 11-vuotias. Teini-ikäisenä hän muutti St. Louisiin äitinsä luo.

Tina Turner nousi kuuluisuuteen esiintyessään miehensä kanssa, mutta loi myöhemmin menestyksekkään soolouran.

Turner aloitti pitkän uransa jo 1950-luvulla, mutta nousi kuuluisuuteen 1960-luvun loppupuolella, kun hän esiintyi yhdessä silloisen puolisonsa Ike Turnerin kanssa.

Vasta vuosia myöhemmin Turner paljasti, että ihaillun muusikkopariskunnan arki oli ollut kaikkea muuta kuin onnellista: Turner kertoi miehensä vuosikausia pahoinpidelleen häntä henkisesti ja fyysisesti. Suhdetta rasittivat väkivallan lisäksi myös alkoholi, huumeet ja uskottomuus.

Ike ja Tina Turner kuvattuna vuonna 1973.

Pariskunta erosi vuonna 1976 ja ero virallistettiin vuonna 1978.

– Lähdin kotoa täysin tyhjätaskuna. Minun piti selvitä yksin, joten menin takaisin töihin. Se oli vaikeaa ja vaarallista, sillä Ike oli väkivaltainen ihminen. Tuohon aikaan hän käytti huumeita ja oli hyvin epävarma. Minulla ei ollut rahaa, eikä paikkaa mihin mennä, Turner kertoi Jonathan Ross Show’n haastattelussa 2017.

Turner kertoi tuoneensa kokemuksensa julkisuuteen, kun hänen päättyneestä avioliitostaan udeltiin.

– Vaikka olin todella menestynyt, ihmiset silti puhuivat yhä Ikestä ja Tinasta, Turner kertoi.

Tina Turner vuonna 1970.

Ike ja Tina Turner pääsivät Rock & Roll Hall of Fameen vuonna 1991. Ike Turner kuoli vuonna 2007.

Tina turner onnistui luomaan eronsa jälkeen menestyksekkään soolouran. 1980-luvulla Turner palkittiin kahdeksalla Grammy-palkinnolla. Hänen esitystään Rio de Janeirossa vuonna 1988 seurasi huikeat 180 000 ihmistä, mikä on edelleen yksi kaikkien aikojen suurimmista konserttiyleisöistä, Reuters kertoo.

Turner tunnettiin voimakkaasta äänestään ja tanssikoreografioistaan.

Tina Turner poseeraa Private Dancer -albumistaan saamansa kultalevun kanssa Münchenissä, Saksassa.

Rolling Stone on nostanut Tina Turnerin kaikkien aikojen sadan parhaimman artistin joukkoon. Turner on listan sijalla 63.

– Tinan tarina ei ole uhritarina vaan se kertoo uskomattomasta voitosta, laulaja Janet Jackson kuvaili Turneria lehdessä.

– Hän on muuttanut itsensä kansainväliseksi sensaatioksi – elegantiksi voimanpesäksi.

Tina Turner tunnettiin vauhdikkaasta lavashow’staan ja voimakkaasta äänestään.

Vuonna 1985 Turner tapasi saksalaisen musiikkituottajan Erwin Bachin Heathrow’n lentokentällä.

1990-luvulla Turner julkaisi vielä kaksi studioalbumia, jotka myivät hyvin erityisesti Euroopassa. Kenties tunnetuin kappale tältä ajalta on James Bond -elokuvan tunnusmusiikkina kuultu Golden Eye.

Vuosien 2008–2009 maailmankiertueen jälkeen Turner jäi eläkkeelle.

Vuonna 2013 Turner ja Bach avioituivat yksityisessä seremoniassa Sveitsissä.

– Tämä on sitä onnea, josta ihmiset puhuvat. Ettei toivo enää mitään, että voi viimein hengähtää syvään ja sanoa: kaikki on hyvin. Se on upea mielentila, Turner sanoi.

Tina Turner esiintyi myös Suomessa jäähyväiskiertueellaan.

Turner joutui viime vuosinaan kokemaan kaksi suurta tragediaa: hänen kahden poikansa kuolemat.

Turnerin esikoinen Craig Raymond Turner kuoli vuonna 2018 59-vuotiaana. Kiinteistövälittäjä teki itsemurhan kotonaan Kaliforniassa. Craig Raymond Turnerin isä oli saksofonisti Raymond Hill.

Turnerin nuorempi poika Ronald ”Ronnie” Renelle Turner kuoli puolestaan joulukuussa 2022. Hän oli aiemmin saanut syöpädiagnoosin.

Turneria jäävät fanien lisäksi kaipaamaan hänen aviomiehensä sekä Ike Turnerin kaksi poikaa, jotka Turner oli adoptoinut ja kasvattanut ominaan.