Salli ja Eeli rakastuivat tosi-tv-sarjassa ja oivalsivat tärkeän asian – näin kävi, kun kamerat sammuivat

Vuoden 2021 Love Islandin voittajaparin Sallin ja Eelin elämässä tapahtuu muutoksia. He kertovat IS:lle rakkautensa kehittymisestä ja miten ohjelma muutti heidän elämää.

Rakkausrealitysta on mahdollista löytää parisuhde, tai niin kävi ainakin Salli Leppäkoskelle, 22, ja Eeli Ylilehdolle, 27. Pariskunta tapasi toisensa Love Island Suomi -ohjelman kolmannella tuotantokaudella 2021.

Lopulta yleisö äänesti parin ohjelman voittoon. He kotiutuivat kahden kuukauden kuvausten jälkeen uutta rakkautta ja 25 000 euron voittopottia rikkaampina.

Pariskunta on seurustellut noin puolentoista vuoden ajan ja asuvat nyt yhteisessä kodissaan Helsingissä. Voittorahoilla Salli osti perheeseen uuden jäsenen, Taffel-koiran.

– Taffel oli kyllä paras sijoitus ikinä! Eeli sanoo.

– Ensimmäinen asia mitä ostin, oli mikro, Eeli paljastaa.

Kuvausten jälkeen seurustelu alkoi noin kahden viikon kuluttua. Kotiuduttuaan saarelta Eeli asui vielä Tampereella ja Salli Helsingissä, mutta välimatka ei ollut este suhteelle.

– Opitaan koko ajan toisistamme enemmän ja kehitymme toistemme seurassa, Salli pohtii.

– Mitä kauemmin olemme olleet yhdessä, sitä kivempaa tää on, Eeli lisää.

Love Islandin katsojat äänestivät parin voittoon.

Rakkauden saarella ei tapahtunut klassista salamarakastumista. Pari eteni hitaasti mutta varmasti. Eeli oli ollut ensimmäiset kolme päivää Rosan pari, ja tunnollinen mies ajatteli silloin, että keskittyy nyt siihen juttuun täysillä.

Salli oli saanut nähdä ennen villaan astumistaan Eelin esittelyvideon, mutta se ei vielä vakuuttanut naista.

” Molemmilla oli niin sanotusti ovet auki samaan aikaan

– Sanoin silloin, että Eeli on ulkonäöllisesti eniten mun tyyppiä, mutta Eelin esittely ei ollut niin hyvä, Salli nauraa.

Sallin astuessa villaan, hän meni juttelemaan Eelille vasta viimeisenä. Sallin mukaan Eeli vältteli häntä ensimmäisen päivän. Noin viikon jälkeen parin välit alkoivat lämmetä, kun molemmat oli juuri päättäneet juttunsa edellisen parin kanssa.

– Molemmilla oli niin sanotusti ovet auki samaan aikaan, Eeli muistelee.

Parin aivan ensimmäisestä keskustelusta Salli muistaa heidän keskustelleen siitä, että parisuhteen on tuotava jotakin lisäarvoa parisuhteeseen.

– Muuten se ei ollut kovin hyvä keskustelu, pari nauraa.

Love Island oli täydellinen kaksikolle, koska aikaa tutustumiseen oli rutkasti.

– Jos oltaisiin menty ulkomaailmassa ekoille treffeille, se ois todennäköisesti jäänyt siihen, Salli pohtii.

Nyt silmin nähden onnellinen pariskunta kehuu toisiaan.

– Eeli on reipas, menevä ja positiivinen. Hän näyttää tunteensa ja on välittävä ihminen. Olen Eelin seurassa paras versio itsestäni.

– Salli on ultimaattisen fiksu, mitä kaikki eivät tiedä. Hän on huomaavainen, empaattinen ja hänen salainen aseensa on ihmissuhteet. Tunnen myös olevani paras versio itsestäni Sallin seurassa.

Pariskunnan elämässä tapahtuu suuri muutos.

Love Islandiin osallistuminen muutti molempien elämää monella tavalla. Pariskunnan mukaan oli vapauttavaa, kun ei voinutkaan itse päättää, mistä kuvakulmasta kuvattiin ja millaista kuvaa itsestä näytettiin.

– Opin itsestäni paljon, olen itsevarmempi ja pystynyt hyväksymään itseni paremmin, Salli kertoo.

– Aiemmin oli sellainen mielikuva, millainen on ihannemies ja millainen muka pitäisi olla. Siellä tajusin, että mun ei tarvitse olla sitä, mitä kaikki pyytää tai muokata itseäni johonkin suuntaan, vaan voin tehostaa sitä omaa persoonaani, Eeli pohtii.

Myös työkuviot muuttuivat ohjelman myötä.

– Ennen ohjelmaa olin toimistotyössä, tein jonkin verran jo somehommia ja opiskelin tradenomiksi. Love Islandin jälkeen tradenomiksi opiskelu ei ollutkaan mun pala kakkua, joten lopetin sen ja opiskelin personal traineriksi. Nykyään teen henkilökohtaisia valmennuksia, Salli kertoo.

Myös Eeli työskentelee nykyään valmentajana.

– Rakastan oivalluksia ja se on siistiä että sitä voi hyödyntää työssään, Eeli sanoo.

Molemmilla on kuitenkin oma työ, vaikka joskus heillä saattaakin olla yhteisiä kampanjoita. Töistä on helppo keskustella toisen kanssa. Pariskunnalla on kodissaan omat työpisteet. He myös treenaavat paljon yhdessä.

– Teemme melkein kaiken yhdessä, koska tykkäämme niin samoista asioista, Salli kertoo.

Parin arjet sulautuvat hyvin yhteen. Molemmat nauttivat rutiininomaisesta elämästä mutta myös spontaanit asiat pitävät mielen virkeänä. Nyt he ovat muuttamassa syksyllä Espanjaan.

– Kaikki lähti ihan miniajatuksesta, unelmoitiin ulkomaille muutosta aina aamuisin kahvin ääressä, sitten pikkuhiljaa leivottiin ajatusta ja siitä tuli konkreettista, Eeli kertoo.

Molempien työ on sidottu vain puhelimeen ja tietokoneeseen, joten muuttaminen on mahdollista. Myös Taffel-koira lähtee mukaan. Pari on nyt tehnyt yhdeksän kuukauden vuokrasopimuksen Espanjan asunnosta ja palaavat taas kesäksi Suomeen. Ensi kesän jälkeen he miettivät taas, haluavatko lähteä jonnekin muualle.

– Espanjassa tehdään töitä inspiroivassa ympäristössä. Ollaan tosi innoissamme hyvästä kuntosalista, jonka löysimme sieltä, Salli sanoo.

– Voi kuulostaa höpsöltä, että ollaan niin innoissamme jostain kuntosalista, mutta vietetään siellä niin paljon aikaa, se on harrastus ja työ, joten se on meille iso juttu, Eeli lisää.

Molempien haaveet elämältä ovat samankaltaiset. Joskus he haluavat oman, turvallisen kodin, jossa olisi rantasauna ja järvi lähellä, mutta ajankohtaa ei vielä tiedetä.

– Nyt tällä hetkellä molemmat haluaa vain mennä ja tehdä, ettei tarvitse myöhemmin katua, Salli sanoo.

Love Island Suomen uusi tuotantokausi MTV3-kanavalla 5. kesäkuuta klo 22.35 alkaen.