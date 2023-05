Prinssi Harry menetti mahdollisuuden poliisisuojeluun – ei saa turvatoimia edes rahalla

Harryn ei ole mahdollista saada poliisisuojelua edes rahalla.

Prinssi Harryn asioita on käsitelty oikeudessa kuluneen kevään aikana.

Britannian prinssi Harry on hävinnyt nostamansa kanteen, joka koski hänen vaatimustaan saada käyttää poliisin turvatoimia Britannian-vierailuillaan, uutisoi BBC.

Harry menetti mahdollisuuden valtion maksamiin turvapalveluihin sen jälkeen, kun hän luopui kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020. Kanteessaan prinssi pyysi mahdollisuutta maksaa perheensä turvaamistoimet yksityisistä varoistaan poliisille, mutta viranomaiset eivät suostuneet pyyntöön.

Britannian sisäministeriö vastusti ajatusta, että rikkaat voisivat ostaa turvallisuuspalveluja poliisilta.

Tuomioistuin käsitteli asiaa viime viikolla Lontoossa yksipäiväisessä kuulemisistunnossa.

Viime viikolla uutisoitiin, kuinka prinssi Harry ja herttuatar Meghan joutuivat takaa-ajoon New Yorkissa.

Sussexin herttuan edustaja kuvaili tilannetta ”lähes katastrofaaliseksi takaa-ajoksi”, jossa prinssiä jahdattiin ”yli kaksi tuntia” ympäri suurkaupungin katuja. Edustajan mukaan ”erittäin aggressiiviset paparazzit” aiheuttivat lukuisia läheltä piti -tilanteita.

Kiistatonta on se, että Harry, hänen puolisonsa ja tämän äiti Doria Ragland olivat hyväntekeväisyystapahtumassa, josta he poistuivat taksilla. Joukkoa seurasivat pois paikalta myös paparazzit, mutta tästä eteenpäin tapahtumien kulusta on eriäviä kantoja.

CNN:n siteeraama New Yorkin poliisin lausunto vahvistaa osan Sussexin herttuaparin kertomuksesta, mutta ei aivan niin dramaattisin sanankääntein. Poliisi kertoo avustaneensa Harryn henkivartijoita prinssin siirtämisessä ja toteaa, että lukuisat valokuvaajat tekivät tehtävästä ”haastavan”.