Brittikuninkaalliset eivät anna nimikirjoituksia – tässä syy

Kuninkaallinen nimikirjoitus on harvinaisuus.

Jos pyydät Kate Middletonilta nimikirjoitusta, varaudu pettymään, sillä hän kieltäytyy, Express kirjoittaa.

Walesin prinsessa ei ole ainoa kuninkaallinen, joka toimii näin. Nimikirjoitusta ei saa muiltakaan kuninkaallisen perheen jäseniltä.

Syy kruunupäiden käytökseen on yksinkertainen: he eivät halua, että heidän nimikirjoituksensa joutuisi väärentäjien käsiin.

Mirror-lehden mukaan kuninkaallisen perheen jäsenet saavat kuitenkin kirjoittaa nimensä virallisiin asiakirjoihin ja vierailijakirjaan, jos kyseessä on esimerkiksi valtiovierailu.

Kuningas Charlesin on kerrottu vastaavan suoraan nimikirjoituksenpyytäjille: ”Olen pahoillani, mutta he eivät salli minun tehdä sitä”.

Vuonna 2010 Charles lipsui säännöstä, kun hän antoi nimikirjoituksen Britanniaa koetelleiden tulvien uhrille. Hän kirjoitti ”Charles 2010” pienelle paperilapulle.

Brittihovilla on tiukka protokolla ja sitä noudatetaan tarkasti.

Independent-lehden mukaan kuninkaallisen perheen jäsenet eivät saa julkaista itsenäisesti päivityksiä sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi Williamin ja Catherinen elämästä julkaistaan ahkerasti päivityksiä Kensingtonin palatsin viralliselle Twitter-sivustolle, mutta sivuja päivittävät herttuaparin työntekijät, ei William ja Catherine itse.

Myös vaaleihin liittyy kieltoja. The Sun -lehti kertoo, että virallisesti äänestäminen on kiellettyä vain hallitsijalta, mutta Buckinghamin palatsi on vahvistanut medialle, ettei kukaan kuninkaallisesta perheestä äänestä.