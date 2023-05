Niko Saarinen paljasti uusien hampaidensa hurjan hinnan radiossa – peruuttamaton toimen­pide on kaduttanut

Niko Saarinen hankki neljä vuotta sitten hammaslaminaatit. Nyt hän kertoi NRJ:llä operaation kustannuksista.

Niko Saarisen hammasrivistö on suora ja valkoinen laminaattien ansiosta. Operaatiolla on kuitenkin varjopuolensa.

Mediapersoona Niko Saarinen on kertonut avoimesti julkisuudessa ottaneensa hampaisiinsa laminaatit. Laminaattien asennuksessa omaa hammasta hiotaan pienemmäksi, ja sen päälle asennetaan uusi, keraaminen laminaattihammas.

Saarinen laittoi hymynsä uusiksi muutama vuosi sitten. Tiistaina hän kertoi radio NRJ:n aamulähetyksen Salaisuus vai soossi -osiossa lisää hammasoperaatiostaan juontajakollegalleen Julianna Jokelalle.

Saarisen mukaan hänen hampaansa ovat kiinnostaneet ihmisiä poikkeuksellisen paljon. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa se, miten paljon hammasremontti maksoi, sillä Saarinen on vaiennut kustannuksista julkisuudessa.

– Kallis operaatio. Mulla on tehty tosi monta hammasta. Hintalappu oli noin 21 000 euroa, Saarinen paljasti.

Saarinen ei kuitenkaan joutunut maksamaan hampaitaan itse, sillä hän teki hampaat toteuttaneen yrityksen kanssa kaupallisen yhteistyön ja sai hohtavan valkoisen hymynsä ilmaiseksi.

Vastineeksi hampaistaan Saarinen teki YouTube-videon ja muutaman Instagram-julkaisun. Hän maksoi ainoastaan junaliput paikan päälle hammaslääkäriin.

Saarisen mukaan hän suhtautuu uusittuihin hampaisiinsa nykyään ristiriitaisesti. Hän myöntää, että operaatio on jopa kaduttanut.

– En ole katunut ja olen katunut. Kyllä ne on erilaiset kuin omat hampaat. Ei ne nyt tunnu, mutta kyllä niihin kiinnittää huomiota, hän sanoi radio NRJ:llä.

– Aamuisin pelkää, että ne tippuu. Tiedät, että jos ne tippuu, niin yksi hammas maksaa yli tuhat euroa.

Saariselle on tehty operaatio peruuttamaton, eikä hän saa takaisin omia hampaitaan enää takaisin. Yksi laminaateista on irronnut, joten Saarisella on suussaan sen tilalla pikkuruiseksi hiottu hammas.

– Mullahan ei ole enää käytännössä omia hampaitaan. Mulla on hampaat hiottu sellaisiksi hiirenhampaiksi, juontaja myönsi NRJ:llä