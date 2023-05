Twerk-tähti Tinze saa edelleen törkykommentteja ulkonäöstään – huomasi Amerikassa opettaessaan yhden eron ihmisten käytöksessä

Tinze palasi maailmalta ja valmistautuu kesän festarikeikoille.

TWERKKAAJANA ja sometähtenä tunnettu Tinze, oikealta nimeltään Tia-Maria Sokka, saapui Pieni Merenneito -elokuvan kutsuvierasnäytökseen Helsingissä.

Tinze intoili menneestä keväästä ja tulevasta kesästä.

– Avattiin uusi tanssikoulu tammikuussa. Siellä on tankotanssia ja tanssia, hän kertoi IS:lle.

Muun ajan Tinze on kiertänyt maailmalla opettamassa.

– Olin twerkin MM-kisoissa opettamassa ja tuomaroimassa. Los Angeles on tanssin mekka. Siellä on niin taitavia tyyppejä. Jengi on todella nälkäistä, eli siellä joutuu tekemään tosi paljon töitä.

Töitä joutuu Tinzekin tekemään, vaikka on opettanut jo yhdeksän vuotta muita.

– Itseään pitää päivittää koko ajan. Tanssijana ei ole koskaan valmis.

Kuinka pysyt ajan hermolla ja vältät maneerit?

– Käyn muiden tunneilla, reissaan ja katselen toisten staileja. Nyt olen hurahtanut tankotanssiin.

IS kertoi vuonna 2020, että twerk-tähti on sopinut artistisopimuksen Universal Music Finlandin kanssa. Kyseessä on uudenlainen sopimus, jollaista ei ole Suomessa ennen nähty. Movement-konsepti yhdistää twerkin sekä musiikin. Sokka ei itse esitä kappaleita, vaan tekee niitä yhdessä tuottajan ja artistien kanssa.

Tällä hetkellä Tinze valmistautuukin kesän festivaalikauteen.

– Uusia biisejä on tulossa ja sitten mennään festivaalilavoille. Tulossa on tunnin Tinzelive, tanssija nauraa ja kertoo, että keikoilla hänellä on mukana kuusi muutakin tanssijaa.

Kuinka bändeihin tottunut yleisö mahtaa suhtautua tanssiesitykseen?

– Viime kesänä oltiin ekan kerran Raumanmeren juhannuksessa. Se oli ensimmäinen tanssijan tekemä kokopitkä festariveto. Yleisö tykkäsi. Show’ssa on paljon meneviä biisejä ja se on rakennettu viihdyttäväksi. Uskon, että myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole tottuneet katsomaan tanssia pääsevät siihen mukaan.

Tinze nähtiin keväällä myös armeijarealityssä Komppania Ketonen & Gustafsberg. Kokemus oli raju, mutta Tinze on valmis lähtemään uudestaan realityohjelmaan, jos sopiva tulee vastaan.

– Siellä pääsi tekemään asioita, joita ei muuten tekisi, kuten ampumaan aseella. Ryömit siellä ja olet samoissa vaatteissa. Ajattelin, että tämäpä on terapeuttista ja kliseisesti voisi sanoa, että tulin takaisin ihan eri tyyppinä.

– Olin ilman puhelinta, joka teki hyvää. Sain riisua kaiken sen, missä jengi on tottunut mut näkemään.

Tinze on kertonut aiemmin, kuinka hänen ulkonäköään arvostellaan sosiaalisessa mediassa. Hän on julkaissut useita kuvakaappauksia saamistaan viesteistä, jotka tulvivat alatyylisiä ilmaisuja ja joissa hänen ulkonäköään arvostellaan.

– Niitä ulkonäköön liittyviä kommentteja tulee edelleen ihan jokainen päivä, Tinze huokaa.

– Nykyisin suhtaudun negatiivisiin kommentteihin siten, että ne viestit kertovat enemmän sen lähettäjän omasta hyvinvoinnista kuin minusta.

Joskus hyvinkin ulkonäkökeskeisessä Amerikassa asiat ovat hieman toisin.

– Kyllä niitä somekommentteja tulee ympäri maailmaa, mutta jenkeissä näytetään tunteet isommin. Siellä myös iloitaan muiden onnistumista ja tuki on paljon näkyvämpää.