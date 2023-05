Krista Kosonen 40 vuotta – tältä hän näytti uransa alussa

Moni ei välttämättä muista, että yhden Suomen menestyneimmän naisnäyttelijän ura alkoi jo vuonna 2002 tv-sarjassa.

Krista Kosonen on ollut julkisuudessa jo yli 20 vuoden ajan.

Näyttelijä Krista Kosonen täyttää sunnuntaina 28. toukokuuta 40 vuotta.

Pitkään julkisuudessa ollut Kosonen on näytellyt niin suurissa kotimaisissa tuotannoissa kuin kansainvälisissäkin elokuvissa, mutta mistä yhden menestyneimmän suomalaisen näyttelijän ura oikein alkoikaan?

Vuonna 2002 Yleltä ilmestyi nuortensarja Hurja joukko. Siinä teini-ikäiset hahmot halusivat kostaa heidän ystävänsä raiskauksen. Erästä teiniä näytteli juuri ylioppilaaksi Kallion lukiosta kirjoittanut Kosonen.

Krista Kosonen toukokuussa 2023.

Hurja joukko oli kesätyö lukion ja Lahden kansalaisopiston teatterilinjan välissä.

– Olin juuri muuttanut pois himasta Piia Peltolan kämppään Mannerheimintielle. Me saatiin sata euroa päivä, pyöräilin kaikkialle ja kuuntelin Soul Captain Bandia, Kosonen on muistellut aikaa IS:n haastattelussa.

– Se vapauden tunne oli ihan huikea!

Vuonna 2006 Kososen ura sai todella uuden käänteen, kun elokuvateattereihin saapui suomalais-kiinalainen tuotanto Jadesoturi. Yhtenä sen tähdistä nähtiin nuori tummatukkainen naisnäyttelijä, joka elokuvan aikaan opiskeli vielä Teatterikorkeakoulussa.

Krista Kosonen tuli julkisuuteen vuonna 2006.

Krista Kosonen näyttelijäkollega Miitta Sorvalin kanssa vuonna 2008.

Jo ennen kuin yksikään Kososen roolisuoritus nähtiin valkokankailla, suitsutettiin mediassa jo suomalaisen median saamasta uudesta tähdestä. Näyttelijä itse toppuutteli asiaa haastatteluissa ja naureskeli, että mitä jos hän tulisikin olemaan todella huono rooleissaan.

Jadesoturi ei saanut osakseen toivottua menestystä, sen sijaan Kososen tie tähtiin oli selkeästi alkanut.

Seuraavan kerran Kosonen nähtiin valkokankaalla pääroolissa seuraavan vuoden helmikuussa. Suden vuosi -elokuva viimeistään toi Kososta enemmän suuremman yleisön tietoisuuteen.

Siihen aikaan näyttelijä itse jumaloi elokuvien sijaan enemmän teatteria.

– Leffassa voi pärjätä, jos on oikean näköinen ja sanoo oikeat repliikit. Teatterissa tarvitaan lavakarismaa, ryhmätyötä, kommunikointia yleisön kanssa, Kosonen kertoi Aamulehdelle vuonna 2006.

Nuori Krista Kosonen Suden vuosi -elokuvan pressitilaisuudessa vuonna 2007.

Kosonen vuoden 2007 Emma-gaalassa.

Samoihin aikoihin Kosonen tähditti Helsingin Ryhmäteatterin Hyvin päättyy kaikki -näytelmää. Muun muassa IS kuvaili sitä nuoren näyttelijän näytön paikaksi, kun hyvin käyntiin lähtenyt ura sai huomiota heti alkuunsa.

Alkuvuodesta 2010 suomalaisten televisioihin ilmestyi uusi sketsiohjelma, jossa sinisiin kauluspaitoihin pukeutuneet tunnetut ja vielä vähän tuntemattomammat näyttelijät laittoivat taitonsa testiin livelähetyksessä.

Putous nosti viihdekentän huipulle Kososen lisäksi muun muassa Aku Hirviniemen ja Riku Niemisen.

Teatterikorkeasta Kosonen sai maisteripapereiden lisäksi ystävän, näyttelijäkollega Armi Toivasen.

Kosonen oli mukana Putous-ohjelman viidellä ensimmäisellä kaudella.

Krista Kosonen Anna Karenina -näytelmässä.

Samaan aikaan, kun Kosonen hauskuutti televisiossa, teki hän vaikutuksen teatterilavoilla. Turun kaupunginteatterin Anna Karenina näytti, miten monipuolinen näyttelijä Kosonen on.

Kosonen oli pitkään yhdessä näyttelijä Sampsa Nuotion kanssa, mutta vuonna 2012 parin uutisoitiin eronneen. Samana vuonna ilmestyi myös Puhdistus-elokuva, jota Kosonen tähditti yhdessä muun muassa Laura Birnin kanssa.

Kehutun elokuvan ohella huomiota sai myös elokuvan ohjanneen Antti J. Jokisen ja Kososen välit. Lehdissä kirjoiteltiin myös spekulaatioita mahdollisesta salasuhteesta, mutta silloin Kosonen leikkasi huhuilta jyrkästi siivet.

Kosonen sai kutsun Linnan juhliin vuonna 2010. – Ajattelin, että jos sellainen on tullakseen, niin se tulisi vasta vuosien päästä, hän sanoi asiasta silloin.

Krista Kosonen ja Laura Birn Puhdistus-elokuvassa.

Krista Kosonen ja Antti J. Jokinen tapasivat Puhdistus-elokuvan kuvauksissa.

Jokinen on kertonut myöhemmin Me Naisten haastattelussa kokeneensa yksipuolista ihastusta Kososeen elokuvan kuvauksissa, sillä Kosonen oli silloin vielä parisuhteessa.

Yksipuolinen ihastus vaihtui myöhemmin kuitenkin molemminpuoliseksi ja kihloihin pariskunta meni vuonna 2014. Kosinta tapahtui pariskunnan ollessa matkalla Roomaan.

– Olin aivan stressaantunut koko menomatkan, mutta Krista ei arvannut mitään. Ei edes siinä vaiheessa, kun autokuski odotti meitä kentällä, mikä ei ole ihan normaalia. Kun Krista näki hotellihuoneemme, joka oli aivan täynnä ruusuja, hän taisi arvata, mistä on kyse, Jokinen on kertonut kosinnasta Me Naisille.

Krista Kosonen ja Aku Hirviniemi tähdittivät Putouksen lisäksi myös MTV:n Kingi-ohjelmaa.

Krista Kosonen edusti Tappajan näköinen mies -elokuvan ennakkonäytöksessä aiempaa lyhyemmässä tukassa.

Samana vuonna Kosonen tähditti ensimmäistä kansainvälistä tuotantoaan, kun hän näytteli amerikkalaisessa Big Significant Things -elokuvassa pääosaa.

Sittemmin Kosonen on ollut mukana Hollywoodissa myös Blade Runner 2049 -elokuvassa.

Samaa aikaa kun Kosonen tähditti myös miehensä ohjaamia kotimaisia elokuvia, tapahtui suuria myös pariskunnan henkilökohtaisessa elämässä. Kosonen sai vuonna 2015 Jokisen kanssa esikoislapsensa, kun heidän tyttärensä syntyi lokakuun 1. päivä.

Kätilö-elokuvan kutsuvierasnäytöksessä Krista Kosonen oli jo raskaana.

– Äitiys on ihanaa, huomaa, miten paljon onnellisempi on kaikesta, Kosonen sanoi IS:lle säteilevänä vajaan vuoden äitiysloman jälkeen.

Toinen suuri asia tapahtui keväällä 2018, kun pariskunta vietti häitään salaperäisesti. Etukäteen juhlavieraista vain sukulaiset, bestmanina toiminut Jasper Pääkkönen sekä kaasot Laura Birn, Armi Toivanen ja Elina Knihtilä tiesivät tulevansa hääjuhlaan.

Muut oli kutsuttu Jokisen myöhästyneille 50-vuotispäiville, jotka muuttuivatkin yllättäen hääjuhlaksi.

Perheonni täydentyi vuoden 2022 juhannuksena, kun aviopari toivotti toisen yhteisen lapsensa tervetulleeksi. Kosonen iloitsi asiasta sosiaalisessa mediassa julkaisemalla herkän kuvan, missä näkyi vilaus pienen pojan korvasta.

– Voi tätä onnen määrää, Kosonen hehkutti julkaisussaan.

Vuosien varrella Kosonen on saanut tunnustusta työstään näyttelijänä myös palkinnoilla. Vuonna 2011 ja 2014 hänet palkittiin parhaana naisnäyttelijänä Kultainen Venla -palkinnoilla.

Kososen tähdittämä Koirat eivät käytä housuja -elokuva esitettiin Cannesin elokuvajuhlilla 2019.

Kätilö-elokuva toi Krista Kososelle ensimmäisen Jussi-palkinnon.

Kosonen tuntee erityistä ylpeyttä Miami-elokuvasta.

Suomalaisen elokuvan arvostetuimman palkinnon, eli Jussi-patsaan Kosonen sai viedä kotiin vuonna 2016 Kätilö-elokuvassa tehdyn suorituksen ansiosta.

Toisen kerran Kosonen sai parhaan naispääosan Jussi-palkinnon vuonna 2017 elokuvasta Miami. Siinä hän esitti Angela nimistä show-tanssijaa.

– Olen itse jo kyllästynyt rooleissa määreeseen ”vahva nainen”, koska haluaisin mennä siitä eteenpäin. Naiset voivat olla vahvoja tai heikkoja tai laiskoja tai kusipäitä tai itsekkäitä ja hauskoja, vaikka mitä vaan, Kosonen on sanonut IS:lle roolistaan.

Nicolai Cleve Broch ja Krista Kosonen Oslossa Beforeigners-sarjan lehdistötilaisuudessa vuonna 2019.

– Angela todellakin oli tällainen henkilö, ristiriitainen persoona: samalla ihana ja hirveä. Olen elokuvasta vieläkin tosi ylpeä!

Nyt 40 vuotta täyttävä näyttelijä tähdittää muun muassa norjalaista Beforeigners-sarjaa ja tulossa on myös suoratoistopalvelu Viaplayn ruotsalainen sarja Ronja Ryövärintyttärestä.