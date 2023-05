Podcast: Alma Hätönen kertoo 39-vuotiaana kuolleen Eeva-siskonsa viimeisistä hetkistä – sisko ei kyennyt sanomaan ääneen kohtaloaan

Alma Hätösen sisko kuoli yllättäen viime syksynä. Syöpä oli levinnyt niin paljon, ettei mitään ollut enää tehtävissä.

Juontajana tunnettu Alma Hätönen kohtasi viime syksynä elämänsä vaikeimman hetken, kun hänen 39-vuotias isosiskonsa kuoli yllättäen.

Hätönen kertoo nyt Roope Salmisen Kolme käännekohtaa -podcastissa, että kun osallistui Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun, hän sai elokuussa kuulla, että hänen Eeva-siskonsa on sairastunut yllättäen.

– Koko ruljanssi alkoi elokuussa pienenä huonovointisuutena, ei mitään vakavampaa. Hän kävi lääkärissä, eikä löydetty mitään aluksi, Hätönen sanoo podcastissa.

– Lopulta löydettiin keuhkoveritulppia kaksi. Siitä alkoi puolentoista kuukauden ruljanssi, joka jakaa mun elämän aikaan ennen siskon kuolemaa ja aikaan siskon kuoleman jälkeen, hän jatkaa.

Hätösen mukaan hänen siskollaan oli viime syksynä elämässä kaikki hyvin ja sairastuminen tuli täysin puskista. Sisko oli valmistumassa klinikkaeläinhoitajaksi, ja Hätönen lähetti siskolleen elokuussa tämän syntymäpäivänä viestin, että ”tämä on sinun vuotesi”.

– Siitä viestistä meni puolitoista kuukautta tai kaksi kuukautta, niin hän menehtyi, Hätönen kertoo Roope Salmiselle.

– Syöpä oli löydettäessä niin pahasti levinnyt, että oikeastaan ei ollut mitään tehtävissä.

Parissa viikossa kävi selväksi, ettei syöpää voitu hoitaa. Ensin perheelle annettiin aikaa jouluun saakka, sitten Eevalle luvattiin elinaikaa enää viikko.

– Se oli elämäni rankin kokemus helposti, mutta samaan aikaan siinä oli jotain tosi kaunista. Se toi meidän perheemme yhteen siinä hetkessä ja meillä oli kuitenkin aikaa hyvästellä, vaikka se tuli nopeasti, Hätönen kertoo Salmiselle ja murtuu kyyneliin.

Hätöselle oli tärkeää, että hän pystyi olemaan siskonsa luona, kun kuolema lähestyi. Hän putosi Tanssii tähtien kanssa -kisasta samaan aikaan, kun Eevan saattohoito alkoi. Samalla siskon tajunnan taso alkoi myös laskemaan.

– Se oli ihan selkeää, että mun ei ollut tarkoitus olla siellä, vaan mun piti olla siellä sairaalassa.

Hätönen vietti siskonsa viimeiset päivät tämän luona. Hän myöntää, että on omituista viettää aikaa huoneessa, jossa oma sisko tekee kuolemaa.

– Samaan aikaan sä itket ja sä suret, mutta sitten on hetkiä, että istut siinä toisen kuolinvuoteen vieressä ja syöt sipsiä sängyllä, joka on laitettu sulle ja jauhat paskaa sun toisen siskon kanssa. Hetkeksi sä unohdat kaiken, koska kuolemasta on tullut niin normaali asia niiden viikkojen aikana.

– Olen hirveän kiitollinen, että olin siinä loppuun asti. Ihan siihen viimeiseen hengähdykseen. Olin kostuttamassa sitä suuta, kääntämässä, auttamassa, juttelemassa ja lukemassa kirjaa.

Hätönen kertoo, että hän oli ainoa, joka oli Eevan luona myös sillä sillä hetkellä, kun siskolle selvisi, että tämä tulee kuolemaan pian.

– Eeva kertoi mulle, että hän ei voi sanoa tätä edes ääneen, että ”mä kuolen, Alma”.

– Se hetki oli kipeä, mutta olen niin vitun onnellinen, että olin siinä ja että Eeva ei joutunut olemaan yksin, Hätönen sanoo itkien.

Siskon yllättävästä kuolemasta Hätöselle syttyi kipinä psykologin ammatista. Tänä keväänä Hätönen pyrki yliopistoon opiskelemaan alaa.

Hän haluaa olla mukana mahdollistamassa sitä, että ihminen voi kuolla arvokkaasti ja läheiset saavat kuoleman hetkellä tukea. Samalla hän toivoo myös voivansa helpottaa kuolemanpelkoa.

Hätönen kertoi viime lokakuussa Instagramissa siskonsa kuolemasta. Tuolloin hän paljasti, että sisko menehtyi vanhempiensa ja kaikkien sisarustensa läsnä ollessa.

– Pidimme kädestä ja silitimme myös lähdön hetkellä. Kaikki tämä tuntuu luopumisen keskellä äärettömän arvokkaalta, Hätönen kirjoitti Instagramissa.