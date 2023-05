Paris Hiltonin rakas chihuahua on kuollut 23-vuotiaana

Paris Hiltonin chihuahua Harajuku Bitch kuoli ollessaan 23-vuotias.

Seurapiiritähti Paris Hilton, 42, joutui hyvästelemään rakkaan koiransa Harajuku Bitchin. Hän julkaisi maanantaina koskettavan päivityksen koiran kuolemasta Instagramissaan. Asiasta uutisoi People.

Koira nähtiin usein Hiltonin seurassa ja esiintyi myös hänen sosiaalisessa mediassaan.

– Uskomattomat 23 vuotta hän täytti elämäni rakkaudella, uskollisuudella ja unohtumattomilla hetkillä. Hän eli pitkän, kauniin ja ikonisen elämän. Sanat ei riitä kuvailemaan, millaista tuskaa tunnen tällä hetkellä, Hilton kirjoittaa Instagramissa.

– Lepää rauhassa, suloinen kultaseni. Kiitos, että siunasit elämääni ehdottomalla rakkaudella. Vaikka olet fyysisesti poissa, tassunjälkesi elämässäni ei koskaan katoa. Rakastan ja kaipaan sinua ikuisesti, hän jatkaa.

Hilton on omistanut useita chihuahuoja, kuten Tinkerbell, Prince Baby Bear, Harajuku Bitch, Marilyn Monroe, Dolce ja Prada.

Vuonna 2015 Hilton joutui hyvästelemään Tinkerbellin, joka oli julkisuudessa hyvin suosittu ja pääsi näyttelemään tosi-tv -sarjassa The Simple Life. Tinkerbell kuoli ollessaan 14-vuotias.

PARIS HILTON on yhdysvaltalainen seurapiirijulkkis. Hän kuuluu miljonäärisukuun, joka on perustanut Hilton-hotelliketjun.

Hilton on tehnyt töitä mallina, laulajana ja näyttelijänä. Hän tähditti The Simple Life -tosi-tv-sarjaa 2000-luvun alussa yhdessä Nicole Richien kanssa. Vuonna 2006 hän julkaisi kappaleen Stars Are Blind.

Hilton avioitui liikemiesrakkaansa Carter Reumin kanssa vuonna 2021. Heidän hulppeat häänsä kestivät kolme päivää, eikä järjestelyiden kanssa säästelty. Häiden vieraslistalla oli useita julkisuudesta tunnettuja henkilöitä.