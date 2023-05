Youtuben murskaajaparin Anni Arvaja kertoo eron taustat Trendissä – paljastaa läheiset välinsä siivooja-Auriin

Hydraulic Press Channel -kanavan maailmanmaineeseen ex-miehensä kanssa nostanut Anni Arvaja paljastaa Trendissä olevansa erittäin läheinen siivoustähti Auri Kanasen kanssa.

Anni Arvaja on YouTuben murskausvideoista tuttu kasvo.

Pariskunta sosiaalisessa mediassa supersuositun Hydraulic Press Channel -kanavan takana erosi viime vuoden joulukuussa.

Lauri Vuohensilta ja Anni Arvaja ehtivät olla yhdessä 12 vuotta, mutta tiet lopulta erkanivat Arvajan aloitteesta. Nyt hän paljastaa Trendi-lehden haastattelussa, mikä tähän päätökseen ajoi.

Arvajan mukaan kanavan kasvanut menestys ja täten kasvanut työmäärä rasitti häntä ja parin liittoa, sillä he tekivät myös töitä yhdessä. Töiltä ei päässyt karkuun edes kotiin ja Arvaja lopulta jättäytyi pois prässikanavalta sekä palasi työhönsä Ikeaan.

Kasautunut ahdistus lopulta johti siihen, että Arvaja ymmärsi olleensa liitossaan onneton. Hän kertoo, että eropäätökseen päädyttiin lopulta yhteisymmärryksessä.

– Minun ja Laurin liitto oli kuin elokuva, joka piti älytä lopettaa alussa. Muuten siitä olisi tullut ylipitkä, sellainen, jonka katsomisen olisi halunnut lopettaa jo kolme varttia sitten, Arvaja pohtii Trendissä.

Aiemmin Aamulehden haastattelussa Arvaja totesi, että suhde alkoi sortua keskellä koronapandemiaa, kun pari muutti omakotitaloon Tampereen Kämmenniemeen.

– Oli todella vaikeaa myöntää, ettei tuo unelma ollutkaan sitä, mitä olin halunnut monta vuotta. Vaatihan se älyttömästi rohkeutta sanoa ääneen, etten voi hyvin ja haluan luopua kaikesta.

Lue lisää: AL: Youtubesta tuttu murskaajapariskunta erosi joulukuussa – nyt Anni Arvaja paljastaa, mitä oikein tapahtui

Lauri Vuohensilta ja Anni Arvaja olivat yhdessä yli vuosikymmenen.

Prosessin aikana Arvajan elämässä tärkeää roolia täytti kuitenkin kenties yllättävä ihminen.

Vuonna 2020 hän paljastaa saaneensa viestin siivouskuningattarenakin tunnetulta Auri Kanaselta. Heistä tuli ystäviä ja salikavereita. Arvaja alkoi myös kulkea Kanasen matkassa siivousreissuilla.

Parivaljakko esiintyy tiheään myös Arvajan Instgramissa, johon on dokumentoitu muun muassa yhteisiä reissuja.

– Tykkäsin Aurista heti tosi paljon. Aurin kanssa minulla oli olo, että tulimme toistemme elämään syystä. Minä tulin hänen elämäänsä auttaakseni somessa, Auri auttaakseen minua henkisessä kasvussa, Arvaja kertoo Trendissä.

Kaksikon välit ovat jopa niin läheiset, että Lappiin muuttanut Arvaja kertoo hänen läheistensä kyselevän, miten hän aikoo pärjätä kaukana ilman Kanasta.

Kananen erosi omasta kihlatustaan Samista viime joulukuun alussa.

Auri Kananen on kiistatta Suomen seuratuin siivooja.

Arvaja ei ole ollut enää mukana murskauskanavan tuotannossa hetkeen, mutta aikanaan siellä hän auttoi luomaan erään Suomen tunnetuimmista median vientituotteista.

Hydraulic Press Channel on voittanut useita palkintoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Alkuperäisellä YouTube-kanavalla tilaajia on yli 5,5 miljoonaa, TikTokissa puolestaan yli 14 miljoonaa.

Vasta somen aloittelijana Arvajaan tutustunut Kananen on puolestaan hänkin tätä nykyä todellinen supertähti. Suomen ykkössiivoojan TikTok-kanavalla on huimat 9,3 miljoonaa seuraajaa ja hänen videoillaan pelkästään tuolla alustalla on heittämällä yli 160 miljoonaa katselukertaa.