Vain elämää -ohjelman suorasukaisesti lytännyt Jouni Hynynen kommentoi osallistumistaan – näin somessa reagoitiin

Kaikki eivät ole innostuneita Hynysen takinkäännöstä.

Syksyllä televisiossa esitettävän Vain elämää -kauden artistikattaus on aiheuttanut jo etukäteen puheita, sillä tällä viikolla Satulinnaan astelleiden artistien joukossa on myös Kotiteollisuus-yhtyeen nokkamies Jouni Hynynen, joka on aiemmin esittänyt inhonsa ohjelmaa kohtaan.

Hynynen on kertonut kieltäytyneensä, kun häntä pyydettiin ohjelmaan vuonna 2019. Ylen mukaan Kotiteollisuuden keulamies pohti asiaa kuukauden katsoen sarjan vanhoja jaksoja.

– Minulle tuli ällö olo siitä. Ajattelin, että en pysty menemään tuonne. Myöskään se mukana ollut porukka ei tuntunut oikealta, Hynynen kertoi Ylelle.

Ilta-Sanomille Hynynen kommentoi myöhemmin, että Vain elämää on hänen mielestään ainoa ohjelma, jonka kautta omaa musiikkiaan voi saada markkinoille.

– On hienoa, että ihmiset saa julki tekemäänsä musaa, mutta nykyisin se tapahtuu vain tuollaisen ohjelman kautta. Se on vähän väärin. Musan pitäisi puhutella ihmisiä jonkun muun kanavan kautta kuin television.

Aiemmat puheensa tiedostaen mies on julkaissut Instagram-tilillä faneilleen tiedoksiannon tilannetta koskien.

– Eli meitsi lähtee sinne Vain elämää -hommaan. Myin sieluni, rokkari toteaa.

– Nyt tuntuu ensimmäistä kertaa näitä musahommia tehdessä, että iskä lähtee töihin, hän jatkaa.

Hynynen on julkaissut toisenkin videon, jossa hän kertoo ensimmäisen soundcheckin olevan takana.

– Jännitti niin saatanasti. Mutta kyllä se sitten asettui. Ehkä tää tästä. Yllättävän kivaa! mies myhäilee.

Hynysen puheet ohjelmasta näyttävät olevan vielä kansan muistissa, sillä julkaisun kommenttikentästä löytyy myös soraääniä osallistumispäätöstä kohtaan.

– Piti tämäkin päivä vielä nähdä. Kunnon itkut vielä päälle ni viimeinenkin uskottavuus meni.

– Voi Jouni, minkä menit tekemään.

– Sie oot aina ollut vastaa tota touhuu niin miten nyt sit lähit mukaan.

– Oon aina pitänyt tota ohjelmaa yksinkertaisen iskelmäkansan omana juttuna enkä muuta mieltäni nytkään. Rokkareilta odottais sentään jonkunlaista suoraselkäisyyttä. No, osalla on, osalla ei. Olet Jouni nyt yksi niistä, joita olet lauluissasi kovasti kritisoinut.

– Vain elämää oli joskus puheissa vain helvettiä, mutta ei vissiin sitten enää.

– Ny on äijä myynyt sielun, rokkarista tuli iskelmälaulaja. Nyt kohta haetaan rokkipändiin laulajaa.

– Taisit saada ison summan kun suostuit lähtemään.

– Nyt lensi Kotiteollisuus-paidat takkaan!

Osa faneista on selkeästi ilahtunut mahdollisuudesta nähdä suosikkiyhtyeensä laulaja televisiossa syksyllä.

– Nyt on sitten pakko katsoa vain elämää ohjelmaa. On ne ovelia siellä tuotannossa.

– Nyt odotan innolla uusia jaksoja ko sie oot siellä.

– Ekaa kertaa vois jopa kahtoa sitä ohojelmaa nyt.

– Pääseepä tädit, sedät, mummot ja vaarit tutustumaan kunnon lyriikoihin.

– V*****aa vaan kun tämän jälkeen jokainen kukkahattutätikin alkaa käymään teidän keikoilla, kun Kotiteollisuuden suosio räjähtää käsiin, ja me vanhat fanit emme mahdu joka kuppilaan enää eturiviin.

Kotiteollisuus-yhtyeeseen kuuluvat Jouni Hynynen, Janne Hongisto, Jari Sinkkonen, Miitri Aaltonen

Vuonna 2013 Hynynen kirjoitti Suur-Tampere -lehden verkkosivuilla Vain helvettiä -kolumnissaan, ettei voi ymmärtää, miten Vain elämää -levyt olivat tuolloin myyneet käsittämättömät 245 000 kappaletta.

– Se on perkeleellinen määrä paskaa. Ajatelkaa kuinka moni suomalainen koti on näiden levyjen takia saastunut, rokkari tykitti.

– Aikuiset ihmiset, nämä niin sanotut tähdet, istuvat pöydän ääressä kitaten punaviiniä ja syöden sisäfilepihviä, välillä avaudutaan ja kerrotaan lapsuuden ja aikuisuuden traumoista, käydään laulamassa kolmen euron taustojen päälle joku kusinen kappale ja sitten halaillaan ja tirautellaan porukalla pienet itkut, Hynynen kirjoitti.

Tällä kaudella Hirvensalmen Satulinnassa nähdään Hynysen lisäksi myös Anna Puu, Ellinoora, Robin Packalen, Virve Rosti, Janna, CMX-yhtyeen solistina tunnettu A.W. Yrjänä ja Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka.